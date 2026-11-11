Sven-Göran Eriksson dog med stora skulder. En del av hans förmögenhet flyttades till ett skatteparadis. Nu jagar myndigheter pengarna.
Nu jagas "Svennis" pengar: Miljoner hamnade i skatteparadis
Det var med en sagolik karriär som tränare bakom sig Sven-Göran Eriksson avled 2024.
Efter att ha inlett tränarkarriären i Degerfors och IFK Göteborg tränade han storklubbar i Portugal och Italien innan han blev förbundskapten för England.
Engelsk förbundskapten var ”Svennis” från 2001 till 2006 och det är just 2006 som är året i blickfånget för brittiska myndigheter 20 år senare.
Det året gjorde Sven-Göran Eriksson en investering i brittisk film, ett erbjudande som förmedlades via Coutts Bank.
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Skattemyndigheten gick till domstol
En deklaration lämnades in för 2006 men upplägget i investeringen ifrågasattes av brittiska skattemyndigheter, som sedan fick rätt i domstol.
Det ledde till de skattekrav som följde och som gjorde att Sven-Göran Eriksson dog 2024 med en skuld på 99 miljoner kronor.
”Jag har varit öppen och sagt att vi inte har pengarna att betala av den här skulden så det kan ni glömma”, säger Anders Runebjer hos Expressen.
”De hotar att lämna över det till en specialavdelning, men jag får inte mer pengar för att de lämnar över till en specialavdelning”, konstaterar Runebjer.
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Pengarna finns på Caymanöarna
Han berättar även att ”Svennis” investerade ungefär 13 miljoner kronor i ett annat upplägg via Coutts Bank och att de pengarna nu finns i ett skatteparadis, refererar VF.
”De där miljonerna jagar jag fortfarande, men då hamnar jag på Caymanöarna i ett av fallen. De har flyttats från Kanalöarna till Caymanöarna för slutlikvideringen”, förklarar Anders Runebjer.
”Jag har ringt till Caymanöarna och pratat med en tjänsteman om att ´Mister Eriksson´ har pengar där och att vi vill få ut dem, men då ska vi presentera väldigt många grejor som är naturliga att göra på Caymanöarna men som inte går att göra i Sverige”, förklarar Runebjer.
”De vill få domstolen att intyga det ena och det andra, men det gör inte domstolar i Sverige.”
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”En massa byråkratiskt skräp”
Som vän till familjen jobbar Anders Runebjer ideellt för att hjälpa Sven-Göran Erikssons dödsbo och familjen.
”Det är en massa byråkratiskt skräp. Jag håller på med det dag ut och dag in och det är två år sedan ungefär vi hade bouppteckningen klar. Jag har sagt till engelska skattemyndigheten att ta de där pengarna, för jag kommer inte åt dem”, förklarar Runebjer hos Expressen.
”Man skulle kunna tro att det var mer eller mindre oseriösa rådgivare som drog in Svennis i detta, men det var faktiskt Coutts bank och det var en seriös satsning för att hjälpa engelsk filmproduktion.”
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