"Mer vindkraft hade sänkt elpriset nio procent"

Repowering av Skånes landbaserade vindkraft hade sänkt priset med 2-3 procent, visar samma rapport.

”Mer elproduktion ger generellt lägre priser, oavsett kraftslag, och även relativt litet tillskott kan sänka priserna. Den här rapporten visar storleksordningen på hur Skånes elpriser hade påverkats av ökad elproduktion”, säger Energiforsks projektledare Mikael Karlsson.

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”Kan göra verklig skillnad”

I rapporten analyseras sex utbyggnadsscenarier för ny vindkraft och solel i elområde 4.

”Den här analysen visar att mer lokal elproduktion kan göra verklig skillnad för elpriserna i södra Sverige”, säger Jens Sörvik, chef för grön omställning i Region Skåne.

”Resultaten pekar på att ökad vindkraft i Skåne inte bara kan bidra till lägre elkostnader för hushåll och företag, utan också skapa bättre förutsättningar för investeringar, elektrifiering och tillväxt i regionen.”

För en eluppvärmd villa med en förbrukning på 20 000 kilowattimmar per år motsvarar det större havsvindscenariot ungefär mellan 1 400 och 1 700 kronor i lägre kostnader per år.

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