Så påverkas du när ECB inför ytterligare ett kontonummer för transaktioner

Då måste du ha kontonumret

Svenskar som bor, arbetar eller har bankkonton i ett euroland kommer däremot att behöva DEAN när systemet blir verklighet, vilket förväntas ske runt 2029, skriver den spanska dagstidningen La Razón.

DEAN består av 18 alfanumeriska tecken och börjar alltid med bokstäverna EU. Ett vanligt IBAN börjar i stället med en landskod, exempelvis SE för Sverige.

Det nya och digitala eurokontonumret innehåller kontrollsiffror och ett serienummer, det visar om kontot tillhör ett företag eller en privatperson.

ANNONS

Alias som är kopplat till mobilen

Dock är inte tanken att vanliga dödliga ska behöva memorera den långa nummerserien utan i stället använda enkla alias, till exempel sitt mobilnummer som är kopplat till kontot.

Som nämnts kommer alla euroinvånare att behöva DEAN, däribland de som bor i Tyskland, Europas största ekonomi.

”Det digitala eurokontonumret (DEAN) kommer att vara kontonumret för alla onlinebetalningar med digital euro. Det tar i huvudsak över IBAN:s roll i att identifiera betalarens och betalningsmottagarens nuvarande konton. Därför kommer alla som någonsin betalar med digital euro att ha ett DEAN. Med tiden kommer antalet DEAN-innehavare att fortsätta att växa”, skriver tyska PC Welt.

Läs även: Hej då Mastercard och Visa – så ska vi betala i stället DagensPS

ECB:s DEAN-projekt historiskt

Det tyska och ledande onlinemagasinet Inside Digital skriver att ECB:s utrullning av ett specifikt kontonummer för den digitala euron förmodligen är ”det största finansiella projektet i EU:s historia”.

Viktigt att komma ihåg är att DEAN inte ersätter ditt vanliga IBAN och inom eurozonen kan företagskunder använda flera DEAN, berättar den norska digitala affärstidningen Nord24 och förklarar att DEAN-namnet måste vara tydligt läsbart på ett utfärdat fysiskt betalkort.

Inget beslut än om digital euro

ANNONS

Under andra halvåret 2027 drar ECB igång ett tolvmånadersprojekt med DEAN hos 36 betaltjänstleverantörer, uppger globala Epoch Times.

Det bör tilläggas att ett definitivt beslut om införandet av en digital euro ännu inte klubbats, det sker först när EU kan enas om en gemensam text, konstaterar tidningen.

Läs mer: Nytt sätt att betala kan komma redan 2029 – så påverkas svenskar DagensPS

Läs mer: ECB: Digital euro kan bli verklighet om fyra år Realtid