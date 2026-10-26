Europa vill skicka upp egna astronauter – notan 111 miljarder

Både farkosten och stationen har slutdatum. Enligt Esas generaldirektör Josef Aschbacher har SpaceX aviserat att Falcon 9 och Crew Dragon ska fasas ut, troligen runt 2029. Det sa han i en intervju med Euronews den 11 oktober. ISS ska tas ur drift vid utgången av 2030 och ersättas av kommersiella stationer, enligt Max Haot, vd för rymdstationsbolaget Vast.

Aschbacher har därför räknat på två alternativ för tiden efter Dragon. Att fortsätta köpa platser på amerikanska farkoster och hyra forskningsutrymme på de kommersiella stationerna kostar enligt honom omkring 5 miljarder euro på tio år, medan ett eget transportsystem kostar det dubbla. Räknat med Riksbankens kurs den 23 oktober blir mellanskillnaden 55,7 miljarder kronor, eller 5,6 miljarder kronor om året.

Frankrikes president Emmanuel Macron efterlyste ändå i september en bemannad europeisk kapsel som kan skjutas upp från rymdbasen Kourou i Franska Guyana inom tio år.

Hela kedjan från raketen

Ett eget system betyder mer än en kapsel. På World Space Business Week i Paris i september sa Aschbacher att ministrarna ska svara på ”om Europa också vill investera i astronauttransport”, och enligt honom skulle det omfatta ”en kedja hela vägen från raketen till den bemannade farkosten, räddningssystemet vid uppskjutning, vetenskapen, verksamheten i omloppsbana, upphämtningen av besättningen”.

Delar av kedjan finns redan, eftersom Europa bygger servicemodulen till Nasas Orion, som förser den amerikanska månfarkosten med el, framdrivning och luft.

I september tilldelade Esa The Exploration Company ett kontrakt på upp till 760 miljoner euro för lastkapseln Nyx, varav 450 miljoner är optioner. Lasttjänsten är från början upphandlad så att kapseln ska kunna utvecklas till en bemannad version. Esa har också utlyst en förstudie om ett räddningssystem för uppskjutningar, rapporterar Satnews.

Kedjans första länk är raketen, och i augusti varnade Aschbacher för brist på europeiska bärraketer fram till 2030.

Pengarna avgörs 2028

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Mötet i Rom är politiskt och har ingen budget. Esas medlemsländer beslutar om pengarna program för program vid de ordinarie ministerråden, och nästa sådant hålls i Italien 2028. ”Det är inget toppmöte om pengar, men det är ett politiskt beslut”, sa Aschbacher på konferensen i Paris.

Vid det senaste ministerrådet, i Bremen i november 2025, lovade länderna drygt 22 miljarder euro, det största åtagandet i Esas historia.

”Om det blir av, och jag säger om, alltså om medlemsländerna beslutar det, blir det ganska historiskt”, sa Aschbacher om mötet i Rom.