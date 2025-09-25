Hårt sargade Intel är på jakt efter ytterligare allmosor i ett försök att stärka ekonomin, enligt källor till The New York Times.
Nu tigger krisande Intel pengar av Apple
Företrädare från Intel har enligt tidningens uppgiftslämnare fört diskussioner med Apple om att investera i deras affärsverksamhet.
Den amerikanska regeringen har anmärkningsvärt redan investerat 8,9 miljarder dollar och samtalen mellan chiptillverkaren och Apple ska ha ägt rum både före och efter det, skriver NY Times med hänvisning till personer med insyn i den konfidentiella processen.
Läs också: Statligt ägande – ett sista halmstrå? DagensPS
Nvidia trycker in 5 miljarder dollar
Intel har det finansiellt tufft och förra veckan klev världens marknadsmässigt mest värdefulla företag Nvidia in med 5 miljarder dollar.
Läs mer: Aktierna rusar efter Nvidia-besked DagensPS
Tanken med den investeringen är att chipjätten Nvidia ska samarbeta med Intel för att ta fram en ny halvledare för AI-system.
Även Softbank har pytsat in pengar i det krisande förretaget, det var för några veckor sedan och då var summan 2 miljarder dollar.
På onsdagen steg Intels aktier med 6 procent på nyheten om diskussionerna med Apple.
Därför har Intel kommit på efterkälke
”Intel grundades 1968 i Silicon Valley och var en pionjär inom branschen, men har missat flera innovationsvågor, inklusive uppkomsten av smartphones och artificiell intelligens. Dess ansträngningar att komma ikapp konkurrenterna inom chiptillverkning har vacklat de senaste åren i takt med att teknikindustrin skiftar till AI, där Intel har varit långsamma med att utveckla en konkurrenskraftig produkt”, konstaterar NY Times.
Tidningen berättar att USA:s handelsminister Howard Lutnick, innan han tillträdde på sin post, samtalade med världens största chiptillverkare Taiwan Semiconductor Manufacturing om att ta över driften av Intels tillverkning.
Detta för att rädda företag från undergång. Tanken då, det här var i januari, var att Intels tillverkningsenhet skulle avknoppas till ett separat företag och att Nvidia, Apple och andra teknikföretag skulle investera och ta andelar i den verksamheten, enligt två källor som tidningen refererar till.
Läs vidare: Gav Trump blodad tand – nu vill han ha mer Realtid
Läs också: Miljardaffärens okända vinnare har rusat 70 procent DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
