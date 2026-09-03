Präst krävde svarta pengar för begravningar

Av rubriken framgår dessutom att han inte lät inkomsterna ta omvägen över deklarationsblanketten, vilket inte enbart bryter mot kyrkans förordningar utan även om våra mer profana lagar.

Anklagelserna mot prästen handlar om att han de senaste fyra åren ska ha utfört 20 kyrkliga handlingar som han tagit betalt för privat. Det ska främst ha rört sig om begravningar, men också enstaka dop och vigslar, skriver Kyrkans tidning.

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Prästen har sagt att när sörjande uttryckt att de vill ha honom och ingen annan präst har han tackat ja till att förrätta begravningarna. Prästen menar att han handlat utifrån sitt kall när han tackat ja.

Samtidigt erkänner prästen att han tagit betalt för att förrätta begravningar vid sex tillfällen, refererar Kyrkans tidning.

Han tänker inte fortsätta förrätta begravningar i den aktuella församlingen. Det är dock inte, enligt vad som framgår, för att han tycker det är fel att ta betalt utan för att han inte tycker om ledningen i församlingen.

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