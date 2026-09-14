Ordning och reda eller paragrafrytteri? Meningarna går isär, men för kyrkan i Klippan är det slut med hembakt efter 130 år.
Efter 130 år: Nu är det slut med hembakt i kyrkan
Det sägs, enligt ett gammalt talesätt, att vägen till helvetet är kantad av goda föresatser. Det kan gälla vägen till himlen också.
För något år sedan skrev vi om den kyrka som delade ut mat till hemlösa och fick böter.
Det var Smyrnaförsamlingen som, i Frihamnskyrkan i Göteborg, i ett års tid delat ut matkassar till hemlösa.
Dock hade man gjort det utan tillstånd, vilket miljöförvaltningen i Göteborg upptäckte, anmälde församlingen för brott mot livsmedelslagen och fick se församlingen få 75 000 kronor i böter utfärdat.
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Satte stopp för hembakt bröd
Nu handlar det om Andreaskyrkan i Klippan som, efter att ha gjort det i 130 år, inte längre får servera hembakat bröd till kyrkkaffet. En livsmedelsinspektion sätter stopp för det, skriver Dagen.
I juni kom en livsmedelskontrollant från kommunen till kyrkan. Hen var inte nöjd.
”Medlemmar bakar i sina hemmakök till onsdagscafé och till söndagsservering efter gudstjänst”, står det i rapporten.
Råvaror köpta av fel personer
Dessutom tillagades varm mat och sallader till kvällskurser och möten där ”råvaror köps in av privatpersoner”, vilket kommunen ansåg riskerar människors hälsa.
För denna inspektion fick församlingen dessutom betala 6 272 kronor och efter att ha svarat på några uppföljande frågor, ytterligare 3 136 kronor.
”Sammanlagt fick alltså Andreaskyrkan betala 9 400 kronor för beskedet att de inte får servera hembakat”, konstaterar Dagen.
Det är svårt att navigera i regelverket, möjligen i paritet med Matteusevangeliet 19:24 där Jesus säger att ”det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”
Regelverket är nämligen sådant att om Andreaskyrkan har en sluten sammankomst för medlemmar är det okej med hembakt bröd, om dörren är öppen för andra är det olagligt.
”Jag blir så upprörd”, säger Bert-Inge Karlsson som är aktiv i församlingen.
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Letar sponsor för köpt bröd
Efter kommunens förbud har församlingen fått tänka om.
”Vi sticker ut tidigt på morgnarna och hänger på låset i konditorier, för att se om de kan sälja gårdagens vetekrans. Vi funderar också om vi kan få sponsrat bröd av någon affärsinnehavare”, berättar Bert-Inge Karlsson som liksom många andra inte förstår kommunen.
”Vi har helt okamouflerat serverat hembakat utan några anmärkningar på det tidigare”, konstaterar han hos Dagen.
”Vi har gjort det i 130 års tid utan att en enda person har fått magknip efter kyrkfikat.”
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”Då måste vi ha tillsyn i allas kök”
Myndigheternas nit är heller inte begränsad till Klippan. I Fristad har Equmeniakyrkan blivit hotad med böter på 10 000 kronor om de fortsätter med hembakade bullar, efter att ha blivit påkomna med detta två gånger.
Hos Söderåsens miljöförbund, som sköter kontrollerna åt fyra skånska kommuner, ser man stora risker med att släppa loss frikyrkor med hembakt.
”Om alla bakar hemmavid och lagar mat, då måste vi ha tillsyn i deras kök”, är en kommentar från kommunhåll hos Dagen.
”Om det blev matförgiftning här i byn då måste vi kunna veta varför”, är en annan.
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