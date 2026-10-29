Efter 150 miljoner i maj – AI-bolaget Pit säger upp ingenjörer

”I takt med att Pit Studio har mognat har vi gått från uppdragsarbete till att bygga vår egen produkt och nu lansera den”, skriver vd:n Adam Jafer. Därför måste bolaget enligt honom ”återgå till en mindre organisation och fokusera på färre marknader”. Vilka marknader det gäller framgår inte av inlägget.

Byggde system åt varje kund

Uppdragsarbetet var affärsidén när Pit lanserades i maj. Bolaget kallade sig ett ”AI-produktteam som tjänst” och skulle lära sig hur ett storföretag arbetar för att sedan bygga skräddarsydda system för dess processer, en blandning av mjukvara och konsultarbete. Bland de första kunderna fanns enligt The Next Web Tre, Stena Recycling, Kry och Voi, där Jafers medgrundare och Pits styrelseordförande Fredrik Hjelm är vd.

”I 20 år har storföretagen hyrt mjukvara och fått anpassa sig efter den. Med AI tar det slut”, sa Jafer i pressmeddelandet när bolaget lanserades.

Pit Studio fanns redan då i erbjudandet som verktyget där AI lär sig hur kunden arbetar och sätter ihop systemet. Enligt Jafer var det årets kunduppdrag som gjorde Pit Studio till en egen produkt, som ska hjälpa företag att hitta var AI gör nytta och bygga lösningar som fungerar. För att kunna satsa på produkten drar Pit nu in ”en handfull ingenjörsroller och ett fåtal kommersiella roller”.

”Vi anställde fantastiska människor och jag önskar att vi kunde behålla dem alla, men vi måste förstås anpassa Pit till den nya strategin”, skriver Fredrik Olovsson, en av Pits första ingenjörer, i en kommentar till inlägget.

Från tre anställda till 38

Organisationen som nu krymper har vuxit på kort tid. Det svenska bolaget Pitdotcom Sweden AB hade enligt årsredovisningen ett första räkenskapsår på 17 månader, från augusti 2024 till december 2025, alltså före lanseringen. Under den tiden hade bolaget i snitt tre anställda och ingen nettoomsättning, och förlusten blev knappt 4 miljoner kronor. I dag uppger 38 personer på Linkedin att de arbetar på Pit.

Jafer anger inte hur många av dem som får lämna, men han avslutar inlägget med en uppmaning till sitt nätverk. ”Om ni anställer ingenjörer eller säljare och affärsfolk hittar ni inte bättre folk”, skriver han.