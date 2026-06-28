Dagens PS
JUST NU

Sommarekonomi och en ny "grisch-ikon"

Dagensps.se
Världen

Nytt avtal: Wallenbergs krutfabrik närmar sig

Wallenbergs krutfabrik tar steg framåt via nytt avtal med Sveaskog
Här i lilla Björneborg, mellan Degerfors och Kristinehamn, går Wallenberg vidare med att bygga sin krutfabrik. Nu har man skrivit avtal med Sveaskog. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Wallenbergs planerade krutfabrik i Björneborg tar nu ytterligare ett steg när Verkan AB och Sveaskog skriver avsiktsförklaring.

I maj skrev Dagens PS om hur Wallenberg går vidare med ny krutfabrik. Det handlar om den satsning på en krutfabrik i värmländska Björneborg, som ska byggas och bland annat skapa 450 nya jobb.

Verkan AB, som ska driva fabriken, ägs av FAM, som ett privat ägarbolag som i sin tur ägs av de tre största Wallenberg-stiftelserna, via ägarbolaget Wallenberg Investments AB.

Efter att ha valt mellan Borlänge och Kristinehamn beslöt Verkan AB att gå vidare och arbeta för en etablering av i Björneborg och Kristinehamns kommun.

Wallenberg går vidare med ny krutfabrik – 450 nya jobb. Dagens PS

Stor fabrik i små enheter

Den nya fabriken kommer att uppta en yta på 200-300 hektar öster om Björneborgs tätort, på Sveaskogs mark.

När fabriken är i gång ska produktion kunna ske dygnet runt och ske i 60 mindre byggnader som ska placeras glest av säkerhetsskäl.

70 lastbilstransporter i veckan väntas ske från fabriken där nitrocellulosa, krut och eter ska produceras.

Hotet: Han vill snuva Saab på jätteprojektet. Dagens PS

I bruk under 2028

Nu fortsätter stegen mot den krutfabrik som ska vara i bruk 2028, enligt plan. Sveaskog och Verkan AB har skrivit en avsiktsförklaring kring samarbete.

Samtidigt har Verkan lämnat in sin ansökan om miljötillstånds till Mark- och miljödomstolen.

Verkan AB kommer att bygga sin fabrik på Sveaskogs mark i Björneborg.

Från parkbänken till drönare och 6 000 anställda. Dagens PS

Ser allt gå enligt plan så här långt. Johan Carlsson, vice vd, och Hugo Carlsson, vd Verkan, kan vara nöjda med arbetet för Wallenbergs nya krutfabrik. (Foto: Pressbild)

”Kommer att tjäna Sverige”

”Som statligt skogsbolag har vi lång erfarenhet av att samarbeta med försvarssektorn”, konstaterar Per Callenberg som är chef inom hållbar affärsutveckling hos Sveaskog.

”Att vår mark kan bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga och beredskap är något vi är stolta över. Det här är ett samarbete som kommer att tjäna Sverige”, tillägger han.

Lika nöjd är man, helt enligt gängse mönster, hos Verkan AB.

”Att vi gör det tillsammans med Sveaskog, en etablerad och statligt ägd aktör med ett långsiktigt samhällsuppdrag, ger oss en trygg grund att bygga vidare på”, konstaterar Hugo Carlsson, vd för Verkan.

När Sverige rustar upp: Pengarna går till hyror – till staten. Dagens PS

Mest lästa i kategorin

Försvarets materielverk köper nytt ledningsstödssystem. Arkivbild.
Politik

FMV tecknar miljardavtal om ledningsstödssystem

28 juni 2026