Ett kraftigt hageloväder drog in över Schweiz för en vecka sedan och förstörde tusentals bilar för uppskattningsvis 120 miljoner kronor.
Hagelstorm slog sönder tusentals bilar i Schweiz – det täcker försäkringen i Sverige
Värst drabbades de schweiziska kantonerna Aargau, Zürich och Solothurn. Både fordon och fastigheter skadades och bara hos försäkringsbolaget Allianz Suisse väntas skadeanmälningarna uppgå till miljontals schweizerfranc.
För att snabbt kunna hantera ärendena har försäkringsjätten upprättat en drive in-station för drabbade bilägare.
Hagelkorn stora som golf- och tennisbollar
Hagel stora som golfbollar och till och med tennisbollar krossade bilrutor och plåt, konstaterar den schweiziska dagstidningen NZZ och berättar att bilimportören Amag fick omkring 2 500 bilar demolerade i extremvädret.
I samband med den exceptionella hagelskuren, som Dagens PS tidigare uppmärksammat, registrerade det schweiziska meteorologiska institutet SRF Meteo 46 000 blixtnedslag.
Vindbyarna nådde upp till 142 km/h i de mest utsatta områdena när hagelstormen kulminerade den 28 augusti. Skador runt om på 240 platser rapporterades efteråt och stormen omkullvälte elstolpar i betong nära Birrhard.
I Aarau blåste taket delvis av en sporthall och på motorvägen A1 välte en lastbil, men föraren lyckades klara sig utan personskador.
Då utgår ingen ersättning för svenska bilägare
Bilägare i Sverige som drabbas av hagelstormar kan få ersättning om fordonet är helförsäkrat, eller att det finns en gällande vagnskadegaranti.
Som regel täcker inte en vanlig trafik- eller halvförsäkring plåtskador som orsakats av naturfenomen.
Självrisk: Om du använder din helförsäkring eller vagnskadegaranti för att åtgärda bucklor i plåten får du betala en vagnskadesjälvrisk. Denna ligger normalt mellan 3 000 och 7 000 kronor beroende på vilket försäkringsbolag och vilka villkor du valt.
Försäkringsbolag som exempelvis Folksam kräver att det går att fastställa att skadan faktiskt har uppstått till följd av just det specifika hagelovädret, har Dagens PS systertidning E55 tidigare rapporterat.
Kom ihåg att fota skadorna på din om den blir skadad i samband med oväder. Anteckna tid och plats och gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt.
Försäkringsnivåer och hagelskydd:
|Försäkringstyp
|Täcker plåtskador (bucklor) från hagel?
|Täcker krossade bilrutor?
|Trafikförsäkring
|❌ Nej – Täcker endast personskador och skador på andras egendom.
|❌ Nej
|Halvförsäkring
|❌ Nej – Plåtskador och bucklor ersätts generellt inte.
|Ja – Glasskadan ersätts via bilens glasförsäkring (mot en glassjälvrisk).
|Helförsäkring / Vagnskadegaranti
|Ja – Skadorna går på vagnskadeförsäkringen, vilken täcker yttre olyckshändelser och naturskador.
|Ja – Både plåt- och glasskador ersätts.
Läs mer: Se upp för haglet, försäkringen täcker inte alltid skadorna på bilen E55
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