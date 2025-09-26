Mikael Lindkvist är vårdföretagaren som blev storsponsor i SHL. Nu är han dömd till 3,5 års fängelse och straffet kan förlängas.
Ny rättegång för fängslade storsponsorn
Mest läst i kategorin
Nya svenska vapnet mot drönare
Nystartade Nordic Air Defence utvecklar antidrönaren Vipro. Nu har man skapat ett lastbilsburet koncept ihop med Volvo Defense. Nystartade Nordic Air Defence utvecklar antidrönarsystemet Vipro, som slår ut sina mål via små målsökande ”interceptorer”. Nu har bolaget i samarbete med Volvo Defense tagit fram ett lastbilsburet koncept. Nordic Air Defence, NAD, har startats av personer …
Redan vinst: Svenska guldgruvan kan ge miljard
För 13 år sedan började arbetet med guldgruvan. Nu ger gruvan i Fäbodtjärn utanför Lycksele vinst och man tror på en miljardintäkt. Det har varit ett hårt arbete, men nu ger det resultat. Fäbodtjärngruvan utanför Lycksele visar svarta siffror. De första positiva resultaten kunde man visa sista kvartalet i fjol och den trenden har fortsatt …
Jättehärva utreds – koppling till ryska ambassaden
Hundratals personer och företag uppges ha gjort inbetalningar till penningtvättsbolag och riskerar nu att bli misstänkta för skattebrott, penningtvättsbrott och bokföringsbrott, enligt Skatteverket. Det är Ekot i Sveriges Radio som berättar att de utpekade kunderna och privatpersonerna i ekobrottshärvan sluppit vidare utredning från Ekobrottsmyndigheten, men att Skatteverket i stället tänker granska utredningsmaterialet. Oscar Odeheim, sektionschef …
Dömd för trolöshet mot huvudman – 80 gånger
Mannen döms för trolöshet mot huvudman i över 80 fall. Den anställde skickade fakturor från sitt enskilda bolag som uppgick till drygt 8 miljoner kronor. Den 50-årige mannen döms av hovrätten för trolöshet mot huvudman i 80 fall och för 2 fall av grov trolöshet mot huvudman. Skickade fakturor från eget bolag Den anställde ska …
Jätten sparkar tusentals – klarar inte AI-kraven
Konsultjätten har redan sagt upp över 11 000 anställda på bara tre månader, och fler riskerar att få lämna. De som inte kan omskolas för att möta kraven i AI-eran får helt enkelt gå. Ökad produktivitet, större arbetsglädje och förbättrad säkerhet på jobbet. Så beskrivs fördelarna av den ökade AI-användningen på jobbet i en global …
Mikael Lindkvist, 49, är ett välkänt namn i Örebro eller var det åtminstone under sitt tidigare efternamn Fahlander.
Som ordförande, vice ordförande och sportchef i Örebro Hockey, var han storsponsorn vars pengar förde klubben från division 1 till SHL-avancemang våren 2013. Totalt stoppade Fahlander in 30 miljoner kronor av egna pengar i klubben.
Själv har Lindkvist gjort en resa i andra riktningen. Tillsammans med Ibrahim Kadra startade Fahlander 2001 omsorgsbolaget Assistansia. Det blev på några år landets största inom personlig assistans.
2006 sålde de två 35 procent av bolaget till Humana, två år senare resten till Argan Capital och tjänade en dryg miljard på affären.
Skattebrott och miljonskulder: Nu får sportprofilen skaka galler. Dagens PS
Gick i personlig konkurs
I stället för att sedan sitta på VIP-läktaren med popcorn och en öl framför sig resten av livet, kastade sig Fahlander in i allt snabbare, större och allt mer misslyckade affärer.
En satsning med ett tresiffrigt antal miljoner i ett affärsenter i Haparanda 2017 blev finalen.
2018 försattes Fahlander, på egen begäran, i personlig konkurs vid Stockholms tingsrätt, bytte namn till Lindkvist 2019 och gav sig in på nya affärer, de som skulle föra honom till fängelse.
Redan i det läget hade Fahlander/Lindkvist 104 miljoner kronor i skuld hos Kronofogden och 13 640 kronor som senast deklarerade inkomst.
Ekobrott: Affärsprofil kvar i häktet – risk för flykt. Dagens PS
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Sålde sprit till supportrar
Det blev spritaffärer och mer konkret försäljning av alkohol till privatpersoner via olika bolag.
I fokus fanns en webbtjänst där privatpersoner kunde beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Den främsta målgruppen var supportrar till svenska idrottslag.
De affärerna tog slut när Lindkvist greps och sedan häktades 24 februari 2023.
Han fälldes sedan i Örebro tingsrätt för 27 fall av grovt skattebrott och dömdes till 3,5 års fängelse och fem års näringsförbud.
I och med att han varit frihetsberövad sedan februari 2023 löper de 3,5 åren ut i augusti 2026.
Skulle i alla fall ha löpt ut. Nu ska nämligen processen tas om i hovrätten och det mer flera nya omständigheter.
”Jag har hämtat in helt ny bevisning från utlandet”, säger kammaråklagare Louise Helleday till NA.
Åklagaren: ”Ny bevisning”
Det är den del av målet som rör borgenärsdelen om dolda tillgångar som framför allt står i fokus i hovrätten.
”Vi har ny bevisning så den delen blir lite annorlunda”, säger Louise Helleday. ”Vi har kontaktat myndigheter i Belgien och Luxemburg. Vi har också fått hjälp med husrannsakan på ett kontor i Luxemburg där vi hämtat in nya handlingar och förhört en person som ska vittna.”
Rättegången i hovrätten inleds tisdag, 30 september, och rätten har avsatt 14 förhandlingsdagar för målet.
Mikael Lindkvists advokat Henrik Olsson Lilja är, som sig bör, optimistisk.
”Det blir som en helt ny rättegång som vi med tillförsikt ser fram emot. Den nya bevisningen påverkar inte vår position. Vår strävan är att få en friande dom även i skattedelen och att Lindkvist ska bli helt frikänd av hovrätten”, säger han hos NA.
Miljardbråk om Haparandafiasko. Dagens PS
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende
Senaste nytt
Ny rättegång för fängslade storsponsorn
Mikael Lindkvist är vårdföretagaren som blev storsponsor i SHL. Nu är han dömd till 3,5 års fängelse och straffet kan förlängas. Mikael Lindkvist, 49, är ett välkänt namn i Örebro eller var det åtminstone under sitt tidigare efternamn Fahlander. Som ordförande, vice ordförande och sportchef i Örebro Hockey, var han storsponsorn vars pengar förde klubben …
Energikriget eskalerar – Trump godkände nya bombningar
Med stöd från Donald Trump planerar Ukraina att eskalera energikriget och slå mot Rysslands oljeintäkter för att sätta press på Putin. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj berättade i en intervju med Axios på torsdagen att den senaste tidens attacker mot rysk energiinfrastruktur sker med godkännande av Donald Trump. "Om de attackerar vår energi, stöder president Trump …
Nya ESG trenden: försvar och försvar
Från uteslutna till eftertraktade, försvarsaktier lockar investerare när bankerna öppnar dörren för en växande trend inom ESG-investeringar. Försvar och hållbarhet har länge setts som motsatser. Men nu sker en tydlig svängning. Banker och fondjättar öppnar upp för investeringar i vapenbolag, och det är en trend som växer snabbt. Missa inte: Finlandssvenske banktoppen hyllar Trump. Dagens …
Efter Svantessons attack: Bankerna slår tillbaka
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har höjt rösten mot de svenska storbankerna efter att de inte följt Riksbankens senaste räntesänkning i exakt samma takt. Men bankerna anser att kritiken är orättvis. Svantesson uppmanar nu bolånekunder att bli “tuffare” mot sina banker och, om inget annat hjälper, överväga att byta bank. På tisdagen sänkte Riksbanken styrräntan med …
Netanyahus kritik i FN: "Att mörda judar betalar sig"
Benjamin Netanyahu gick till stenhård attack i FN mot de länder som erkänt Palestina den senaste tiden – enligt Israels premiärminister visar det att det lönar sig att mörda judar. Under fredagen höll Israels premiärminister Benjamin Netanyahu tal inför FN:s generalförsamling, samtidigt som talet sändes ut med högtalare till invånarna i det krigshärjade Gaza, med …