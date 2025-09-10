Dagens PS
Larmet: För mycket PFAS i svenska kräftor

För mycket PFAS i kräftor från Vättern
Inbjudande? Definitivt. Kräftor är en läckerhet, men Livsmedelsverket varnar för att kräftor från Vättern har för mycket PFAS i sig. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Beskedet kommer lagom på höstkanten och är det som ingen vill höra. Samtliga prover på kräftor från Vättern visar PFAS-halter över gränsvärdena.

Det är Livsmedelsverket som nu presenterar en rapport med analyser från 2024 av PFAS-halter i animaliska livsmedel.

Livsmedelsverket analyserar varje år innehållet av ett antal hälsoskadliga ämnen i livsmedel.

Under 2024 analyserades för försa gången även PFAS i livsmedel i detta program och PFAS-halterna undersöktes i 85 prover av svenska och importerade animaliska livsmedel.

Gränsvärden sedan 2023

Orsaken till att man nu tog in PFAS i mätningarna är att det 2023 infördes gränsvärden för fyra olika PFAS-föreningar, benämnda PFAS4, i vissa animaliska livsmedel: kött, ägg, fisk och skaldjur.

”Eftersom det nu finns gränsvärden har vi fått muskler att mer systematiskt kontrollera PFAS i livsmedel i Sverige för att kunna skydda konsumenterna. PFAS i livsmedel kommer att kontrolleras varje år framöver”, säger Petra Bergkvist, handläggare hos Livsmedelsverket.

Nästan allt godkänt…

Resultaten?

De visar ”inga eller mycket låga halter” i förhållande till gränsvärdena för PFAS4 i nötkött, renkött och lammkött.

Samma sak för importerad havsfisk, svenska blåmusslor samt konventionellt producerade ägg. I ekologiska ägg återfanns högre PFAS-halter men fortfarande långt under gränsvärdena.

Kräftfiske på Vättern. En rapport från Livsmedelsverket påpekar nu för höga halter av PFAS i Vättern-kräftor och rekommenderat begränsat intag. (Foto: Mikael Fritzon/TT)

…utom kräftor från Vättern

Undantaget från de goda resultaten?

Kräftor från Vättern.

”Samtliga sju prover av signalkräftor från Vättern överskred minst ett av gränsvärdena för PFAS4”, skriver Livsmedelsverket som konstaterar att det är ”väl känt” sedan tidigare att PFAS finns i bottensedimenten och i Vätterns vatten.

Får sälja trots allt

De flesta äter bara kräftor några gånger per år och gränsvärdet för kräftor är förhållandevis lågt.

Det är orsakerna till att länsstyrelserna runt Vättern valt att tillåta försäljning av kräftorna tillsammans med råd om hur ofta man kan äta fisk och kräftor från Vättern, baserade på halterna av PFAS, skriver Livsmedelsverket.

De råd man ska förhålla sig till när det gäller fisk och kräftor från Vättern är enligt detta att ban, ungdomar, gravida, ammande kvinnor och ”den som vill bli gravid i framtiden” bara ska äta fisk och kräftor från Vättern ”högst 2-3 gånger per år”.

För övriga sätts den rekommenderade gränsen till högst 12 gånger per år.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

