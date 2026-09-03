Domkapitlet kritiserar en präst för att ha tagit emot svarta pengar från personer som anlitat honom för bland annat begravningar.
Präst krävde svarta pengar för begravningar
”Präst tog svart betalt för begravningar”, är rubriken på nyhetsbrevet från Kyrkans tidning.
Det handlar om en präst som tagit emot betalning från personer som anlitat honom för kyrkliga processer vilket inte är tillåtet, konstaterar domkapitlet.
Av rubriken framgår dessutom att han inte lät inkomsterna ta omvägen över deklarationsblanketten, vilket inte enbart bryter mot kyrkans förordningar utan även om våra mer profana lagar.
Anklagelserna mot prästen handlar om att han de senaste fyra åren ska ha utfört 20 kyrkliga handlingar som han tagit betalt för privat. Det ska främst ha rört sig om begravningar, men också enstaka dop och vigslar, skriver Kyrkans tidning.
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”Ska inte göra så någon mer gång”
Prästen har sagt att när sörjande uttryckt att de vill ha honom och ingen annan präst har han tackat ja till att förrätta begravningarna. Prästen menar att han handlat utifrån sitt kall när han tackat ja.
Samtidigt erkänner prästen att han tagit betalt för att förrätta begravningar vid sex tillfällen, refererar Kyrkans tidning.
Han tänker inte fortsätta förrätta begravningar i den aktuella församlingen. Det är dock inte, enligt vad som framgår, för att han tycker det är fel att ta betalt utan för att han inte tycker om ledningen i församlingen.
”Brutit sina prästlöften”
Domkapitlet konstaterar att prästen brutit mot sina prästlöften och skadat ”det anseende en präst bör ha”.
Men det har skett vid ett begränsat antal tillfällen, utspridda över flera år, varför domkapitlet, kyrkans domstol i sammanhanget, så att säga vänder andra kinden till bildlikt och nöjer sig med att ge prästen en skriftlig erinran, varför det hela inte får några andra följder.
För Svenska kyrkan är det här med att präster säljer tjänster för svarta pengar inte något nytt problem.
2007 avslöjade ”Uppdrag granskning” i SVT att präster tog pengar svart för vigslar, dop och begravningar i andra församlingar än sin egen.
En enkätundersökning redaktionen gjort visade att var femte brudpar betalat pengar svart och att en vigsel kunde kosta, i den delen, 1 000-4 000 kronor.
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Ingen skyldighet betala
Det formella problemet i sammanhanget uppstår när ett brudpar har särskilda önskemål om vem som ska viga dem.
Den församling där vigseln hålls har – om den själv har tillgängliga präster – ingen skyldighet att betala för den ”inlånade” prästen.
Tidigare ärkebiskop Anders Wejryd beklagade hos Dagen att svart betalning förekommer.
”Så här kan det inte vara. Nu måste vi hitta ett system så att det inte blir svarta pengar”, slog Wejryd fast hos Dagen.
Två decennier efter Uppdrag gransknings avslöjanden har Svenska kyrkan uppenbarligen inte hittat det systemet.