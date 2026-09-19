Debatt: Nya EU-regeln får svenska e-handlare att sluta sälja utomlands

EU:s byråkrati stoppar exporten

Problemets kärna ligger i hur de nya direktiven har utformats och implementerats. För varje enskilt medlemsland måste e-handlare förhålla sig till separata registreringskrav, nationella avgifter och administrativa processer. För ett mindre eller medelstort bolag innebär det en orimlig börda i både tid och pengar.

När kostnaden för att följa reglerna i ett visst land överstiger intäkterna från kunderna blir kalkylen enkel men smärtsam. Resultatet är att svenska företag aktivt väljer bort marknader inom unionen. Den fria rörligheten som en gång var EU:s starkaste selling point upplevs i dag som en snårskog av regler.

”Varje lag som skapar handelshinder är direkt destruktiv mot företagens möjligheter att hävda sig på marknaden”, skriver företrädarna för Företagarna och Svensk Handel i debattinlägget i SvD.

Småföretagen drabbas hårdast

Stora globala jättar har jurister och resurser att hantera det administrativa täcket. För de mindre aktörerna ser verkligheten helt annorlunda ut. De har varken stabsfunktioner eller marginaler att lägga på krånglig rapportering för ett fåtal försändelser per år.

Det skapar en snedvriden konkurrenssituation där mindre entreprenörer stängs ute från gränsöverskridande handel. Att lagstiftningen slår mot just de bolag som står för innovation och framtida tillväxt beskrivs som ett tydligt misslyckande.

”Detta är ett tydligt exempel på EU:s regelhaveri som slår hårt mot svenska småföretag”, anser Magnus Demervall, vd på Företagarna och Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

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Kräver att politikerna agerar nu

Från företagshåll är kraven på beslutsfattarna tydliga. Om EU ska behålla sin konkurrenskraft måste harmoniseringen av lagar fungera i praktiken och inte bara på papperet. Ska svenska e-handlare kunna fortsätta växa krävs regleringar som är proportionerliga och enkla att följa. Om inga förändringar sker riskerar Europa att tappa mark mot resten av världen samtidigt som svenska entreprenörer blir kvar på sin hemmamarknad, varnar debattörerna.

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