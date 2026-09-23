Manchester Uniteds kräftgång: 5,65 miljarder i förlust

”Nöjd med rekordintäkter”

”Vi är nöjda med att ha uppnått rekordintäkter och ett justerat Ebitda-resultat, vilket visar vår verksamhets underliggande styrka, särskilt under en säsong utan spel i de europeiska cuperna”, säger vd Omar Berrada hos City AM.

”Detta visar den direkta effekten av det arbete vi har utfört under de senaste två åren. Det bevisar också Manchester Uniteds bestående popularitet och kommersiella styrka”, hävdar Berrada.

ANNONS

”Även om resultaten bekräftar att vi är på rätt väg, kommer vi att fortsätta arbeta disciplinerat för att säkerställa en hållbar ekonomi.”

”Kan inte ha hur många helikoptrar som helst”. Dagens PS

Köpt mark för 833 miljoner

Bland enskilda utgifter i klubbens årsgifter finns en engångskostnad på motsvarande nästan 108 miljoner kr.

Det är en kostnad kopplad till att Manchester United avskedade tränaren Ruben Amorim efter 14 månader i klubben.

Årsredovisningen visar även att klubben betalat motsvarande 833 miljoner kronor för mark i anslutning till Old Trafford.

Planen är att bygga en ny arena med plats för 100 000 åskådare, vilket om inte annat visar på optimism.

Svenskarna och döden: Vill lämna med en fest. Dagens PS

Går det dåligt på arenan bygger man en ny. Manchester United har, trots stora förluster, köpt mark för 833 miljoner bredvid Old Trafford för att bygga nytt. (Foto: Vegard Grott /NTB-TT)

ANNONS

Inte roligare på planen

De kommersiella intäkterna sjönk fem procent och intäkterna från matchdagar med fyra procent.

Å andra sidan sjönk de totala rörelsekostnaderna med fyra procent, inte minst tack vare sänkta lönekostnader.

Mångmiljardären Jim Ratcliffe, numera delägare i klubben, har låtit kvasten gå och minskat personalen med mer än 400 personer de senaste två åren.

I den mån de som intresserar sig för dessa siffror även följer fotbollen, så har den heller inte gått särskilt bra.

Manchester United har inlett säsongen med att bara vinna en av fem matcher i Premier League och parkera på en tolfteplats.

Dessutom har laget åkt ur Carabao Cup, i en forntid känd som ligacupen, efter att ha varit i ledningen med 2-0 mot Brighton hemma på Old Trafford för att sedan tappa allt och förlora med 2-3.

Premier League i gång: Därför vinner inget engelskt lag. Dagens PS

ANNONS