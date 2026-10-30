Manchester United slåss mot skulder nära 13 miljarder kronor. Samtidigt avslöjas att klubbens ägare stöttar Trump ekonomiskt.
Manchester Uniteds ägare stöttar Trump ekonomiskt
Manchester Uniteds delägare Edward Glazer har donerat 220 000 dollar, motsvarande nästan 2,2 miljoner kronor, till Donald Trump och Republikanerna.
Det gör Glazer till den störste bidragsgivaren till Trump inför mellanårsvalet, bland de amerikanska ägarna inom Premier League.
Manchester United-ägaren Glazer donerar 220 000 dollar till Trump inför mellanårsvalet.
Det är den amerikanska federala valmyndigheten, Federal Election Commission, som redovisar att Glazer, vars familj äger majoriteten i Manchester United, donerat detta belopp till Republikanerna via sitt NFL-lag, Tampa Bay Buccaneers.
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Åtta donationer till Republikanerna
Glazers stöd till Republikanerna uppgår totalt till 221 502 dollar och fördelar sig på åtta separata donationer.
Det är fyra utbetalningar på 36 917 dollar vardera under februari, mars, april och juni, samt en utbetalning på 7 383 dollar under mitten av 2026.
Det här upprör känslorna i Storbritannien och Manchester av två skäl, skriver City AM.
Det ena skälet är att Glazers Manchester United totalt har skulder på drygt en miljard pund, motsvarande drygt 13 miljarder kronor.
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Har tjänat 17 miljarder på klubben
Det andra skälet är att familjen Glazer beräknas ha tjänar cirka 1,3 miljarder pund, cirka 17 miljarder kronor, på sitt ägande i Manchester United, samtidigt som klubben inte haft några sportsliga framgångar under den amerikanska familjen.
Familjen Glazer är inte den enda bidragsgivaren i det alltmer amerikanskt ägardominerade Premier League, faktiskt inte ens den största.
Josh Harris, delägare i Crystal Palace, har via sitt företag Apollo Global Management donerat 250 000 dollar till SLF PAC, som är en formellt oberoende lobbygrupp kopplad till Republikanerna.
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Backar upp Republikanerna
Hans affärspartner David Blitzer har donerat 63 875 dollar till demokratiska kandidater till kongressen och representanthuset.
Dan Goldman, Donald Norcross, Wesley Bell, Ritchie Torres och Roy Cooper, alla demokrater, samt Bill Cassidy, republikan, har alla tagit emot bidrag från Blitzer.
Sammantaget ger det ett lite splittrat intryck eftersom Blitzer och Harris tillsammans äger en del av NFL-laget Washington Commanders, som diskuterat att visa sin brist på ryggrad genom att döpa sin nya arena till ”President Trump Stadium”.
Bill Foley, ägare till Bournemouth och till rugbylaget Exeter Chiefs, har donerat 201 500 dollar till olika kandidater.
125 000 dollar av pengarna gick till ”Leadership in Action”, som stöttat republikanen Aaron Flint ekonomiskt.
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Övervikt åt Trumps parti
Vidare har Marc Lasry som investerat i Ipswich, donerat 7 300 dollar till demokrater, medan Aston Villas delägare Wes Edens skänkt 5 000 dollar till republikanske kandidaten Mike Crapo.
Chelseas tidigare ägare Todd Boehly har satsat 46 200 dollar på att stötta republikanska organisationer och lobbygrupper inför mellanårsvalet.
Däremot har Arsenals ägare Stan Kroenke och Fulhams Shahid Khan ännu inte donerat pengar till något politiskt ändamål, enligt register från USA:s federala valmyndighet, rapporterar City AM.
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