Gör inte samma powerbank-tabbe på flyget som KLM:s ex-vd – "lågor sköt upp"

Planet fick vända tillbaka till Schipnol

Branden som uppstod i sätet och kabinen i business class på flighten KL735 kunde släckas av besättningsmedlemmar. Ingen person kom till skada, men den allvarliga incidenten fick besättningen att utlysa en nödsituation och planet som var på väg från Amsterdam till Curaçao tvingades göra en u-sväng över Atlanten efter cirka 2,5 timmar.

De 322 passagerarna var tillbaka på Schiphol efter omkring 5,5 timmars flygning. Planet landade i Amsterdam klockan 20.40 på torsdagen och deras resa fick bokas om. Flygbolaget KLM, som har strikta regler för att ta med powerbanks ombord, stod för hotell över natten.

Så ser reglerna ut för Powerbanks

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KLM tillåter passagerare att ta med sig max två powerbanks ombord med en kapacitet på 100 Wh (ca 27 000 mAh) eller mindre, vilket måste framgå tydligt på din powerbank. Det är förbjudet att förvara de bärbara batterierna i bagageutrymmen ovanför sätet och att ladda dem ombord.

Föreskrifterna på alla flyg är att en powerbank absolut inte får läggas i det incheckade bagaget som skickas till lastutrymmet.

Då måste flygbolaget godkänna det

För att ta med en powerbank som är kraftfullare än vad som redan nämnts, det vill säga på mellan 100 och 160 Wh krävs ett godkännande av flygbolaget innan du reser.

Är det en powerbank på över 160 Wh är det inte tillåtet alls att medföra den ombord på flygplanet.

Powerbanken ska ligga lättåtkomlig i din väska och vara skyddad mot kortslutning (gärna i sin originalförpackning eller med tejp över kontakterna om de är blottade).

Det gäller vid start och landning

Du får ladda din mobil eller surfplatta från powerbanken under flygningen, men du får inte ladda själva powerbanken i flygplanets eluttag. Stäng av utrustningen vid start och landning. Läs mer på bloggen Flightright.

För säkerhets skull är rådet att kontrollera med det flygbolag som du ska resa med vilka regler som gäller. Läs mer på Trafikstyrelsen hur säkerhetsföreskrifterna ser ut för batteridrivna produkter och reservbatterier.

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Stopp för lösa litiumbatterier

”Du får inte checka in lösa batterier (till exempel reservbatterier), utan måste ta med dem ombord som handbagage. Under resan måste du skydda lösa batterier mot skador och kortslutning. Det gör du genom att förvara batterierna i originalförpackningen eller i någon annan form av skydd, till exempel en separat påse”, skriver myndigheten bland annat.

Ta även del av flygbolagets SAS säkerhetsbestämmelser.

Avslutningsvis: Hur gick det då för den tidigare KLM-vd:n som klantade till det på planet. Svar: Han klarar sig enligt rapporteringen helt undan skadestånd och böter, enligt en talesperson för KLM.