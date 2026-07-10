Ica lägger ner – och satsar vidare

Nu har man utvärderat satsningen och kommit fram till att det inte var någon bra idé.

Unikt mål: Ica-handlare stämmer facket. Dagens PS

Säljer tre butiker och e-handel

I stället säljer man de tre Gaston-butikerna i Uppsala, Västerås och Norrköping, till Arken Zoo, Sveriges största husdjurskedja med mer än 140 butiker och e-handel.

Ett klassiskt slagord i affärs- och andra sammanhang är ”If you can´t beat them, join them”. Den parollen gör nu Ica till sin.

Ica och Arken Zoo ska inleda en dialog om att utveckla ett långsiktigt samarbete. Tanken är att det ska kunna bli husdjursbutiker nära Ica-butiker, för att skapa attraktiva handelsplatser.

Kungligheten i kokainhärvan: ”Var aldrig meningen”. Dagens PS