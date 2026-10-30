Manchester Uniteds ägare stöttar Trump ekonomiskt

Har tjänat 17 miljarder på klubben

Det andra skälet är att familjen Glazer beräknas ha tjänar cirka 1,3 miljarder pund, cirka 17 miljarder kronor, på sitt ägande i Manchester United, samtidigt som klubben inte haft några sportsliga framgångar under den amerikanska familjen.

Familjen Glazer är inte den enda bidragsgivaren i det alltmer amerikanskt ägardominerade Premier League, faktiskt inte ens den största.

Josh Harris, delägare i Crystal Palace, har via sitt företag Apollo Global Management donerat 250 000 dollar till SLF PAC, som är en formellt oberoende lobbygrupp kopplad till Republikanerna.

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Backar upp Republikanerna

Hans affärspartner David Blitzer har donerat 63 875 dollar till demokratiska kandidater till kongressen och representanthuset.

Dan Goldman, Donald Norcross, Wesley Bell, Ritchie Torres och Roy Cooper, alla demokrater, samt Bill Cassidy, republikan, har alla tagit emot bidrag från Blitzer.

Sammantaget ger det ett lite splittrat intryck eftersom Blitzer och Harris tillsammans äger en del av NFL-laget Washington Commanders, som diskuterat att visa sin brist på ryggrad genom att döpa sin nya arena till ”President Trump Stadium”.

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Bill Foley, ägare till Bournemouth och till rugbylaget Exeter Chiefs, har donerat 201 500 dollar till olika kandidater.

125 000 dollar av pengarna gick till ”Leadership in Action”, som stöttat republikanen Aaron Flint ekonomiskt.

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Tufft inför mellanårsvalet – men Donald Trump har i alla fall Manchester United bakom sig, i vart fall dess amerikanska ägare som skänker miljoner. (Foto: Scott Kinser /AP-TT)

Övervikt åt Trumps parti

Vidare har Marc Lasry som investerat i Ipswich, donerat 7 300 dollar till demokrater, medan Aston Villas delägare Wes Edens skänkt 5 000 dollar till republikanske kandidaten Mike Crapo.

Chelseas tidigare ägare Todd Boehly har satsat 46 200 dollar på att stötta republikanska organisationer och lobbygrupper inför mellanårsvalet.

Däremot har Arsenals ägare Stan Kroenke och Fulhams Shahid Khan ännu inte donerat pengar till något politiskt ändamål, enligt register från USA:s federala valmyndighet, rapporterar City AM.



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