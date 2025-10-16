Dagens PS
Matjätten Nestlé skär ned 16 000 jobb

Matjätten Nestlé säger upp 16.000 anställda
Matjätten Nestlé säger upp 16.000 anställda världen över. (Foto:Annika Byrde/NTB/TT)
Tim Waage
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Den schweiziska matjätten Nestlé skär ner på 16 000 jobb globalt de kommande två åren. Det skriver livsmedelsföretaget, som är världens största, i ett pressmeddelande under torsdagen.

Matjätten Nestlé, som ligger bakom kända varor som Nespresso och KitKat, har 277 000 anställda världen över. Men nu skär de ner på 16 000 jobb globalt. Det skriver livsmedelsföretaget i ett pressmeddelande under torsdagen, rapporterar Bloomberg.

Matjätten hoppas spara 11,8 miljarder per år

Matjätten Nestlés vd Philipp Navratil, som tog över i september i år efter att den tidigare vd: Laurent Freixe vart avskedad efter en romans med en anställd, menar att uppsägningarna är en del av ett större sparpaket.

Med neddragningar på 16 000 jobb världen över uppskattar matjätten Nestlé spara runt en miljard schweiziska franc per år, motsvarande 11,8 miljarder kronor.

Missa inte: Skandaler och skulder pressar jätten Nestlé

Matjätten Nestlé på väg tillbaka efter turbulent period

Tidigare i år sjönk Nestlés aktie efter en turbulent period. Det handlade dels om den tidigare vd:ns affär med en anställd.

Men också efter ett avslöjande från förra året. I en rapport från Public eye, en schweizisk NGO, avslöjades hur matjätten använde socker i bröstmjölksersättning som såldes i fattigare länder.

Men nu ser siffrorna ut att gå uppåt, och Nestlé levererar bättre siffror än väntat under årets tredje kvartal.

“Nu måste vi göra mer och röra oss snabbare för att accelerera vårt tillväxtmomentum”, säger den nytillträdda vd:n Philipp Navratil i en kommentar till Bloomberg

Strax efter att matjätten Nestlé skrev i ett pressmeddelande att de kommer skära ned på 16 000 jobb steg aktien med 7.5 procent på Zürichbörsen.

EkonominestléSchweizzürichbörsen
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

