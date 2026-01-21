Betalbolaget har lämnat felaktiga uppgifter till Finansinspektionen. Det straffar sig. Nu blir man av med sitt tillstånd.
Ljög för FI – miljardbolag stoppas
Det är ett bolag som första halvåret 2025 rapporterat betalningsvolymer över 1,4 miljarder kronor som nu stoppas av Finansinspektionen.
I dag meddelar FI att man återkallar tillståndet för betalningsinstitutet Get betal AB.
Orsaken till det indragna tillståndet är, bland annat, att bolaget lämnat oriktiga uppgifter till FI i sitt underlag för att få tillstånd.
Delgiven misstanke om grova brott. Dagens PS
Pengar till länder utanför EU
Get betal är kort uttryckt ett betalningsinstitut som tillhandahåller penningöverföring till länder utanför EU.
Denna typ av verksamhet kan medföra risker, bland annat kopplade till penningtvätt, finansiering av terrorism och skyddet av konsumenter, konstaterar FI.
”Brutit mot flera regler”
Finansinspektionen har undersökt hur bolaget följt ”vissa centrala regler” som betalningsinstitut omfattas av.
FI:s undersökning omfattar tiden 15 april 2021 till och med 30 september 2024. Och visar att Get betal brutit mot flera centrala regler.
Till att börja med har bolaget lämnat felaktiga uppgifter om företagets ägare i sin tillståndsansökan, viket haft konkret betydelse för att FI skulle bevilja bolaget tillstånd.
Dessutom har man brutit mot krav kring att skydda användarnas medel likväl som krav rapporteringen till FI.
Varningen: Nu erbjuder bedragarna sparkonton. Dagens PS
Lögner ”ger konsekvenser”
”Det handlar om att värna integriteten i det finansiella systemet. Att betalningsförmedlare är seriösa aktörer som följer reglerna, det skyddar konsumenter och motverkar penningtvätt och finansiering av terrorism”, säger Finansinspektionens generaldirektör Johan Almenberg.
”Om man lämnar vilseledande uppgifter i en tillståndsansökan så får man räkna med konsekvenser.”
Ska avvecklas till 4 februari
Nu återkallar FI Get betals tillstånd som betalningsinstitut och bolaget måste omedelbart stänga sin betaltjänst och får inte påbörja några nya betalningar.
Efter beslutet har bolaget endast 2 veckor på sig att avveckla sin tillståndspliktiga verksamhet, vilket alltså ska ha skett senast 4 februari.
Finansinspektionen granskar Ica och Coop. Dagens PS
