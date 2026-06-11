Tre miljonärer utpressade – "Skickade namn på mina barnbarn"

Samma miljö, annan utgång

Att kriminella nätverk pressar förmögna näringslivsprofiler är inte nytt. Hösten 2023 utsattes Joachim Kuylenstierna, då vd för börsnoterade Fastator, för krav på en påstådd skuld på 100 miljoner kronor.

Hot riktades mot honom och hans kollegor, och en kollegas villa i Nacka utsattes för ett brandattentat. Åtta personer åtalades och flera dömdes. Skillnaden mot Attunda-fallet är att hoten anmäldes och utreddes.

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Våren 2025 stoppades dessutom ett planerat upplägg mot två näringslivsprofiler i Örebro, där tre män åtalades för förberedelse till grov utpressning på sju miljoner kronor. Där ingrep polisen innan någon betalning hann ske.

Det gemensamma i de fall där pengar faktiskt rör sig är att kontrollen brister på företagssidan. Finanspolisen har sedan 2022 uppmanat bankerna att skärpa övervakningen av företagskonton, som anses lättare att tvätta pengar via.

Enligt Finanspolisens årsrapport 2025 innehöll omkring 15 procent av misstankerapporterna misstankar kopplade till företag, en andel myndigheten själv bedömer som låg i förhållande till risken.

Den kriminella ekonomin i Sverige omsätter minst 352 miljarder kronor per år, enligt ESO-rapporten ”Svarta siffror” från januari 2026.

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För den som äger bankaktier är bristerna en konkret sanktionsrisk. Länsförsäkringar Bank fick 90 miljoner kronor i sanktionsavgift för brister i transaktionsövervakningen. I februari inledde Finansinspektionen en ny granskning av Swedbank kring penningtvätt och kundkännedom.

Samtidigt slår de hårdare reglerna åt andra hållet och stänger konton för laglydiga kunder, något Realtid har granskat.

Systemen är kalibrerade för fel hot. De fångar små, avvikande överföringar på privatkonton men missar stora flöden genom bolagssfärer, trots tydliga signaler som täta styrelsebyten.

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Så länge obalansen består är fler tillsynsärenden och sanktionsavgifter att vänta, vilket påverkar både bankernas kostnader och deras anseende.

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