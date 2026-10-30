Under flera hundra år avbildades Jesus med en trollstav. Sedan försvann den. Nu förklarar forskare varför.
Nu kan det sägas: Därför använde Jesus en trollstav
Jesus som magiker? Ja, åtminstone Jesus med en trollstav. Så avbildades han under flera århundraden innan trollstaven försvann.
”Bilder där Jesus håller i en trollstav var ganska vanliga under 200- och 300-talen”, förklarar Hugo Lundhaug som forskar om tidig kristendom vid Oslo universitet.
”Det var så man illustrerade att Jesus utförde mirakel.”
En bild visar hur Jesus håller en trollstav över vattnet han förvandlar till vin vid bröllopet i Kana, en annan hur han riktar staven mot Lasarus när han väcker honom från de döda.
Hugo Lundhaug påpekar hur olika religioner och gudomar samexisterade i det romerska riket på Jesu tid.
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”Ingen skarp gräns”
Människor bad, offrade och åkallade sina gudar för att få göra något, vare sig det handlade om en god skörd, att tillfriskna från en sjukdom eller att få någon att förälska sig i dem.
Enligt Lundhaug finns ingen skarp gräns mellan magi och religion vid denna tid, även om vi måste lägga undan bilder av Harry Potter, eldsprutande drakar och kvinnor som sågas mitt itu.
”Vårt sätt att använda ordet ’magi’ idag är något missvisande. Under antiken innebar magi att man åkallade gudarna för att uppnå ett specifikt resultat”, förklarar Lundhaug hos Forskning.
Ska man utifrån det alltså se Jesus som en magiker? Under 1970-talet kom boken ”Jesus the Magician”, skriver av Morton Smith, professor i antikens historia vid Columbia University, och en bok som väckte debatt.
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”Utförde en rad underverk”
”Morton Smith menade att Jesus i grund och botten var en magiker. Han utförde ju en rad underverk, som att driva ut demoner, mätta 5 000 människor med fem bröd och två fiskar, samt uppväcka döda”, säger Lundhaug.
Själva begreppet ”magi” härstammar från antiken, skriver Ingvild Sælid Gilhus i en essä från 2011.
Hon särskiljer begreppen magi och religion genom att säga att magi innebär att man befaller eller åkallar gudar eller andar för att utföra en specifik uppgift, medan religion innebär att man ber gudarna att göra något.
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Magiker sålde sina tjänster
Magi var vanligt förekommande i det romerska riket och magiker försörjde sig på att sälja sina tjänster.
I det romerska riket rådde stor tolerans mot andra folks gudar, med undantag av judar och tidiga kristna.
Jesu efterföljare betraktade hans övernaturliga handlingar som underverk utförda genom Guds kraft.
”Om människor som tillbad andra gudar utförde underverk, anklagades de för trolldom och magi”, säger Lundhaug som påpekar att även Jesus anklagades för att utöva magi.
Ett välkänt exempel finns i Matteusevangeliet. Fariséerna, en grupp judiska kritiker till Jesus, hävdade att ”det är bara med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste, som den här mannen driver ut onda andar.”
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Munkar sålde magiska formler
Inom den tidiga kristendomen utövade även munkar magi.
”Munkar skapade magiska formler som de bland annat sålde till människor som behövde hjälp med sitt kärleksliv”, säger Lundhaug.
De tog även fram besvärjelser för kvinnor som önskade bli gravida, liksom för personer som sökte bättre hälsa eller ville döda någon.
”Det har skrivits och forskats ganska lite kring avbildningar av Jesus med en trollstav”, konstaterar Lundhaug.
Trollstaven var ett standardiserat sätt att avbilda magiker på. Detta betyder dock inte att konstnärerna betraktade Jesus som en magiker.
”Trollstaven var ett sätt att förmedla att han utförde ett underverk. Om man bara avbildar Jesus stående med några korgar bröd, framgår det inte omedelbart att han gör något extraordinärt. Med en trollstav blir det helt uppenbart”, säger Lundhaug.
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