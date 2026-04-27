Inspiration från rymdfärder och månlandning. Resultatet? Nu studsar medarbetarna fram på Ikea i Helsingborg. Så här gick det till.
Månlandningen som slutade i Helsingborg
Artemis II, som genomfördes i april 2026, var den första bemannade rymdfärden inom Nasas Artemis-program.
Fyra astronauter flög runt månen i rymdkapseln Orion – utan att landa – för att testa systemen i djup rymd.
Uppdraget tog tio dagar, slog rekord för längsta avståndet från jorden och banade väg för framtida månbaseringar.
Artemis II var den första bemannade rymdfärden inom Nasa:s Artemis-program och genomfördes tidigare i april.
Fyra astronauter flög runt månen i rymdkapseln Orion, ett uppdrag som tog 10 dagar och slog rekord för längsta avstånd från jorden och blev näst intill moonwalkers, så att säga.
Skickade efter robotkängor
På Ikea i Helsingborg höll man koll på Moonwalkers ur en annan aspekt. Kängorna.
En anställd såg en annons för ett par robotkängor med namnet Moonwalkers och beställde ett par.
Några anställda provade kängorna och upptäckte att de gick dubbelt så snabbt som normalt.
Det gav, snabbt, Ikea i Helsingborg en total plockproduktivitet per timme som ökade med 16 procent.
Lär sig naturliga gångstilen
Moonwalkers är robotkängor som används utanpå vanliga skor och använder adaptiv AI-teknik för att matcha varje persons naturliga gångstil.
För exempelvis Ikea-medarbetare som plockar beställningar över stora leveransområden gör den hastigheten en verklig skillnad: mer mark täckt, fler beställningar levererade och ett smartare sätt att arbeta, skriver Ingka Group som driver Ikea-varuhus i 32 länder.
”Har reagerat positivt”
”Våra medarbetare har reagerat väldigt positivt – och det har även våra kunder”, säger Sebastian Carlius, chef för distribution på Ikea Helsingborg.
”Det finns en genuin känsla av entusiasm. Folk ser något nytt, något som fungerar, och det väcker nyfikenhet. Den energin är det som driver oss att fortsätta leta efter bättre sätt att göra saker på.”
De har bästa idéerna
”På Ikea tror vi att de bästa idéerna ofta kommer från de människor som står närmast arbetet. Det teamet i Helsingborg har gjort är ett bra exempel på det – att ta initiativ, testa något nytt och dela med sig av det de lärt sig. Det är så vi förbättrar oss, tillsammans, säger David McCabe, global chef för distribution och tjänster i Ingka Group.
”Ett litet steg för en människa, ett jättesprång för mänskligheten”, sade Neil Armstrong när han stod där på månen 20 juli 1969.
Det är fullt möjligt att personalen på Ikea i Helsingborg vänder på uttrycket där de studsar fram.