Ljög för FI – miljardbolag stoppas

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Det är ett bolag som första halvåret 2025 rapporterat betalningsvolymer över 1,4 miljarder kronor som nu stoppas av Finansinspektionen.

I dag meddelar FI att man återkallar tillståndet för betalningsinstitutet Get betal AB.

Orsaken till det indragna tillståndet är, bland annat, att bolaget lämnat oriktiga uppgifter till FI i sitt underlag för att få tillstånd.

Delgiven misstanke om grova brott. Dagens PS

Pengar till länder utanför EU

Get betal är kort uttryckt ett betalningsinstitut som tillhandahåller penningöverföring till länder utanför EU.

Denna typ av verksamhet kan medföra risker, bland annat kopplade till penningtvätt, finansiering av terrorism och skyddet av konsumenter, konstaterar FI.

FI: Svenskarna betalar för mycket. Dagens PS