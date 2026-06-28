Wallenbergs planerade krutfabrik i Björneborg tar nu ytterligare ett steg när Verkan AB och Sveaskog skriver avsiktsförklaring.
Nytt avtal: Wallenbergs krutfabrik närmar sig
I maj skrev Dagens PS om hur Wallenberg går vidare med ny krutfabrik. Det handlar om den satsning på en krutfabrik i värmländska Björneborg, som ska byggas och bland annat skapa 450 nya jobb.
Verkan AB, som ska driva fabriken, ägs av FAM, som ett privat ägarbolag som i sin tur ägs av de tre största Wallenberg-stiftelserna, via ägarbolaget Wallenberg Investments AB.
Efter att ha valt mellan Borlänge och Kristinehamn beslöt Verkan AB att gå vidare och arbeta för en etablering av i Björneborg och Kristinehamns kommun.
Wallenberg går vidare med ny krutfabrik – 450 nya jobb. Dagens PS
Stor fabrik i små enheter
Den nya fabriken kommer att uppta en yta på 200-300 hektar öster om Björneborgs tätort, på Sveaskogs mark.
När fabriken är i gång ska produktion kunna ske dygnet runt och ske i 60 mindre byggnader som ska placeras glest av säkerhetsskäl.
70 lastbilstransporter i veckan väntas ske från fabriken där nitrocellulosa, krut och eter ska produceras.
I bruk under 2028
Nu fortsätter stegen mot den krutfabrik som ska vara i bruk 2028, enligt plan. Sveaskog och Verkan AB har skrivit en avsiktsförklaring kring samarbete.
Samtidigt har Verkan lämnat in sin ansökan om miljötillstånds till Mark- och miljödomstolen.
Verkan AB kommer att bygga sin fabrik på Sveaskogs mark i Björneborg.
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”Kommer att tjäna Sverige”
”Som statligt skogsbolag har vi lång erfarenhet av att samarbeta med försvarssektorn”, konstaterar Per Callenberg som är chef inom hållbar affärsutveckling hos Sveaskog.
”Att vår mark kan bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga och beredskap är något vi är stolta över. Det här är ett samarbete som kommer att tjäna Sverige”, tillägger han.
Lika nöjd är man, helt enligt gängse mönster, hos Verkan AB.
”Att vi gör det tillsammans med Sveaskog, en etablerad och statligt ägd aktör med ett långsiktigt samhällsuppdrag, ger oss en trygg grund att bygga vidare på”, konstaterar Hugo Carlsson, vd för Verkan.
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