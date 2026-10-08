Dagens tips: Bli inte osams med kronofogden i Växjö

Överklagade och fick nej

60-åringen valde nämligen att överklaga utmätningen till Växjö tingsrätt, där han hävdade att det var de anställdas inbetalade pengar till klubben, inte hans personliga, som Kronofogden felaktigt lagt beslag på, skriver Smålandsposten.

Nu har tingsrätten kommit med sin dom. Rätten slår fast att Kronofogden agerat helt korrekt enligt lagen och att 60-åringens överklagande därför ska avslås.

Annars verkar det, rent allmänt, vara en god idé att inte bli osams med Kronofogden i Kronobergs län.

Nyligen sökte en kvinna skuldsanering för skulder på drygt 3,3 miljoner kronor hon fått efter en restaurangkonkurs för några år sedan.

”Du har inte gjort tillräckliga ansträngningar för att skaffa dig så goda inkomster som möjligt eftersom du arbetar deltid men borde kunna få ett heltidsarbete”, svarade Kronofogden och sade nej.

Dolda skulder? Då drar kvinnorna. Dagens PS

Kvinnan behövde ta katten till veterinären för vård och ville ha anstånd från Kronofogden – men fick nej. Även Växjö tingsrätt nekade 70-åringen anstånd. (Foto: Stina Stjernkvist /TT)

Pensionär med katt fick nobben

ANNONS

Innan dess var samma myndighet ute i spalterna – och i Växjö tingsrätt – efter att ha krävt att en kvinna skulle sälja sin villa för att få skuldsanering.

Det skulle hon göra trots att villan var belånad över marknadsvärdet, ansåg fogden som dock fick backning av Växjö tingsrätt.

Ett tredje fall, på försommaren i år, handlar om Kronofogden i samma län och Växjö tingsrätt.

Där bad en skuldsatt pensionär om anstånd med sin löneutmätning, för att ha råd med vård av sin katt och bifogade ett veterinärintyg.

Kvinnan, som är i 70-årsåldern, behövde tillfälligt pausa sin utmätning från Kronofogden för att lägga pengarna hos veterinären.

Nej, sade Kronofogden och när kvinnan då gick till tingsrätten var beskedet det samma där.

Tingsrätten konstaterar att man inte ifrågasätter kattens ”behov av vård eller vad vården i sig skulle kosta”, men att det inte var något skäl att få pausa utmätningen.

Risk för passkaos i vinter: ”En halv miljon fler än vanligt”. Dagens PS