För sjunde året i rad går Manchester United back – trots rekordintäkter. Sedan 2019 har man totalt en förlust på 5,65 miljarder kronor.
Manchester Uniteds kräftgång: 5,65 miljarder i förlust
Det fanns en tid när man kunde se ett fotbollslags förluster genom att slå upp tabellen på sportsidorna.
Det är längesen. I dag är alla elitlag storbolag och förlusterna redovisas i boksluten.
Hos Manchester United kan man, möjligen, tycka att det var bättre förr. När dagens fokus på fotbollsföretagen ligger på debet och kredit, är klubben en förlorare hur det än skulle råka gå på planen.
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Minus för sjunde året i rad
För sjunde året i rad redovisar Manchester United en ekonomisk förlust. Nettoförlusten ökar till motsvarande 565 miljoner kronor – trots att intäkterna varit högre än något tidigare år, motsvarande 8,9 miljarder kronor.
Klubbens samlade förluster sedan 2019 uppgår nu till motsvarande 5,65 miljarder kronor, om än de årliga förlusterna minskat jämfört med de två värsta räkenskapsåren, 2021-2022 och 2023-2024.
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”Nöjd med rekordintäkter”
”Vi är nöjda med att ha uppnått rekordintäkter och ett justerat Ebitda-resultat, vilket visar vår verksamhets underliggande styrka, särskilt under en säsong utan spel i de europeiska cuperna”, säger vd Omar Berrada hos City AM.
”Detta visar den direkta effekten av det arbete vi har utfört under de senaste två åren. Det bevisar också Manchester Uniteds bestående popularitet och kommersiella styrka”, hävdar Berrada.
”Även om resultaten bekräftar att vi är på rätt väg, kommer vi att fortsätta arbeta disciplinerat för att säkerställa en hållbar ekonomi.”
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Köpt mark för 833 miljoner
Bland enskilda utgifter i klubbens årsgifter finns en engångskostnad på motsvarande nästan 108 miljoner kr.
Det är en kostnad kopplad till att Manchester United avskedade tränaren Ruben Amorim efter 14 månader i klubben.
Årsredovisningen visar även att klubben betalat motsvarande 833 miljoner kronor för mark i anslutning till Old Trafford.
Planen är att bygga en ny arena med plats för 100 000 åskådare, vilket om inte annat visar på optimism.
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Inte roligare på planen
De kommersiella intäkterna sjönk fem procent och intäkterna från matchdagar med fyra procent.
Å andra sidan sjönk de totala rörelsekostnaderna med fyra procent, inte minst tack vare sänkta lönekostnader.
Mångmiljardären Jim Ratcliffe, numera delägare i klubben, har låtit kvasten gå och minskat personalen med mer än 400 personer de senaste två åren.
I den mån de som intresserar sig för dessa siffror även följer fotbollen, så har den heller inte gått särskilt bra.
Manchester United har inlett säsongen med att bara vinna en av fem matcher i Premier League och parkera på en tolfteplats.
Dessutom har laget åkt ur Carabao Cup, i en forntid känd som ligacupen, efter att ha varit i ledningen med 2-0 mot Brighton hemma på Old Trafford för att sedan tappa allt och förlora med 2-3.
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