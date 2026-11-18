Årets rapport, den femte i raden, omfattar 1 146 varumärken som analyserats utifrån sökningar och försäljningar på Tradera.

Prispallen fylls av välbekanta namn. Rörstrand är i topp, precis som förra året, med Svenskt tenn som tvåa och Arabia som trea.

Nyheter i övrigt på listan är att Mateus och Moccamaster klättrar och att Electrolux för första gången är bland de 20 i topp.

Fyra av tio unga vill ha second hand i jul. Dagens PS

”Värdefull kunskap för alla”

”Andrahands-marknaden visar vilka produkter människor fortsätter att vilja ha, långt efter att de lämnat butiken. Det är värdefull kunskap för alla varumärken som vill skapa produkter med lång livslängd”, säger Erik Grohman, vd för Tradera.

”Som en av Nordens ledande marknadsplatser för second hand vill vi på Tradera både göra det enklare att handla begagnat och bidra till att driva omställningen.”

Svensk konsumtion har fortfarande en stor klimatpåverkan. Enligt SCB:s senaste statistik orsakade Sveriges konsumtion utsläpp på 79 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter under 2024.

Det är en ökning med fem procent mot föregående år. Hela 61 procent av utsläppen uppstod utanför Sveriges gränser.

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Kläder: Second hand och laga går bra, men inte att hyra. Dagens PS