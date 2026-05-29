Funderat på bröllop? Kanske något datum i slutet av juni? Bra. Då fyller ni kraven för att få gifta er hos Ikea lördag 27 juni.
Premiär: Nu kan du gifta dig hos Ikea
Jodå, Ikea tar det slutliga steget – från platta paket som kanske inte varar för alltid, till kärlek som i åtminstone hälften av alla fall i Sverige varar för evigt.
Lördag 27 juni erbjuder nämligen Ikea par att gifta sig i fem Ikea-varuhus runt om i Sverige.
Borgerlig vigsel och bröllopsgåva
De fem varuhus det handlar om är Malmö, Linköping, Jönköping, Uddevalla och Karlstad.
Någon präst eller pastor blir det dock inte utan de som väljer att gifta sig i det blågula varuhuset får en borgerlig vigselförrättare.
Å andra sidan är det ju så, enligt Ikea, att man får ”möjligheten att gifta sig i en inspirerande bröllopsmiljö inne i varuhuset”.
Dessutom bjuds paren på en Ikea-sommarmeny och får en bröllopsgåva från Ikea med sig hem.
Tre par per varuhus
”Tillsammans börjar ofta när vi öppnar våra hjärtan och säger ja – och det är också så livslång gemenskap börjar”, säger Martina Bjuvenius hos Ikea Sverige.
”Vi vill göra det möjligt för fler att säga ja till både kärlek och gemenskap, och det är därför vi erbjuder våra kunder möjligheten att gifta sig i en unik miljö och skapa minnen för livet.”
Men inga varor och erbjudanden finns i oändlig upplaga och även den här möjligheten att gifta sig är begränsad.
Tre par per varuhus är det som kan ingå varuhusäktenskap 27 juni. Sedan är det förstås även här så att man behöver ha fixat hindersprövning hos Skatteverket.
Ikea Family? Selma?
Däremot behöver paren inte vara eller ens ansöka om medlemskap i Ikeas kundklubb – trots att den heter Ikea Family.
Däremot behöver man ha giltig legitimation och två bröllopsvittnen med sig.
27 juni? Inte bara sista lördagen i juni, som är den hetaste månaden för bröllop.
Dessutom har Selma namnsdag – och med tanke på Ikeas vana att döpa allt de erbjuder kan den här typen av bröllop väl bli en ”Selma” om den ska in i det ordinarie sortimentet senare?