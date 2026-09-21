Sotheby´s avslöjar att man nyligen sålt en våning i Laurinska huset till det högsta kvadratmeterpriset någonsin på Södermalm.
Nytt rekord: Högsta kvadratmeterpriset någonsin på Södermalm
Sotheby´s International Realty avslöjar för Dagens PS att man nyligen sålt en våning i Laurinska huset på Bellmansgatan 6B till det högsta kvadratmeterpris som någonsin noterats på Södermalm.
Försäljningen är ytterligare ett exempel på den tydliga styrka som finns i premiumsegmentet, där riktigt sällsynta bostäder med stark arkitektur, historiska värden och exceptionellt läge kan prestera långt över den bredare marknaden, säger Sotheby´s som på önskemål från köparen inte vill kommunicera det exakta slutpriset.
”Det tidigare högsta kvadratmeterpriset vi känner till på Södermalm var 284 000 kronor per kvadratmeter, när vi sålde Ersta Penthouse i september 2025”, säger Sotheby´s marknadschef Ernst Furusten till Dagens PS.
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”En ny tydlig rekordnivå”
”Den här försäljningen innebär därför en ny tydlig rekordnivå för Södermalm och visar vilken stark betalningsvilja som finns för riktigt sällsynta bostäder med exceptionellt läge, arkitektur och historia.”
Furusten påpekar även hur ytterst sällan det säljs några bostäder i Laurinska huset.
”Föreningen består av 32 bostäder och sedan vi sålde en 502 kvadratmeter stor våning där i december 2024 har endast en annan bostad sålts i föreningen före den här rekordaffären”, berättar han.
”Den begränsade tillgången är en viktig del av attraktionskraften. Vill man bo i Laurinska huset finns det helt enkelt väldigt få möjligheter.”
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”Marknaden sätter priset”
Mäklaren Staffan Hempel konstaterar att det stora intresset drev upp priset på våningen.
”Marknaden sätter som vanligt priset. Ett flertal kunder hade bestämt sig för att köpa den unika våningen och den chansen lär inte dyka upp igen på lång tid framöver”, konstaterar Hempel.
Laurinska huset på Bellmansgatan kallas även Mälarpalatset och var färdiguppfört 1892.
I Illustrerad Tidning samma år berömdes det palatslika privathuset för sina äkta och enkla material och sin harmoniska sammansättning.
Byggnaden innehöll över 120 rum fördelade på främst fyra- till sexrumslägenheter.
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Många celebriteter i huset
Namnet fick huset efter en av sina första hyresgäster, konsthistorikern och pedagogen Carl Gustaf Laurin, som flyttade in 1892 och bodde i huset resten av sitt liv, till 1940.
Senare har bland andra hovsångaren Martin Öhman, konstnärerna Hilding LInnqvist och Bengt Hegethorn bott där liksom skådespelaren Åke Grönberg, författaren Olle Wästberg samt musikerna Putte Wickman och Rune Öfwerman.
I dag bor enligt uppgift bland andra Kim Salomon, Eva Dahlgren, Efva Attling och Robyn i det anrika huset.