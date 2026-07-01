Botnia Gold redovisar nu årets andra anrikning av malm och konstaterar att det första halvåret gett en leverans av cirka 149 kilo guld.
Botnia Gold: Guld för 202 miljoner hittills i år
Svenskt uttåg ur fotbolls-VM och ett konstaterande att vi inte gräver något guld i USA den här sommaren heller.
Det gör vi i stället i norrländska Fäbodtjärn. Därifrån rapporterar Botnia Gold att man slutfört årets andra anrikningskampanj av malm från gruvan och den första för året vid Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden.
Preliminära analyser visar att kampanjen resulterade i leverans av 64,1 kilo guld.
Omfattningen av kampanjen var 12 711ton malm från gruvan i Fäbodtjärn samt 1 896 ton marginalmalm.
På sikt tror företaget att gruvan kan leverera guld till ett värde av en miljard kronor.
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202 miljoner i intäkt
Under det första halvåret 2026 har Botnia Gold därmed levererat cirka 149 kilo guld ur totalt 25 237 ton malm och 1 896 ton marginalmalm.
Bolagets intäkt för första halvåret uppgår därmed till cirka 202 miljoner kronor.
Anrikningskampanjen skulle ha pågått längre men fick förkortas på grund av ett driftsstopp i anrikningsverket, orsakad av en havererad kvarnmotor.
Det tappet räknar Botnia Gold med att ta igen under årets tredje kvartal.
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Nya guldfynd i Ljusdal
Det rör sig på fler håll kring svenska guldgruvor. Under förra veckan kunde Lappland Guldprospektering bekräfta guldfynd i Nya Gilleberget i Ljusdal.
Ett analysresultat bekräftade guldmineralisering över 28 meters borrhålslängd med 2,3 gram guld per ton i Nya Gilleberget i Ljusdals kommun.
”Borrhålet visar en sammanhängande guldförande zon om 28,05 meters borrhålslängd med en genomsnittlig halt om 2,30 gram guld per ton, inklusive ett parti med högre halt om 10,50 meter med 3,95 gram guld per ton”, sammanfattade Lappland Guldprospektering i ett pressmeddelande.
”Synnerligen intressant”
Nya Gilleberget i Ljusdal är geografiskt skilt från bolagets huvudprojekt Stortjärnhobben i södra Lappland.
Området har tidigare undersökts av andra rättighetsinnehavare med över 1 500 meter kärnborrning sedan 2007.
”Analysen av det första borrhålet bekräftar att den omvandlade zon där vi observerade synligt guld också bär guldhalter över en sammanhängande borrhålslängd”, säger Lappland Guldprospekterings vd Fredrik Johansson.
”Stortjärnhobben är fortsatt vårt huvudprojekt, men resultatet från detta första hål i Nya Gilleberget är synnerligen intressant och motiverar fortsatt arbete med Nya Gilleberget.”