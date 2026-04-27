Månlandningen som slutade i Helsingborg

Uppdraget tog tio dagar, slog rekord för längsta avståndet från jorden och banade väg för framtida månbaseringar.

Artemis II var den första bemannade rymdfärden inom Nasa:s Artemis-program och genomfördes tidigare i april.

Fyra astronauter flög runt månen i rymdkapseln Orion, ett uppdrag som tog 10 dagar och slog rekord för längsta avstånd från jorden och blev näst intill moonwalkers, så att säga.

Nu blir Ikeas aprilskämt verklighet. Dagens PS

Skickade efter robotkängor

På Ikea i Helsingborg höll man koll på Moonwalkers ur en annan aspekt. Kängorna.

En anställd såg en annons för ett par robotkängor med namnet Moonwalkers och beställde ett par.

Några anställda provade kängorna och upptäckte att de gick dubbelt så snabbt som normalt.

Det gav, snabbt, Ikea i Helsingborg en total plockproduktivitet per timme som ökade med 16 procent.