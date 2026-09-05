Hagelstorm slog sönder tusentals bilar i Schweiz – det täcker försäkringen i Sverige

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

För att snabbt kunna hantera ärendena har försäkringsjätten upprättat en drive in-station för drabbade bilägare.

Hagelkorn stora som golf- och tennisbollar

Hagel stora som golfbollar och till och med tennisbollar krossade bilrutor och plåt, konstaterar den schweiziska dagstidningen NZZ och berättar att bilimportören Amag fick omkring 2 500 bilar demolerade i extremvädret.

I samband med den exceptionella hagelskuren, som Dagens PS tidigare uppmärksammat, registrerade det schweiziska meteorologiska institutet SRF Meteo 46 000 blixtnedslag.

Vindbyarna nådde upp till 142 km/h i de mest utsatta områdena när hagelstormen kulminerade den 28 augusti. Skador runt om på 240 platser rapporterades efteråt och stormen omkullvälte elstolpar i betong nära Birrhard.

I Aarau blåste taket delvis av en sporthall och på motorvägen A1 välte en lastbil, men föraren lyckades klara sig utan personskador.