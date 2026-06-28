Nytt avtal: Wallenbergs krutfabrik närmar sig

Verkan AB, som ska driva fabriken, ägs av FAM, som ett privat ägarbolag som i sin tur ägs av de tre största Wallenberg-stiftelserna, via ägarbolaget Wallenberg Investments AB.

Efter att ha valt mellan Borlänge och Kristinehamn beslöt Verkan AB att gå vidare och arbeta för en etablering av i Björneborg och Kristinehamns kommun.

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Stor fabrik i små enheter

Den nya fabriken kommer att uppta en yta på 200-300 hektar öster om Björneborgs tätort, på Sveaskogs mark.

När fabriken är i gång ska produktion kunna ske dygnet runt och ske i 60 mindre byggnader som ska placeras glest av säkerhetsskäl.

70 lastbilstransporter i veckan väntas ske från fabriken där nitrocellulosa, krut och eter ska produceras.

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