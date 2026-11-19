Som en av få klubbar i idrottsvärlden är Manchester United på väg att nå en milstolpe. Klubben kan nå en omsättning på en miljard dollar.
Kan skriva historia: Storklubben på väg mot en miljard dollar
Endast fyra idrottslag eller motsvarande har passerat gränsen att nå intäkter på en miljard dollar, motsvarande tio miljarder kronor, under ett år.
Det är de två spanska fotbollsjättarna Real Madrid och Barcelona, NFL-laget Dallas Cowboys samt basebollens Los Angeles Dodgers.
Dessutom lär Formel 1-stallet Mercedes nå den celebra skaran under detta år.
Från fotboll till fotboja: Jagas av miljardkrav och hot om fängelse. Dagens PS
Nye tränaren ska lyfta vinsten
Nu är även Manchester United på väg dit, enligt en rapport som visar ökade intäkter det första kvartalet av räkenskapsåret 2026/2027.
Förhoppningarna knyts nu till nye tränaren Mauricio Pochettino och att han ska bli framgångsrik.
Storklubben med 20 ligatitlar i bagaget hoppas argentinaren ska få klubben att lyfta igen. På söndag gör han debut när Manchester U möter Liverpool.
Att Manchester United är tillbaka i Champions League den här säsongen är främsta orsaken till att intäkterna ökar till 146,1 miljoner pund, upp fyra procent jämfört med i fjol.
Nästa smäll för fotbollen: Nu vill polisen ha betalt. Dagens PS
Stora intäkter från CL-sändningar
Fördelade sändningsintäkter från Champions League gjorde att den intäkten steg 18 procent under kvartalet till 35,2 miljoner pund, skriver City AM.
Det justerade ebitda-resultatet för perioden uppgår till 27,5 miljoner pund – upp två procent.
Klubben meddelar att prognosen för helårsomsättningen ligger kvar på rekordnivån 740–760 miljoner pund. Det övre intervallet motsvarar 1 miljard dollar med nuvarande växelkurser.
Nu jagas ”Svennis” pengar: Miljoner hamnade i skatteparadis. Dagens PS
Kan nå dollarmiljarden
”Våra intäkter är fortsatt starka och ligger enligt plan, samtidigt som vi fortsätter att växa på ett hållbart sätt”, säger Manchester Uniteds vd Omar Berrada.
”Vi är glada över att välkomna Mauricio Pochettino och hans stab till klubben och vår prioritet är att stötta dem i vårt ständiga arbete med att förbättra prestationerna på planen.”
Tilltron till Pochettino visas bland annat av att Manchester United betalade motsvarande 100 miljoner kronor för att lösa argentinaren från hans kontrakt med USA:s herrlandslag, som han lett i två år.
54-årige Pochettino ledde sitt USA i sista matchen som förbundskapten när laget vann med 2-0 mot Haiti och anlände sedan denna veckas onsdag till Manchester.
Ny fotbollsskandal: Försökte skattefuska bort 1,5 miljarder. Dagens PS
”En ära och ett privilegium”
54-årinen har tidigare tränat Chelsea, Tottenham, Southampton, Paris Saint-Germain och Espanyol innan han ledde USA, ett av tre värdländer, till åttondelsfinal i sommarens VM USA, Mexiko och Kanada.
”Jag är väldigt glad över att vara här. Det är en ära och ett privilegium att få tillhöra denna fantastiska klubb”, sade Pochettino vid ankomsten. ”Jag ser fram emot att sätta i gång med arbetet.”
Med match redan på söndag och mot Liverpool lär det vara bäst att han gör det.Skriv ”/” för att välja