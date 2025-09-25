Nu tigger krisande Intel pengar av Apple

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Företrädare från Intel har enligt tidningens uppgiftslämnare fört diskussioner med Apple om att investera i deras affärsverksamhet.

Den amerikanska regeringen har anmärkningsvärt redan investerat 8,9 miljarder dollar och samtalen mellan chiptillverkaren och Apple ska ha ägt rum både före och efter det, skriver NY Times med hänvisning till personer med insyn i den konfidentiella processen.

Nvidia trycker in 5 miljarder dollar

Intel har det finansiellt tufft och förra veckan klev världens marknadsmässigt mest värdefulla företag Nvidia in med 5 miljarder dollar.

Tanken med den investeringen är att chipjätten Nvidia ska samarbeta med Intel för att ta fram en ny halvledare för AI-system.

Även Softbank har pytsat in pengar i det krisande förretaget, det var för några veckor sedan och då var summan 2 miljarder dollar.

På onsdagen steg Intels aktier med 6 procent på nyheten om diskussionerna med Apple.