Kommunen får bakläxa: Nu går bråket om kyrkkaffet vidare

Dessutom hade församlingen fått betala 9 408 kronor för det negativa beskedet – 6 272 kronor för inspektionen och sedan ytterligare 3 136 kronor för några uppföljande frågor.

”Jag blir så upprörd”, sade Bert-Inge Karlsson som är aktiv i församlingen. ”Vi har helt okamouflerat serverat hembakat utan några anmärkningar på det tidigare.”

”Vi har gjort det i 130 års tid utan att en enda person har fått magknip efter kyrkfikat.”

Efter 130 år: Nu är det slut med hembakt i kyrkan. Dagens PS

Såg riskerna med hembakt

Men Söderåsens miljöförbund, som sköter kontrollerna åt fyra skånska kommuner, lät sig inte blidkas utan såg i stället riskerna med att släppa lös frikyrkor med hembakt.

”Om alla bakar hemmavid och lagar mat, då måste vi ha tillsyn i deras kök”, var en kommentar från kommunhåll.

”Om det blev matförgiftning här i byn då måste vi kunna veta varför”, är en annan.

Om Gud hör bön är en fråga om religiösa övertygelse. Att Livsmedelsverket gör det står däremot helt klart.

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Hos Dagen förklarar Alexander Sobestiansky vid Livsmedelsverkets enhet för ledning av livsmedelskontroll, att det där är väl inget att bråka om.

”Man kan inte komma från kommunens sida och säga att ett kafé på en kyrka inte får ha med hembakta bullar. Det skulle jag vilja säga inte är rätt”, slår han fast.

Kyrka delade ut mat till hemlösa – fick böter. Dagens PS