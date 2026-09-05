EU:s nya bostadslag ger städer rätt att stoppa Airbnb-uthyrning

Då ska de nya reglerna presenteras

Bostadspriserna i EU har stigit med över 60 procent sedan 2013 och den nya lagen ska skydda den egna bostaden och de föreslagna reglerna, som sätter taket för bostadspriset till åtta gånger medianinkomsten, ska nu diskuteras med fastighetsägare.

Europeiska kommissionens vice ordförande Teresa Ribera ska enligt Reuters presentera lagen om prisvärda bostäder den 9 september.

Myndigheterna ”bör bedöma bostadsbristen i det berörda området utifrån pris-inkomst-förhållandet och dess tillväxt över tid tillsammans med andra indikatorer som gör det möjligt att visa att bostadsbristen sannolikt inte kommer att minska i framtiden”, står det i utkastat till förslaget, enligt nyhetsbyrån.

”Pris-till-inkomst-kvoten mäter bostadsöverkomligheten genom att jämföra kostnaden för att förvärva en bostad med inkomsterna för det hushåll eller den befolkning som förväntas köpa den”, heter det.

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Förslaget anger kriterier för att avgöra vad som utgör en bostadsåtstramning som skulle motivera begränsningar av korttidsuthyrning, framgår det.

Innan den nya lagen kan bli verklighet måste myndigheterna bedöma befolkningstillväxten och trenderna i utbudet samt efterfrågan på bostäder och att alla åtgärder bör vara icke-diskriminerande, proportionella och i allmänintresset.

Kvantitativa tak i områden som är drabbade av bostadskris eller undantagsregler, som gör det möjligt för de som redan är verksamma att fortsätta följa befintliga regler, skulle kunna vara mer lämpliga än ett förbud mot förvärv eller användning av egendom.

Lobbygruppen CCIA, vars medlemmar inkluderar Airbnb, kräver att regelverket inte blir föremål för oproportionerliga begränsningar.

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Slår tillbaka: Det gynnar inte någon

”Utan verkställbara proportionalitetskontroller skulle lagen om prisvärda bostäder inte gynna någon, inte husägarna som hyr ut ett rum för att få ekonomin att gå ihop, inte regionerna och industrierna som lever på turism”, skriver CCIA i ett uttalande som refereras av Reuters.

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När det gäller lagen om prisvärda bostäder är den i linje med EU:s förordning om data om korttidsuthyrning, som trädde i kraft i maj i år.

Företag som hyr ut bostäder på kort sikt måste dela informationen om det med myndigheter i hela Europa för att annonseringen ska kunna övervakas och företag som inte följer reglerna svartlistas.

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