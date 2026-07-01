Botnia Gold: Guld för 202 miljoner hittills i år

Nya guldfynd i Ljusdal

Det rör sig på fler håll kring svenska guldgruvor. Under förra veckan kunde Lappland Guldprospektering bekräfta guldfynd i Nya Gilleberget i Ljusdal.

Ett analysresultat bekräftade guldmineralisering över 28 meters borrhålslängd med 2,3 gram guld per ton i Nya Gilleberget i Ljusdals kommun.

”Borrhålet visar en sammanhängande guldförande zon om 28,05 meters borrhålslängd med en genomsnittlig halt om 2,30 gram guld per ton, inklusive ett parti med högre halt om 10,50 meter med 3,95 gram guld per ton”, sammanfattade Lappland Guldprospektering i ett pressmeddelande.

Botnia Gold tar nya steg kring gruvan i Fäbodtjärn och inleder nu även ett samarbete med Boliden Mineral kring prospektering av guld. (Bild: Canva)

”Synnerligen intressant”

Nya Gilleberget i Ljusdal är geografiskt skilt från bolagets huvudprojekt Stortjärnhobben i södra Lappland.

Området har tidigare undersökts av andra rättighetsinnehavare med över 1 500 meter kärnborrning sedan 2007.

”Analysen av det första borrhålet bekräftar att den omvandlade zon där vi observerade synligt guld också bär guldhalter över en sammanhängande borrhålslängd”, säger Lappland Guldprospekterings vd Fredrik Johansson.

ANNONS

”Stortjärnhobben är fortsatt vårt huvudprojekt, men resultatet från detta första hål i Nya Gilleberget är synnerligen intressant och motiverar fortsatt arbete med Nya Gilleberget.”