Ny rättegång för fängslade storsponsorn

Tidigare storsponsor kan få förlängt fängelsestraff
Det var Mikael Lindkvists, då Fahlander, pengar som starkt bidrog till Örebro Hockeys avancemang till SHL 2013. 30 miljoner stoppade sponsorn in. (Foto: Mikael Fritzon/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Mikael Lindkvist är vårdföretagaren som blev storsponsor i SHL. Nu är han dömd till 3,5 års fängelse och straffet kan förlängas.

Mikael Lindkvist, 49, är ett välkänt namn i Örebro eller var det åtminstone under sitt tidigare efternamn Fahlander.

Som ordförande, vice ordförande och sportchef i Örebro Hockey, var han storsponsorn vars pengar förde klubben från division 1 till SHL-avancemang våren 2013. Totalt stoppade Fahlander in 30 miljoner kronor av egna pengar i klubben.

Själv har Lindkvist gjort en resa i andra riktningen. Tillsammans med Ibrahim Kadra startade Fahlander 2001 omsorgsbolaget Assistansia. Det blev på några år landets största inom personlig assistans.

2006 sålde de två 35 procent av bolaget till Humana, två år senare resten till Argan Capital och tjänade en dryg miljard på affären.

Gick i personlig konkurs

I stället för att sedan sitta på VIP-läktaren med popcorn och en öl framför sig resten av livet, kastade sig Fahlander in i allt snabbare, större och allt mer misslyckade affärer.
En satsning med ett tresiffrigt antal miljoner i ett affärsenter i Haparanda 2017 blev finalen.

2018 försattes Fahlander, på egen begäran, i personlig konkurs vid Stockholms tingsrätt, bytte namn till Lindkvist 2019 och gav sig in på nya affärer, de som skulle föra honom till fängelse.

Redan i det läget hade Fahlander/Lindkvist 104 miljoner kronor i skuld hos Kronofogden och 13 640 kronor som senast deklarerade inkomst.

Ett stort center, Barents center, i Haparanda var ett projekt storsponsorn var inblandad i. Av de stora planerna blev till slut endast ett miljardbråk. (Foto: Wester + Elsner/Press)
Sålde sprit till supportrar

Det blev spritaffärer och mer konkret försäljning av alkohol till privatpersoner via olika bolag.

I fokus fanns en webbtjänst där privatpersoner kunde beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Den främsta målgruppen var supportrar till svenska idrottslag.

De affärerna tog slut när Lindkvist greps och sedan häktades 24 februari 2023.

Han fälldes sedan i Örebro tingsrätt för 27 fall av grovt skattebrott och dömdes till 3,5 års fängelse och fem års näringsförbud.

I och med att han varit frihetsberövad sedan februari 2023 löper de 3,5 åren ut i augusti 2026.

Skulle i alla fall ha löpt ut. Nu ska nämligen processen tas om i hovrätten och det mer flera nya omständigheter.

”Jag har hämtat in helt ny bevisning från utlandet”, säger kammaråklagare Louise Helleday till NA.

Åklagaren: ”Ny bevisning”

Det är den del av målet som rör borgenärsdelen om dolda tillgångar som framför allt står i fokus i hovrätten.

”Vi har ny bevisning så den delen blir lite annorlunda”, säger Louise Helleday. ”Vi har kontaktat myndigheter i Belgien och Luxemburg. Vi har också fått hjälp med husrannsakan på ett kontor i Luxemburg där vi hämtat in nya handlingar och förhört en person som ska vittna.”

Rättegången i hovrätten inleds tisdag, 30 september, och rätten har avsatt 14 förhandlingsdagar för målet.

Mikael Lindkvists advokat Henrik Olsson Lilja är, som sig bör, optimistisk.

”Det blir som en helt ny rättegång som vi med tillförsikt ser fram emot. Den nya bevisningen påverkar inte vår position. Vår strävan är att få en friande dom även i skattedelen och att Lindkvist ska bli helt frikänd av hovrätten”, säger han hos NA.

