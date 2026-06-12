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Nu skyddar EU svenska äpplen - och vodka

Äpplen från Äppledalen får skyddad beteckning av EU liksom svensk vodka
Äpplen och åter äpplen – men bara de från Äppledalen har fått en skyddad geografisk beteckning av EU, liksom bland annat svensk vodka. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)

Man kan fundera på vad svensk vodka, bruna bönor, saltgurka och äpplen har gemensamt. Svaret? Nu är alla skyddade av EU.

Äpplen från Äppledalen har fått skyddad geografisk beteckning, SGB. Äpplena odlas i det geografiskt avgränsade området Äppledalen, vid sydöstra sidan av Vättern.

Den skyddade beteckningen ”Äpplen från Äppledalen” får nu endast användas på äpplen av sorterna Discovery, Elise, Gravensteiner, Ingrid-Marie, Rubinola och Santana odlade i Äppledalen.

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Speciellt klimat vid Vättern

Äppledalen är en dalgång inom biosfärsområdet Östra Vätterbranterna. Områdets speciella klimat, topografi och närheten till Vättern skapar mycket gynnsamma odlingsförhållanden.

Sjön påverkar temperaturen året om. På våren försenas blomningen, vilket minskar risken för frostskador, och på hösten förlängs växtsäsongen.

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Soltimmar och mycket ljus

De många soltimmarna, det kraftiga ljuset, den långa mognadsperioden och den stora variationen i temperaturen under dygnet ger ”Äpplen från Äppledalen” intensiv färg, tydlig fruktsyra och balanserad sötma, samt ett tunnare skal än när samma sorter odlas längre söderut, förklarar Livsmedelsverket.

EU-märkningen skyddad geografisk beteckning, SGB, garanterar att produkten är odlad eller framställd i en specifik och avgränsad geografisk region.

Äpplena har också egenskaper som beror på platsens naturförhållanden och lokal kunskap.

Även svensk punsch, vodka och aqvavit är skyddsvärda enligt EU som inte bara förbarmar sig över äpplen från Äppledalen. (Foto: Amanda Pedersen Giske/NTB-TT)

29 skyddade livsmedel

Syftet med skyddade beteckningar är att hjälpa producenter av jordbruksprodukter och livsmedel att lyfta fram produkternas kvalitet.

Sverige har nu via EU 29 skyddade ursprungsbeteckningar och av dem 15 med skyddad geografisk beteckning.

Det innebär att äpplena från Äppledalen nu tar rygg på bruna bönor från Öland, skånsk spettkaka, svensk vodka, färsksaltad östgötagurka och, från sin egen närhet, Äkta Gränna polkagrisar.

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Fakta/Svenska livsmedel med skyddad geografisk beteckning SGB

Bruna bönor från Öland

Kullings kalvdans

Lappländsk fjällröding

Skedvi bröd

Skånsk spettkaka

Svecia

Svensk akvavit/aquavit

Svensk punsch

Svensk vodka

Sörmlands ädel

Vindelnrökt skinka 

Vit färsksaltad östgötagurka

Värmländskt skrädmjöl

Äkta Gränna polkagrisar

Äpplen från Äppledalen

(Källa: Livsmedelsverket)

Fakta/Skyddade beteckningar

Inom EU finns tre sorters skyddade beteckningar för matvaror, som har olika typer av krav kopplade till sig.

Förutom Skyddad geografisk beteckning (SGB) finns även Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Garanterad traditionell specialitet (GTS).

De skyddade beteckningarna märks med särskilda symboler och totalt finns det runt 4000 produkter av livsmedel, vin och spritdrycker som bär denna märkning i EU.

Sverige har nu totalt 29 skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

(Källa: Livsmedelsverket)

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