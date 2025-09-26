Ny rättegång för fängslade storsponsorn

Mikael Lindkvist, 49, är ett välkänt namn i Örebro eller var det åtminstone under sitt tidigare efternamn Fahlander.

Som ordförande, vice ordförande och sportchef i Örebro Hockey, var han storsponsorn vars pengar förde klubben från division 1 till SHL-avancemang våren 2013. Totalt stoppade Fahlander in 30 miljoner kronor av egna pengar i klubben.

Själv har Lindkvist gjort en resa i andra riktningen. Tillsammans med Ibrahim Kadra startade Fahlander 2001 omsorgsbolaget Assistansia. Det blev på några år landets största inom personlig assistans.

2006 sålde de två 35 procent av bolaget till Humana, två år senare resten till Argan Capital och tjänade en dryg miljard på affären.

Gick i personlig konkurs

I stället för att sedan sitta på VIP-läktaren med popcorn och en öl framför sig resten av livet, kastade sig Fahlander in i allt snabbare, större och allt mer misslyckade affärer.

En satsning med ett tresiffrigt antal miljoner i ett affärsenter i Haparanda 2017 blev finalen.

2018 försattes Fahlander, på egen begäran, i personlig konkurs vid Stockholms tingsrätt, bytte namn till Lindkvist 2019 och gav sig in på nya affärer, de som skulle föra honom till fängelse.

Redan i det läget hade Fahlander/Lindkvist 104 miljoner kronor i skuld hos Kronofogden och 13 640 kronor som senast deklarerade inkomst.

