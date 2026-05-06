Fazer köper svenskt – Dumle ska erövra Asien

Spelade högt och vann

Det lönade sig. I dag är planerna på en godisskatt historia och intill motorvägen förbi Lahtis reser sig skalet av den fabrik Fazer satsar 400 miljoner euro på.

” Så här stora investeringar har vi inte gjort tidigare. Senast vi byggde en godisfabrik var på 1960-talet”, säger Carolina Bade, chef för choklad och konfektyr på Fazer, hos HBL.

I dag står Fazer för cirka 15 procent av den finska livsmedelsexporten. Planen är att tredubbla exporten till 2035.

Redan nu säljs Fazers produkter i 40 länder. Norden, Baltikum och Polen hör till de stora marknaderna, men Fazer ser nu även stora möjligheter i Asien.

Cloetta skrotar kritiserat fabriksbygge i Europa. Dagens PS

Avtal om sälj i Indien

I mars undertecknade Fazer ett avtal för produktlanseringar i Indien, i samband med president Alexander Stubbs besök i landet.

Bolaget har för övrigt identifierat tre produkter med internationell slagkraft: Geisha, Dumle och Fazers blå.

ANNONS

”Dumle är intressant, för det är en produkt som vi ursprungligen köpte in från Sverige. så alla länder i Norden upplever Dumle lite som sin egen. Det finns en nostalgi kring varumärket”, säger Bade.

Att det har blivit just Geisha och Dumle beror på traditioner. Geisha har länge sålts på flygplatser runtom i världen och är numera Fazers största varumärke internationellt.

Lösgodis är stort i Sverige och vi äter över huvud taget mycket godis. Inte underligt att Fazer köper svenska Aroma och satsar stort på export. (Foto: Martina Holmberg/TT)

Svenskar i världstopp

Fazers ökade intresse för den svenska marknaden är lätt att förstå. Svenskarna är i världstopp när det gäller godis och äter cirka 15-18 kilo godis per person och år.

Det kan jämföras med snittet inom EU som ligger på ungefär 7 kilo per person.

Ekonomiskt har marknaden ökat i intresse när priset på lösgodis stigit cirka 50 procent mellan 2020 och 2025.

Försäljningen av godis per person uppgick till 1 830 kronor per person år 2023.

De största tillverkarna av godis i Sverige är nu Cloetta (börskurs Cloetta), Orkla och Fazer i den ordningen.

ANNONS

Candy People är en annan betydande aktör, inte minst inom lösviktsgodis och på marknaden finns även exempelvis M&M´s och Snickers.

Inom lösgodis är Cloetta tung leverantör via Candyking och Mondelez-ägda Marabou är störst inom choklad.

Goda nyheter – svenskt lösgodis gör succé. Dagens PS