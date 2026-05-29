Premiär: Nu kan du gifta dig hos Ikea

Lördag 27 juni erbjuder nämligen Ikea par att gifta sig i fem Ikea-varuhus runt om i Sverige.

Borgerlig vigsel och bröllopsgåva

De fem varuhus det handlar om är Malmö, Linköping, Jönköping, Uddevalla och Karlstad.

Någon präst eller pastor blir det dock inte utan de som väljer att gifta sig i det blågula varuhuset får en borgerlig vigselförrättare.

Å andra sidan är det ju så, enligt Ikea, att man får ”möjligheten att gifta sig i en inspirerande bröllopsmiljö inne i varuhuset”.

Dessutom bjuds paren på en Ikea-sommarmeny och får en bröllopsgåva från Ikea med sig hem.

