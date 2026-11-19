Stora intäkter från CL-sändningar

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Fördelade sändningsintäkter från Champions League gjorde att den intäkten steg 18 procent under kvartalet till 35,2 miljoner pund, skriver City AM.

Det justerade ebitda-resultatet för perioden uppgår till 27,5 miljoner pund – upp två procent.

Klubben meddelar att prognosen för helårsomsättningen ligger kvar på rekordnivån 740–760 miljoner pund. Det övre intervallet motsvarar 1 miljard dollar med nuvarande växelkurser.

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Kan nå dollarmiljarden

”Våra intäkter är fortsatt starka och ligger enligt plan, samtidigt som vi fortsätter att växa på ett hållbart sätt”, säger Manchester Uniteds vd Omar Berrada.

”Vi är glada över att välkomna Mauricio Pochettino och hans stab till klubben och vår prioritet är att stötta dem i vårt ständiga arbete med att förbättra prestationerna på planen.”

Tilltron till Pochettino visas bland annat av att Manchester United betalade motsvarande 100 miljoner kronor för att lösa argentinaren från hans kontrakt med USA:s herrlandslag, som han lett i två år.

54-årige Pochettino ledde sitt USA i sista matchen som förbundskapten när laget vann med 2-0 mot Haiti och anlände sedan denna veckas onsdag till Manchester.

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Fans till Manchester United förklarar vad de vill. De blir knappast imponerade av att de amerikanska ägarna når en omsättning på en miljard dollar. (Foto: Ian Hodgson /AP-TT)

”En ära och ett privilegium”

54-årinen har tidigare tränat Chelsea, Tottenham, Southampton, Paris Saint-Germain och Espanyol innan han ledde USA, ett av tre värdländer, till åttondelsfinal i sommarens VM USA, Mexiko och Kanada.

”Jag är väldigt glad över att vara här. Det är en ära och ett privilegium att få tillhöra denna fantastiska klubb”, sade Pochettino vid ankomsten. ”Jag ser fram emot att sätta i gång med arbetet.”

Med match redan på söndag och mot Liverpool lär det vara bäst att han gör det.Skriv ”/” för att välja

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