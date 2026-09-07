Ludvika kan bli "världens kraftcentrum" – växer med 40 procent

Ludvika kan bli världens kraftcentrum

ANNONS

Ludvika är Hitachi Energys största anläggning i Sverige och rymmer sju produktionsenheter. Bolaget beskriver orten som världens kraftcentrum och säger sig bygga ut hela området i en takt utan motstycke, med flera storskaliga utbyggnader som ska vara klara under 2027.

Metas datacenter i Atlanta är ett av många nya datacenter som driver på efterfrågan om nya transformatorer (Foto: Mike Stewart /AP/TT)

Transformatorfabriken är bara en av dem. Parallellt reser bolaget ytterligare 20 000 kvadratmeter för sin verksamhet inom högspänd likström, en satsning på omkring 700 miljoner kronor som femdubblar testkapaciteten för styrsystemet MACH och rymmer både kontor och ett besökscenter.

Byggstarten gick i maj 2025 och även den ska stå klar 2027.

Här ligger företagets rötter

Elektrisk industri har funnits på orten sedan 1900 och bolaget räknar över 120 år i branschen. Ludvika kommun har 26 812 invånare. I slutet av 2024 arbetade 4 400 personer på anläggningen, enligt SVT, av koncernens då 6 700 svenska anställda.

I dag sysselsätter Hitachi Energy omkring 8 000 personer i Sverige.

Samma år tog verksamheten Sveriges största exportorder genom tiderna, värd 147 miljarder kronor. Den gällde kraftöverföring från havsbaserade vindparker utanför Tyskland och Nederländerna.

Två krafter drar åt samma håll

ANNONS

Vindkraften byggs långt från städerna och behöver nät som flyttar elen dit den används. Samtidigt växer datacenter snabbare än någon räknat med.

IEA väntar sig att datacentrens elförbrukning fördubblas från 485 terawattimmar i år till 950 terawattimmar 2030, mer än vad hela Japan gör av med på ett år.

I USA stod datacenter för hälften av elförbrukningsökningen under 2025.

Båda behöver samma slags utrustning från en bransch som redan är fullbokad. Trycket syns också i den huggsexa om gasturbiner som tredubblat priset för leverans 2031.

Under andra kvartalet beställdes 38 gigawatt gasturbiner i världen, 71 procent mer än samma kvartal i fjol.

Sverige köar också

Sverige har blivit Europas snabbast växande datacentermarknad med åtta stora anläggningar under byggnation. Den 1 september köade datacenter för 6 984 megawatt av totalt 25 992 megawatt som väntade på att få ansluta sig till transmissionsnätet. Drygt en fjärdedel av kön.

Nya siffror visar hur AI-utvecklingen och behovet av energi riskerar att bli en flaskhals för både teknikbolag och samhällen. (Foto: Canva)

Hushållen riskerar högre och mer volatila elräkningar om nätet halkar efter.

ANNONS

Fler svenska bolag i hetluften

Munters tog i våras en kylorder på 2 miljarder kronor till ett amerikanskt AI-datacenter, en av de största i bolagets historia.

Bank of America pekade i mars ut Alfa Laval som vinnare på vätskekylning, även om den affären ännu är en mindre del av intäkterna.

Geotermibolaget Fervo har bundit 658 megawatt i elavtal och 7,2 miljarder dollar i kontrakterade intäkter.

Protester mot datacenter har blivit mer högljudda på sistone, inte minst i USA. (Foto: Stephanie Strasburg /AP/TT).

Frågan är hur länge grävandet håller i sig. JPMorgan bedömer att cirka 60 procent av den datacenterkapacitet som ska stå klar 2027 ännu inte börjat byggas, och många projekt lämnar aldrig ritbordet.

Transformatorerna behövs ändå. Det är lätt att likna utvecklingen med den järnvägseufori som sprack på 1800-talet där aktieägarna förlorade sina pengar, men rälsen låg kvar.

Med andra ord fördel Sverige och Ludvika.