Nytt rekord: Högsta kvadratmeterpriset någonsin på Södermalm

Försäljningen är ytterligare ett exempel på den tydliga styrka som finns i premiumsegmentet, där riktigt sällsynta bostäder med stark arkitektur, historiska värden och exceptionellt läge kan prestera långt över den bredare marknaden, säger Sotheby´s som på önskemål från köparen inte vill kommunicera det exakta slutpriset.

”Det tidigare högsta kvadratmeterpriset vi känner till på Södermalm var 284 000 kronor per kvadratmeter, när vi sålde Ersta Penthouse i september 2025”, säger Sotheby´s marknadschef Ernst Furusten till Dagens PS.

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”En ny tydlig rekordnivå”

”Den här försäljningen innebär därför en ny tydlig rekordnivå för Södermalm och visar vilken stark betalningsvilja som finns för riktigt sällsynta bostäder med exceptionellt läge, arkitektur och historia.”

Furusten påpekar även hur ytterst sällan det säljs några bostäder i Laurinska huset.

”Föreningen består av 32 bostäder och sedan vi sålde en 502 kvadratmeter stor våning där i december 2024 har endast en annan bostad sålts i föreningen före den här rekordaffären”, berättar han.

”Den begränsade tillgången är en viktig del av attraktionskraften. Vill man bo i Laurinska huset finns det helt enkelt väldigt få möjligheter.”

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