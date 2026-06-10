Ikeas rekord: 200 miljoner medlemmar

När något som kallades ”Silverklubben” introducerades i Sverige i början av 1960-talet har det en ganska blygsam idé.

Kunderna betalade Ikea en liten avgift för att gå med och fick då små rabatter i gengäld. Enkelt – men något som växt rekordartat sedan dess.

Nu blir Ikeas aprilskämt verklighet. Dagens PS

Började i två varuhus

1984 fick idén ett större format då den lanserades som Ikea Family. Starten var knuten till två svenska Ikea-varuhus – Linköping och Kungens kurva i Stockholm.

Därifrån spred sig idén till tolv länder och medlemmarna fick tillgång till ett utvalt sortiment med rabatter.

1996 ville Ikeas grundare, Ingvar Kamprad, ta projektet ett steg till genom en tidning kring heminredning, bara för Ikea Family-medlemmar.

Det första numret kom våren 1997 och spreds till 710 000 medlemmar i Sverige. Upplägget blev verklighet även i andra länder.

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