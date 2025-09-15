Livsmedelsföretagen: "En besvikelse"

Svenskarna fortsätter hålla hårt i plånboken när de handlar mat och bara hälften av producenterna är på samma lönsamhetsnivå som innan vad de kallar ”kostnadskrisen”.

Nu hoppas man på att åtminstone tillfälligt gynnas av sänkt matmoms, skriver Livsmedelsföretagen i sitt konjunkturbrev för andra kvartalet i år.

Det kvartalet blev för övrigt en besvikelse för svenska livsmedelsproducenter, enligt Livsmedelsföretagen.

Främsta anledningen var att de fick se sin försäljning minska ”tydligt”. Trots ökad köpkraft valde svenskarna nämligen att hålla igen på matinköpen.

Det pressade producenterna som i andra änden fick slåss mot ökade kostnader för exempelvis förpackningsmaterial och förpackningskostnader.

Inte tillbaka ännu

De svåra tiderna är långt ifrån över, hävdar Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

”Efter några exceptionellt tuffa år hade företagen verkligen behövt positiva signaler från konsumenterna. Men de ekonomiska hjulen snurrar inte och då håller folk igen”, slår han fast.

”Förslaget om sänkt matmoms skulle kunna ge en välbehövlig skjuts till köpkraften och min bedömning är att det skulle gynna svensk livsmedelsproduktion, åtminstone tillfälligt. Men på längre sikt krävs det mer än ekonomiska tomtebloss”, menar Carl Eckerdal.

