Nu kan det sägas: Därför använde Jesus en trollstav

”Utförde en rad underverk”

”Morton Smith menade att Jesus i grund och botten var en magiker. Han utförde ju en rad underverk, som att driva ut demoner, mätta 5 000 människor med fem bröd och två fiskar, samt uppväcka döda”, säger Lundhaug.

Själva begreppet ”magi” härstammar från antiken, skriver Ingvild Sælid Gilhus i en essä från 2011.

Hon särskiljer begreppen magi och religion genom att säga att magi innebär att man befaller eller åkallar gudar eller andar för att utföra en specifik uppgift, medan religion innebär att man ber gudarna att göra något.

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Magiker sålde sina tjänster

Magi var vanligt förekommande i det romerska riket och magiker försörjde sig på att sälja sina tjänster.

I det romerska riket rådde stor tolerans mot andra folks gudar, med undantag av judar och tidiga kristna.

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Jesu efterföljare betraktade hans övernaturliga handlingar som underverk utförda genom Guds kraft.

”Om människor som tillbad andra gudar utförde underverk, anklagades de för trolldom och magi”, säger Lundhaug som påpekar att även Jesus anklagades för att utöva magi.

Ett välkänt exempel finns i Matteusevangeliet. Fariséerna, en grupp judiska kritiker till Jesus, hävdade att ”det är bara med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste, som den här mannen driver ut onda andar.”

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Jesus svingar sin trollstav och gör några få bröd till många och vatten till vin. Relieferna från 400-talet finns vid basilikan Santa Sabina i Rom och härstammar från 400-talet. (Foto: Wikimedia)

Munkar sålde magiska formler

Inom den tidiga kristendomen utövade även munkar magi.

”Munkar skapade magiska formler som de bland annat sålde till människor som behövde hjälp med sitt kärleksliv”, säger Lundhaug.

De tog även fram besvärjelser för kvinnor som önskade bli gravida, liksom för personer som sökte bättre hälsa eller ville döda någon.

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”Det har skrivits och forskats ganska lite kring avbildningar av Jesus med en trollstav”, konstaterar Lundhaug.

Trollstaven var ett standardiserat sätt att avbilda magiker på. Detta betyder dock inte att konstnärerna betraktade Jesus som en magiker.

”Trollstaven var ett sätt att förmedla att han utförde ett underverk. Om man bara avbildar Jesus stående med några korgar bröd, framgår det inte omedelbart att han gör något extraordinärt. Med en trollstav blir det helt uppenbart”, säger Lundhaug.

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