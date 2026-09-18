Det klagas på elpris och elbrist i södra Sverige. Nu visar en ny rapport att mer vindkraft hade sänkt priset med nio procent.
"Mer vindkraft hade sänkt elpriset nio procent"
Kriegers Flak är en dansk anläggning med 72 vindkraftverk. Om Skåne haft en havsbaserad vindkraft motsvarande Kriegers Flak, hade elpriset varit ungefär 2 öre läger per kilowattimme, visar en ny rapport Region Skåne beställt.
Repowering av Skånes landbaserade vindkraft hade sänkt priset med 2-3 procent, visar samma rapport.
”Mer elproduktion ger generellt lägre priser, oavsett kraftslag, och även relativt litet tillskott kan sänka priserna. Den här rapporten visar storleksordningen på hur Skånes elpriser hade påverkats av ökad elproduktion”, säger Energiforsks projektledare Mikael Karlsson.
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”Kan göra verklig skillnad”
I rapporten analyseras sex utbyggnadsscenarier för ny vindkraft och solel i elområde 4.
”Den här analysen visar att mer lokal elproduktion kan göra verklig skillnad för elpriserna i södra Sverige”, säger Jens Sörvik, chef för grön omställning i Region Skåne.
”Resultaten pekar på att ökad vindkraft i Skåne inte bara kan bidra till lägre elkostnader för hushåll och företag, utan också skapa bättre förutsättningar för investeringar, elektrifiering och tillväxt i regionen.”
För en eluppvärmd villa med en förbrukning på 20 000 kilowattimmar per år motsvarar det större havsvindscenariot ungefär mellan 1 400 och 1 700 kronor i lägre kostnader per år.
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Mer effekt av havsvind
Att havsvinden ger störst utslag beror på dess produktionsmönster.
”Havsvind har fler fullasttimmar än landvind, alltså mer elproduktion per installerad effekt. Den levererar el under en större del av året, inklusive kalla och mörka vinterdygn när efterfrågan är hög och priserna som högst”, förklarar Energiforsks Mikael Karlsson.
Samtidigt påpekar rapportförfattarna att rapporten är en analys av hur elpriset hade sett ut under åren 2024 och 2025 om mer väderberoende kraft funnits på plats.
Det är inte en prognos för hur marknaden utvecklas på längre sikt, understryker de.
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Rapporten/Så hade mer vindkraft påverkat
- En havsbaserad vindpark i Kriegers Flaks storlek (cirka 650 MW och 2TWh per år) hade sänkt priset med 2,2 öre per kWh 2024 respektive 2,6 öre 2025, motsvarande knappt 4 procent båda åren.
- Två sådana vindparker (1 300 MW och 4 TWh per år) hade sänkt priset med 5,6 respektive 6,8 öre per kWh, drygt 9 procent.
- Repowering av Skånes landbaserade vindkraft, där äldre vindkraftverk ersätts med nya, större och effektivare turbiner, (cirka 650-700 MW och 1,7 TWh per år) hade sänkt priset med 1,3 respektive 2,2 öre per kWh 2025, motsvarande 2–3 procent.
- Havsvind och landvind i kombination (650 MW havsvind och 650-700 MW landvind och totalt 4 TWh per år) hade sänkt priset med 4,7 respektive 5,8 öre per kWh, motsvarande 8 procent.
- Ny solkraft (1 GW och 1 TWh per år) hade sänkt priset med 0,3 respektive 0,2 öre per kWh, motsvarande knappt 1 procent.
- Ny solkraft (2GW och 2 TWh/år) hade sänkt priset med 1,0 respektive 0,7 öre per kWh.
(Källa: Energiforsk)
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