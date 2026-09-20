Kommunen får bakläxa i bråket med kyrkan. Nu konstaterar Livsmedelsverket att det var fel att stoppa hembakt till kyrkkaffet.
Kommunen får bakläxa: Nu går bråket om kyrkkaffet vidare
För en vecka sedan skrev Dagens PS om att nu är det slut med hembakt i kyrkan – efter 130 år.
Det var sedan Andreaskyrkan i Klippan av nitiska livsmedelsinspektörer stoppats från att få servera hembakt bröd till kyrkkaffet.
Dessutom hade församlingen fått betala 9 408 kronor för det negativa beskedet – 6 272 kronor för inspektionen och sedan ytterligare 3 136 kronor för några uppföljande frågor.
”Jag blir så upprörd”, sade Bert-Inge Karlsson som är aktiv i församlingen. ”Vi har helt okamouflerat serverat hembakat utan några anmärkningar på det tidigare.”
”Vi har gjort det i 130 års tid utan att en enda person har fått magknip efter kyrkfikat.”
Efter 130 år: Nu är det slut med hembakt i kyrkan. Dagens PS
Såg riskerna med hembakt
Men Söderåsens miljöförbund, som sköter kontrollerna åt fyra skånska kommuner, lät sig inte blidkas utan såg i stället riskerna med att släppa lös frikyrkor med hembakt.
”Om alla bakar hemmavid och lagar mat, då måste vi ha tillsyn i deras kök”, var en kommentar från kommunhåll.
”Om det blev matförgiftning här i byn då måste vi kunna veta varför”, är en annan.
Om Gud hör bön är en fråga om religiösa övertygelse. Att Livsmedelsverket gör det står däremot helt klart.
Hos Dagen förklarar Alexander Sobestiansky vid Livsmedelsverkets enhet för ledning av livsmedelskontroll, att det där är väl inget att bråka om.
”Man kan inte komma från kommunens sida och säga att ett kafé på en kyrka inte får ha med hembakta bullar. Det skulle jag vilja säga inte är rätt”, slår han fast.
”Inget i lagen förbjuder hembakt”
Det är, menar han, inget i lagstiftningen som förbjuder en församling att servera hembakade bullar på sitt kyrkkaffe.
Lagstiftningen är komplex och krånglas dessutom till av en rad EU-förordningar som trädde i kraft för drygt 20 år sedan.
Redan då insåg Kristdemokraterna, då ett parti med en tydlig kristen förankring, att kyrkkaffet skulle kunna drabbas.
Det fick riksdagsledamoten Maria Larsson, sedermera landshövding i Örebro, att 2006 ställa en fråga i riksdagen till dåvarande jordbruksministern Ann-Christin Nykvist (S) i ämnet ”Den nya livsmedelslagens krav i förhållande till tillfällig hantering av livsmedel”, i akt och syfte att rädda brödet till kyrkkaffet.
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”Inget som hindrar en kyrka att sälja”
Det var just en EU-förordning från 2002, som inspektören hänvisade till i Klippan – men den kan man bara hänvisa till om man sett faktiska brister, konstaterar Alexander Sobestiansky hos Livsmedelsverket.
”Bara för att man tillagar ett livsmedel i ett privat hushåll så blir det inte automatiskt osäkert”, påpekar han hos Dagen.
”Det finns inget som hindrar en kyrka från att sälja hembakade bullar i sitt kafé.”
Och mellan raderna kan vi konstatera att Livsmedelsverkets handläggare inte är alltför imponerad av de skånska kommunala försöken att stoppa de hembakta bullarna på kyrkkaffet i soppåsen.
”Kontrollvärdet av att leta efter de som bakar de här bullarna och som borde registreras är väldigt lågt. Det är inte de som skapar problem”, konstaterar han.