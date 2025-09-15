Dagens PS
Livsmedelsföretagen: "En besvikelse"

Konsumenterna håller igen och producenterna pressas
Fulla matkassar? Nej, enligt Livsmedelsföretagen håller svenskarna fortfarande igen vilket pressar producenterna som slåss mot höjda priser. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

Försäljningen minskar och import pressar svenska livsmedelsproducenter. Andra kvartalet i år har varit ”en besvikelse”, enligt branschen.

Svenskarna fortsätter hålla hårt i plånboken när de handlar mat och bara hälften av producenterna är på samma lönsamhetsnivå som innan vad de kallar ”kostnadskrisen”.

Nu hoppas man på att åtminstone tillfälligt gynnas av sänkt matmoms, skriver Livsmedelsföretagen i sitt konjunkturbrev för andra kvartalet i år.

Det kvartalet blev för övrigt en besvikelse för svenska livsmedelsproducenter, enligt Livsmedelsföretagen.

Främsta anledningen var att de fick se sin försäljning minska ”tydligt”. Trots ökad köpkraft valde svenskarna nämligen att hålla igen på matinköpen.

Det pressade producenterna som i andra änden fick slåss mot ökade kostnader för exempelvis förpackningsmaterial och förpackningskostnader.

Inte tillbaka ännu

De svåra tiderna är långt ifrån över, hävdar Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

”Efter några exceptionellt tuffa år hade företagen verkligen behövt positiva signaler från konsumenterna. Men de ekonomiska hjulen snurrar inte och då håller folk igen”, slår han fast.

”Förslaget om sänkt matmoms skulle kunna ge en välbehövlig skjuts till köpkraften och min bedömning är att det skulle gynna svensk livsmedelsproduktion, åtminstone tillfälligt. Men på längre sikt krävs det mer än ekonomiska tomtebloss”, menar Carl Eckerdal.

Hjulen snurrar inte och konsumenterna fortsätter att hålla igen, vilket pressar landets livsmedelsföretag, konstaterar Carl Eckerdal. (Foto: Pressbild)
Spela klippet
Lite bättre lönsamhet

Någon tröst? En liten. Lönsamheten steg något under kvartalet.

”Vägen tillbaka till mer normala lönsamhetsnivåer har varit svår och hälften av våra medlemmar har fortfarande inte nått ända fram. Det är bra att det går i rätt riktning, men lönsamheten för livsmedelsindustrin som helhet måste upp en bra bit till för att vara långsiktigt hållbar”, menar Eckerdal.

EMV, Egna märkesvaror, har vuxit snabbt och svenskmärkningen ”Från Sverige” har varit framgångsrik.

Nu varnar Livsmedelsföretagen för att de importerade EMV-alternativen vinner terräng och breder ut sig i butikshyllorna.

Hälften av organisationens medlemmar menar att de importerade alternativen vuxit snabbare än de svenska de senaste åren.

”Ett tveeggat svärd”

”Flera av våra medlemmar producerar EMV åt handeln men med lägre lönsamhet. Som EMV-producent är man lätt utbytbar och i vissa fall bidrar man till att konkurrera ut sina egna varumärken”, säger Carl Eckerdal.

“Svenskproducerad EMV är alltså något av ett tveeggat svärd för livsmedelsindustrin, men importerad EMV har inga som helst fördelar för vare sig våra medlemmar eller för svensk livsmedelsproduktion”, slår chefekonomen fast.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

