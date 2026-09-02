Kommun-vd tjänar mer än statsministern: "Relevant"

Utreddes för sin ledarstil

Då finns ändå ett par vedträn ytterligare att slänga på den indignationsbrasa som brinner ganska bra i Örebro redan.

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Anledningen till att hennes löneförhöjning blev försenad var nämligen en försenad utredning om Petra Karlsson Ekströms ledarstil. Efter intern kritik tillsattes en utredning där vd:s arbete skulle utvärderas.

När den var färdig hemlighölls innehållet, men löneförhöjningen kom som ett brev på posten och med den de extra 15 000 kronorna som tack för kaffet.

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Kontroversiellt – ”inte på plats nog ofta”

Även distansarbetet vd:n nu fått inskrivet som rättighet är kontroversiellt. Anställda inom bostadsbolaget har redan protesterat mot att vd:n inte är på plats nog ofta.

I hennes kalender är nu flera måndagar och fredagar blockade för arbete i hemmet i Stockholm, enligt handlingar NA tagit del av.

När det gäller lönen tycker Petra Karlsson Ekström att den är ”relevant”.

”Siffermässigt är det en hög lön, men tittar man branschmässigt så är det en relevant satt lön tycker jag”, säger hon hos NA.

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Centrala Örebro där kommunala Öbo dominerar bostadsmarknaden. Bolagets vd har en månadslön högre än statsministerns och får hård kritik. (Foto: Pressbild Öbo)

”Är där jag behöver vara”

Engångsersättningen för att löneförhöjningen kom sent kommenterar hon – möjligen – med följande uttalande hos NA;

”Jag ser det som en del av en helhet i överenskommelsen, inte som en enskild ersättning för just den saken.”

Distansarbete ”är om arbetet tillåter och om det fungerar, vilket det inte alltid gör. Då är jag där jag behöver vara”, säger bostads-vd:n om den delen.

Varför det är just måndagar och fredagar som passar bäst för att jobba ihop månadslönen på 222 000 kronor på distans, framgår inte av artikeln.

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