För femte året i rad kartlägger Tradera design och varumärken utifrån deras liv som second hand. Rörstrand håller ställningen i topp.
Etta igen: Varumärket som säljer bäst i second hand
Tradera presenterar rapporten ”Circular Brands Award – Interior”, en kartläggning av Sveriges mest populära varumärken inom design och inredning på den cirkulära marknaden.
Årets rapport, den femte i raden, omfattar 1 146 varumärken som analyserats utifrån sökningar och försäljningar på Tradera.
Prispallen fylls av välbekanta namn. Rörstrand är i topp, precis som förra året, med Svenskt tenn som tvåa och Arabia som trea.
Nyheter i övrigt på listan är att Mateus och Moccamaster klättrar och att Electrolux för första gången är bland de 20 i topp.
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”Värdefull kunskap för alla”
”Andrahands-marknaden visar vilka produkter människor fortsätter att vilja ha, långt efter att de lämnat butiken. Det är värdefull kunskap för alla varumärken som vill skapa produkter med lång livslängd”, säger Erik Grohman, vd för Tradera.
”Som en av Nordens ledande marknadsplatser för second hand vill vi på Tradera både göra det enklare att handla begagnat och bidra till att driva omställningen.”
Svensk konsumtion har fortfarande en stor klimatpåverkan. Enligt SCB:s senaste statistik orsakade Sveriges konsumtion utsläpp på 79 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter under 2024.
Det är en ökning med fem procent mot föregående år. Hela 61 procent av utsläppen uppstod utanför Sveriges gränser.
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”Viktig del i omställningen”
Att minska behovet av nyproduktion är därför en viktig del av omställningen. Genom att använda produkter längre, reparera dem och sälja dem vidare kan vi minska efterfrågan på nya råvaror och resurser, resonerar Tradera.
Svensk second hand omsatte cirka 16 miljarder kronor 2025, enligt Svensk handel och av det stod möbler och heminredning stod för närmare 2,6 miljarder kronor.
Under 2025 stod nätet för 69 procent av den totala second hand-försäljningen.
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Rörstrand: ”Fint erkännande”
“Att Rörstrand återigen är det mest eftertraktade inredningsvarumärket på Tradera är ett fint erkännande av vårt designarv”, säger Rörstrands Annika Tickle.
”I över 300 år har vårt porslin haft en självklar plats i svenska hem, och att det fortsätter att hitta nya ägare och leva vidare över generationer är precis vad tidlös design handlar om.”
Lika nöjd är man hos Electrolux, nykomling på topplistan.
”Att vi placerar oss högt på Traderas lista ser vi som ett fint kvitto på att våra produkter fortsätter att skapa värde över tid”, säger Annika Kühner hos Electrolux.
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Listan/Sveriges 20 mest populära varumärken cirkulärt inom design och inredning 2026
(Förra årets placering inom parentes)
1. Rörstrand (1)
2. Svenskt tenn (2)
3. Arabia (4)
4. Ittala (6)
5. Kosta Boda (3)
6. Ikea (7)
7. Skultuna (8)
8. Orrefors (10)
9. Gustafsberg (9)
10. Royal Copenhagen (5)
11. Georg Jensen (11)
12. Norrgavel (13)
13. Höganäs keramik (12)
14. Mateus (19)
15. Moccamaster (20)
16. Gense (17)
17. Upsala Ekeby (15)
18. Electrolux (ny)
19. Villeroy & Boch (ny)
20. Marimekko (14)
(Källa: Tradera)
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