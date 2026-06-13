I praktiken kan det vara omöjligt att rädda alla på ett kryssningsfartyg

En säkerhetszon på 150 meter upprättades runt kajen och bombgruppen kallades in, medan de 2 000 passagerare som redan var ombord dirigerades till fartygets styrbordssida.

Larmet visade sig vara falskt. Men händelsen ställde en obehaglig fråga på sin spets: vad händer om det är på riktigt?

Regelverk från 1914

Den internationella sjösäkerhetskonventionen SOLAS tillkom efter Titanics förlisning 1912 och har uppdaterats regelbundet sedan dess. Ett av de centrala kraven är att ett passagerarfartyg ska kunna evakueras inom 80 minuter.

Kravet gäller oavsett om fartyget har 500 eller 9 000 personer ombord.

Hur realistiskt det kravet är beror på omständigheterna. En studie publicerad i Journal of Engineering for the Maritime Environment visar att 20 graders slagsida ökar evakueringstiden med drygt 30 procent.

Nattetid, när passagerare måste ta sig från hytter genom trånga korridorer, förlängs processen ytterligare.

Och det är teorin. I praktiken har verkliga evakueringar visat helt andra siffror. Costa Concordia tog sex timmar. Norska Viking Sky, fem timmar.

Färjan Norman Atlantic, ett helt dygn. SOLAS-kravet är 80 minuter.