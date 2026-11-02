Samebyn slåss för monopol: Stoppar snabbspår för jakt och fiske

Fick stoppa jakt och fiske

Efter domen fick länsstyrelsen i Norrbotten omedelbart sluta sälja jakt- och fiskekort i Girjas område.

Administrationen och intäkterna flyttades till samebyn. Domen har sedan lett till att flera andra samebyar stämt staten och ställer motsvarande krav. Ett sådant fall är det aktuella med Rans sameby.

För att spara tid och kostnader ville staten här, via JK, ta en juridisk genväg och skicka ärendet som en principfråga direkt till HD.

Men statens plan fungerade inte eftersom Rans sameby sade nej. Rättegångsbalken slår nämligen fast att båda parter måste vara överens för att en tingsrätt ska kunna skicka en fråga direkt till HD – och samebyn utnyttjade sitt veto.

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Måste ta striden i tingsrätten

Nu måste staten ta hela striden i tingsrätten, inklusive den omfattande del som innehåller en genomgång av samebyns alla historiska bevis för hur marken har använts.

”Vi ser nog framför oss en ganska omfattande process så småningom. Det är naturligtvis så att Girjasmålet var ju lite av ett pionjärmål och en del frågor är ju utredda i och med det. Men det kan bli en lång process ändå”, konstaterar Thomas Bull.

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Domare i målet i Lycksele tingsrätt är Christer Tornefors som varit domare i såväl Girjas-målet som Vapstens-målet, ett liknande fall, tidigare.

”Vi vet inte hur mycket bevis som parterna kommer lämna in så det är svårt att säga hur lång process det här blir”, säger Christer Tornefors hos VK.

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Rans sameby hänvisar till urminnes hävd och hoppas nu få tingsrätten på sin sida så att samebyn tillerkänns monopol på rätt till jakt och fiske. (Foto: Henrik Montgomery /TT)

”Kanske efter sommaren 2027”

”Innan vi fått in bevisen från båda partier kanske det är början av december. Sedan ska parterna ha tid för muntlig förberedelse, det kanske blir till våren. En huvudförhandling kanske kan hållas efter sommaren”, spekulerar domaren.

Det innebär i förlängningen att det även i den här processen – via domstolsförhandlingar, överklaganden och slutliga besked – kommer att ta ett antal år innan vi har ett definitivt utslag kring om samebyn har monopol på jakt och fiske eller om det är något som är en gemensam tillgång i Sverige.

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