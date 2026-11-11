Nu jagas "Svennis" pengar: Miljoner hamnade i skatteparadis

Engelsk förbundskapten var ”Svennis” från 2001 till 2006 och det är just 2006 som är året i blickfånget för brittiska myndigheter 20 år senare.

Det året gjorde Sven-Göran Eriksson en investering i brittisk film, ett erbjudande som förmedlades via Coutts Bank.

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Skattemyndigheten gick till domstol

En deklaration lämnades in för 2006 men upplägget i investeringen ifrågasattes av brittiska skattemyndigheter, som sedan fick rätt i domstol.

Det ledde till de skattekrav som följde och som gjorde att Sven-Göran Eriksson dog 2024 med en skuld på 99 miljoner kronor.

”Jag har varit öppen och sagt att vi inte har pengarna att betala av den här skulden så det kan ni glömma”, säger Anders Runebjer hos Expressen.

”De hotar att lämna över det till en specialavdelning, men jag får inte mer pengar för att de lämnar över till en specialavdelning”, konstaterar Runebjer.

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