Larmet: För mycket PFAS i svenska kräftor

Det är Livsmedelsverket som nu presenterar en rapport med analyser från 2024 av PFAS-halter i animaliska livsmedel.

Livsmedelsverket analyserar varje år innehållet av ett antal hälsoskadliga ämnen i livsmedel.

Under 2024 analyserades för försa gången även PFAS i livsmedel i detta program och PFAS-halterna undersöktes i 85 prover av svenska och importerade animaliska livsmedel.

Gränsvärden sedan 2023

Orsaken till att man nu tog in PFAS i mätningarna är att det 2023 infördes gränsvärden för fyra olika PFAS-föreningar, benämnda PFAS4, i vissa animaliska livsmedel: kött, ägg, fisk och skaldjur.

”Eftersom det nu finns gränsvärden har vi fått muskler att mer systematiskt kontrollera PFAS i livsmedel i Sverige för att kunna skydda konsumenterna. PFAS i livsmedel kommer att kontrolleras varje år framöver”, säger Petra Bergkvist, handläggare hos Livsmedelsverket.