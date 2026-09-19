AI-toppar på middag med Trump och Xi

Huang och Altman, som basar över två av världens största AI-företag, står på olika sidor i diskussionen om huruvida AI-utvecklingen bör bromsas. Altman, som förespråkar en nedbromsning, ska dessutom tala inför FN:s säkerhetsråd om frågan i nästa vecka.

President Donald Trump, som är värd för middagen, har hävdat att de enda som tjänar på att utvecklingen bromsas är Kina.

Andra näringslivstoppar som ska delta, enligt en anonym tjänsteman som AFP talat med, är Amazons vd Jeff Bezos, entreprenören och miljardären Elon Musk, Apple-chefen Tim Cook och Googles vd Sundar Pichai.