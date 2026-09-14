Efter 130 år: Nu är det slut med hembakt i kyrkan

Råvaror köpta av fel personer

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Dessutom tillagades varm mat och sallader till kvällskurser och möten där ”råvaror köps in av privatpersoner”, vilket kommunen ansåg riskerar människors hälsa.

För denna inspektion fick församlingen dessutom betala 6 272 kronor och efter att ha svarat på några uppföljande frågor, ytterligare 3 136 kronor.

”Sammanlagt fick alltså Andreaskyrkan betala 9 400 kronor för beskedet att de inte får servera hembakat”, konstaterar Dagen.

Det är svårt att navigera i regelverket, möjligen i paritet med Matteusevangeliet 19:24 där Jesus säger att ”det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”

Regelverket är nämligen sådant att om Andreaskyrkan har en sluten sammankomst för medlemmar är det okej med hembakt bröd, om dörren är öppen för andra är det olagligt.

”Jag blir så upprörd”, säger Bert-Inge Karlsson som är aktiv i församlingen.

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Efter kommunens förbud har församlingen fått tänka om.

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”Vi sticker ut tidigt på morgnarna och hänger på låset i konditorier, för att se om de kan sälja gårdagens vetekrans. Vi funderar också om vi kan få sponsrat bröd av någon affärsinnehavare”, berättar Bert-Inge Karlsson som liksom många andra inte förstår kommunen.

”Vi har helt okamouflerat serverat hembakat utan några anmärkningar på det tidigare”, konstaterar han hos Dagen.

”Vi har gjort det i 130 års tid utan att en enda person har fått magknip efter kyrkfikat.”

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1996 lanserades Kyrkkaffe i Sverige. Om det 30 år senare skulle vara legalt är oklart. För kyrkan i Klippan är det i alla fall slut med hembakt efter 130 år. (Foto: Fredrik Sandberg /TT)

”Då måste vi ha tillsyn i allas kök”

Myndigheternas nit är heller inte begränsad till Klippan. I Fristad har Equmeniakyrkan blivit hotad med böter på 10 000 kronor om de fortsätter med hembakade bullar, efter att ha blivit påkomna med detta två gånger.

Hos Söderåsens miljöförbund, som sköter kontrollerna åt fyra skånska kommuner, ser man stora risker med att släppa loss frikyrkor med hembakt.

”Om alla bakar hemmavid och lagar mat, då måste vi ha tillsyn i deras kök”, är en kommentar från kommunhåll hos Dagen.

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”Om det blev matförgiftning här i byn då måste vi kunna veta varför”, är en annan.

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