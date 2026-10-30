Satsar på Arlanda med rabatter

Swedavia stuvar inför 2027 om i sitt system för flygplatsavgifter.

Flygbolag som erbjuder täta förbindelser mellan Arlanda och mindre flygplatser kommer att få rabatter på start- och passageraravgiften, skriver Swedavia i ett pressmeddelande.

Det handlar om en satsning på en miljard kronor de närmaste fem åren, enligt flygplatsbolaget.

Förhoppningen är att fler resenärer och därmed högre intäkter ska kompensera för rabatterna, enligt vd Mats Johannesson.