I fortsättningen tänker man inte vara som hund och katt inom Ica. Nu överger dagligvarujätten husdjurskonceptet Gaston.
Ica lägger ner – och satsar vidare
I oktober 2024 lanserade Ica konceptet ”Gaston”. Tanken var att se om Ica – efter apotek, försäkringar, bank och annat – kunde lägga under sig även delar av husdjursmarknaden.
Nu har man utvärderat satsningen och kommit fram till att det inte var någon bra idé.
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Säljer tre butiker och e-handel
I stället säljer man de tre Gaston-butikerna i Uppsala, Västerås och Norrköping, till Arken Zoo, Sveriges största husdjurskedja med mer än 140 butiker och e-handel.
Ett klassiskt slagord i affärs- och andra sammanhang är ”If you can´t beat them, join them”. Den parollen gör nu Ica till sin.
Ica och Arken Zoo ska inleda en dialog om att utveckla ett långsiktigt samarbete. Tanken är att det ska kunna bli husdjursbutiker nära Ica-butiker, för att skapa attraktiva handelsplatser.
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”Värdefulla lärdomar”
”Pilotprojektet gav oss värdefulla lärdomar och har stärkt vår förståelse för vad husdjurskunderna efterfrågar. Husdjursmarknaden är fortsatt viktig för Ica-gruppen”, säger Peter Muld som är tf strategidirektör hos Ica-gruppen.
”Vi har sedan tidigare god erfarenhet av Arken Zoo och har i våra diskussioner fått ett högt förtroende för deras förmåga att driva vidare det vi tagit fram med Gaston,”
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”Långsiktigt partnerskap”
Daniel Pettersson, landschef hos Arken Zoo, kvitterar naturligtvis artigheterna.
”Vi är glada över förtroendet att ta över Gaston-butikerna och ser fram emot att utveckla dem vidare under Arken Zoos varumärke”, säger han.
”Vi ser fram emot att hitta ett långsiktigt partnerskap med Ica så våra kunder kan få fler Arken Zoo-butiker nära sig i Sverige”, tillägger Pettersson.
I och med detta avtal avslutar Ica pilotprojektet Gaston. Butikerna och e-handeln fortsätter att hålla öppet under övergångsperioden.
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