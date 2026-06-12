Man kan fundera på vad svensk vodka, bruna bönor, saltgurka och äpplen har gemensamt. Svaret? Nu är alla skyddade av EU.
Nu skyddar EU svenska äpplen - och vodka
Äpplen från Äppledalen har fått skyddad geografisk beteckning, SGB. Äpplena odlas i det geografiskt avgränsade området Äppledalen, vid sydöstra sidan av Vättern.
Den skyddade beteckningen ”Äpplen från Äppledalen” får nu endast användas på äpplen av sorterna Discovery, Elise, Gravensteiner, Ingrid-Marie, Rubinola och Santana odlade i Äppledalen.
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Speciellt klimat vid Vättern
Äppledalen är en dalgång inom biosfärsområdet Östra Vätterbranterna. Områdets speciella klimat, topografi och närheten till Vättern skapar mycket gynnsamma odlingsförhållanden.
Sjön påverkar temperaturen året om. På våren försenas blomningen, vilket minskar risken för frostskador, och på hösten förlängs växtsäsongen.
Soltimmar och mycket ljus
De många soltimmarna, det kraftiga ljuset, den långa mognadsperioden och den stora variationen i temperaturen under dygnet ger ”Äpplen från Äppledalen” intensiv färg, tydlig fruktsyra och balanserad sötma, samt ett tunnare skal än när samma sorter odlas längre söderut, förklarar Livsmedelsverket.
EU-märkningen skyddad geografisk beteckning, SGB, garanterar att produkten är odlad eller framställd i en specifik och avgränsad geografisk region.
Äpplena har också egenskaper som beror på platsens naturförhållanden och lokal kunskap.
29 skyddade livsmedel
Syftet med skyddade beteckningar är att hjälpa producenter av jordbruksprodukter och livsmedel att lyfta fram produkternas kvalitet.
Sverige har nu via EU 29 skyddade ursprungsbeteckningar och av dem 15 med skyddad geografisk beteckning.
Det innebär att äpplena från Äppledalen nu tar rygg på bruna bönor från Öland, skånsk spettkaka, svensk vodka, färsksaltad östgötagurka och, från sin egen närhet, Äkta Gränna polkagrisar.
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Fakta/Svenska livsmedel med skyddad geografisk beteckning SGB
Bruna bönor från Öland
Kullings kalvdans
Lappländsk fjällröding
Skedvi bröd
Skånsk spettkaka
Svecia
Svensk akvavit/aquavit
Svensk punsch
Svensk vodka
Sörmlands ädel
Vindelnrökt skinka
Vit färsksaltad östgötagurka
Värmländskt skrädmjöl
Äkta Gränna polkagrisar
Äpplen från Äppledalen
(Källa: Livsmedelsverket)
Fakta/Skyddade beteckningar
Inom EU finns tre sorters skyddade beteckningar för matvaror, som har olika typer av krav kopplade till sig.
Förutom Skyddad geografisk beteckning (SGB) finns även Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Garanterad traditionell specialitet (GTS).
De skyddade beteckningarna märks med särskilda symboler och totalt finns det runt 4000 produkter av livsmedel, vin och spritdrycker som bär denna märkning i EU.
Sverige har nu totalt 29 skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.
(Källa: Livsmedelsverket)