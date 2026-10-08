Kronofogden tog pengar från en klubb för att täcka ordförandens skuld. Det är bara ett exempel på varför man ska undvika kronofogden i Växjö.
Dagens tips: Bli inte osams med kronofogden i Växjö
Kronofogden kan inte gå in och utmäta pengar hur som helst. Gränserna anges tydligt i Utsökningsbalken (1981:774).
Nu har en personalklubb vid ett stort företag i Kronobergs län blivit av med cirka 46 000 kronor genom att inte ha koll på lagen.
Det sker sedan en 60-årig man förlorat en rättslig strid med Kronofogden om en utmätning.
Bakgrunden är att fogden i somras utmätte pengarna från ett konto kopplat till personalklubben på företaget där 60-åringen arbetar.
60-åringen är ordförande i personalklubben och står i den roll som kontoinnehavare för kontot, tillsammans med en kollega.
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Formellt 60-åringens pengar
I formell mening – och ur Kronofogdens synvinkel – är därmed 60-åringen och hans kollega de som äger kontot och med anledning av det gjorde man en utmätning, där man tog hälften av pengarna på kontot.
Pengarna gick för att täcka en del av de skulder 60-åringen har hos Kronofogden.
”För utmätning grundat på detta lagrum krävs att det framgår att egendomen tillhör gäldenären och Kronofogden menar att så är fallet här eftersom banken lämnat upplysning om att ”XX” (60-åringens namn) innehar bankkontot tillsammans med annan”, skriver myndigheten i ett yttrande.
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Överklagade och fick nej
60-åringen valde nämligen att överklaga utmätningen till Växjö tingsrätt, där han hävdade att det var de anställdas inbetalade pengar till klubben, inte hans personliga, som Kronofogden felaktigt lagt beslag på, skriver Smålandsposten.
Nu har tingsrätten kommit med sin dom. Rätten slår fast att Kronofogden agerat helt korrekt enligt lagen och att 60-åringens överklagande därför ska avslås.
Annars verkar det, rent allmänt, vara en god idé att inte bli osams med Kronofogden i Kronobergs län.
Nyligen sökte en kvinna skuldsanering för skulder på drygt 3,3 miljoner kronor hon fått efter en restaurangkonkurs för några år sedan.
”Du har inte gjort tillräckliga ansträngningar för att skaffa dig så goda inkomster som möjligt eftersom du arbetar deltid men borde kunna få ett heltidsarbete”, svarade Kronofogden och sade nej.
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Pensionär med katt fick nobben
Innan dess var samma myndighet ute i spalterna – och i Växjö tingsrätt – efter att ha krävt att en kvinna skulle sälja sin villa för att få skuldsanering.
Det skulle hon göra trots att villan var belånad över marknadsvärdet, ansåg fogden som dock fick backning av Växjö tingsrätt.
Ett tredje fall, på försommaren i år, handlar om Kronofogden i samma län och Växjö tingsrätt.
Där bad en skuldsatt pensionär om anstånd med sin löneutmätning, för att ha råd med vård av sin katt och bifogade ett veterinärintyg.
Kvinnan, som är i 70-årsåldern, behövde tillfälligt pausa sin utmätning från Kronofogden för att lägga pengarna hos veterinären.
Nej, sade Kronofogden och när kvinnan då gick till tingsrätten var beskedet det samma där.
Tingsrätten konstaterar att man inte ifrågasätter kattens ”behov av vård eller vad vården i sig skulle kosta”, men att det inte var något skäl att få pausa utmätningen.
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