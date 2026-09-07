Transformatorn var för tung för järnvägen. 446 ton, och 820 ton med fordonet inräknat, den tyngsta transport som någonsin lämnat Ludvika.
Ludvika kan bli "världens kraftcentrum" – växer med 40 procent
I mars rullade den ut från Hitachi Energys fabrik och tog vägen till Köping, därifrån med pråm till Norrköpings hamn och vidare med fartyg mot Shanghai.
Bara en lämplig transportvagn fanns att få tag på i hela Europa, enligt Anna-Karin Larsdotter, transportchef för bolagets transformatorverksamhet.
Planeringen tog över ett år. Enheten på 750 megavoltampere är den största HVDC-transformatorn i sitt slag som byggts.
Den säger något om marknaden den ska in i. Att beställa en stor krafttransformator tar i dag upp till fyra år.
Fyra års väntetid
Internationella energiorganet IEA kartlade leveranstiderna i elnätsbranschen i en rapport 2025. Kablar tog då två till tre år. Stora krafttransformatorer upp till fyra. Sedan 2021 har väntetiderna nästan fördubblats, och priset på en krafttransformator har stigit omkring 75 procent räknat i fast pris.
Hitachi Energy bygger nu ut fabriken i Ludvika ännu mer. Den utökade anläggningen får en yta på 20 000 kvadratmeter, höjer kapaciteten för stora krafttransformatorer med cirka 40 procent och ger omkring 300 nya jobb. Bygget står klart hösten 2027.
”En sådan här fabrik har inte byggts på över 100 år och jag är otroligt stolt över att få vara en del av den här expansionen”, säger Thomas Wennberg, chef för transformatorverksamheten på Hitachi Energy i Sverige.
Ludvika kan bli världens kraftcentrum
Ludvika är Hitachi Energys största anläggning i Sverige och rymmer sju produktionsenheter. Bolaget beskriver orten som världens kraftcentrum och säger sig bygga ut hela området i en takt utan motstycke, med flera storskaliga utbyggnader som ska vara klara under 2027.
Transformatorfabriken är bara en av dem. Parallellt reser bolaget ytterligare 20 000 kvadratmeter för sin verksamhet inom högspänd likström, en satsning på omkring 700 miljoner kronor som femdubblar testkapaciteten för styrsystemet MACH och rymmer både kontor och ett besökscenter.
Byggstarten gick i maj 2025 och även den ska stå klar 2027.
Här ligger företagets rötter
Elektrisk industri har funnits på orten sedan 1900 och bolaget räknar över 120 år i branschen. Ludvika kommun har 26 812 invånare. I slutet av 2024 arbetade 4 400 personer på anläggningen, enligt SVT, av koncernens då 6 700 svenska anställda.
I dag sysselsätter Hitachi Energy omkring 8 000 personer i Sverige.
Samma år tog verksamheten Sveriges största exportorder genom tiderna, värd 147 miljarder kronor. Den gällde kraftöverföring från havsbaserade vindparker utanför Tyskland och Nederländerna.
Två krafter drar åt samma håll
Vindkraften byggs långt från städerna och behöver nät som flyttar elen dit den används. Samtidigt växer datacenter snabbare än någon räknat med.
IEA väntar sig att datacentrens elförbrukning fördubblas från 485 terawattimmar i år till 950 terawattimmar 2030, mer än vad hela Japan gör av med på ett år.
I USA stod datacenter för hälften av elförbrukningsökningen under 2025.
Båda behöver samma slags utrustning från en bransch som redan är fullbokad. Trycket syns också i den huggsexa om gasturbiner som tredubblat priset för leverans 2031.
Under andra kvartalet beställdes 38 gigawatt gasturbiner i världen, 71 procent mer än samma kvartal i fjol.
Sverige köar också
Sverige har blivit Europas snabbast växande datacentermarknad med åtta stora anläggningar under byggnation. Den 1 september köade datacenter för 6 984 megawatt av totalt 25 992 megawatt som väntade på att få ansluta sig till transmissionsnätet. Drygt en fjärdedel av kön.
Hushållen riskerar högre och mer volatila elräkningar om nätet halkar efter.
Fler svenska bolag i hetluften
Munters tog i våras en kylorder på 2 miljarder kronor till ett amerikanskt AI-datacenter, en av de största i bolagets historia.
Bank of America pekade i mars ut Alfa Laval som vinnare på vätskekylning, även om den affären ännu är en mindre del av intäkterna.
Geotermibolaget Fervo har bundit 658 megawatt i elavtal och 7,2 miljarder dollar i kontrakterade intäkter.
Frågan är hur länge grävandet håller i sig. JPMorgan bedömer att cirka 60 procent av den datacenterkapacitet som ska stå klar 2027 ännu inte börjat byggas, och många projekt lämnar aldrig ritbordet.
Transformatorerna behövs ändå. Det är lätt att likna utvecklingen med den järnvägseufori som sprack på 1800-talet där aktieägarna förlorade sina pengar, men rälsen låg kvar.
Med andra ord fördel Sverige och Ludvika.