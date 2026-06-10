Om det vore ett land skulle det vara ett av världens tio största. Nu handlar det om kunder. Ikea Family har passerat 200 miljoner medlemmar.
Ikeas rekord: 200 miljoner medlemmar
Det började med en liten, stillsam idé i Sverige på 1960-talet. Nu är den global – och Ikea har gått från ”Silverklubben” till att ha mer än 200 miljoner medlemmar i sin kundklubb, Ikea Family.
När något som kallades ”Silverklubben” introducerades i Sverige i början av 1960-talet har det en ganska blygsam idé.
Kunderna betalade Ikea en liten avgift för att gå med och fick då små rabatter i gengäld. Enkelt – men något som växt rekordartat sedan dess.
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Började i två varuhus
1984 fick idén ett större format då den lanserades som Ikea Family. Starten var knuten till två svenska Ikea-varuhus – Linköping och Kungens kurva i Stockholm.
Därifrån spred sig idén till tolv länder och medlemmarna fick tillgång till ett utvalt sortiment med rabatter.
1996 ville Ikeas grundare, Ingvar Kamprad, ta projektet ett steg till genom en tidning kring heminredning, bara för Ikea Family-medlemmar.
Det första numret kom våren 1997 och spreds till 710 000 medlemmar i Sverige. Upplägget blev verklighet även i andra länder.
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Återlanserades 2005
2003 ville ett team inom Ikea omforma Ikea Family från grunden. I september 2005 återlanserades programmet i sex länder. Ett år senare fanns det i tio länder där Ikea är verksamt.
2013 hade Ikea Family nått alla de dåvarande 26 Ikea-länder där Ingka Group, då Ikea Group, var verksam.
Redan då stod Family-medlemmarna för 43 procent av Ikeas totala försäljning. I dag är man 200 miljoner medlemmar och finns i 31 länder.
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”Skapa en genuin känsla”
”Ikea Family har alltid handlat om mer än rabatter eller erbjudanden. Det handlar om att skapa en genuin känsla av tillhörighet för så många människor som möjligt”, säger Karin Andersson som är lojalitetschef hos Ingka Group.
”Vi är stolta över hur långt det har kommit, men ärligt talat tror vi att de mest intressanta kapitlen fortfarande ligger framför oss.”
Fakta/Ikea Family
• Om Ikea Family vore ett land skulle det vara bland de tio mest befolkade på jorden – större än Mexiko, Bangladesh och samtliga länder i Europa.
• Tillväxttakt: 1 800 nya medlemmar varje timme dygnet runt.
• Från 6,5 miljoner medlemmar år 2005 till över 200 miljoner idag. Det är ungefär 30 gånger tillväxten.
• Ett av de största kostnadsfria lojalitetsprogrammen i världen.
(Källa: Ingka Group)