”Behövs på längre sikt”

”På kort sikt kan vi klara oss hyggligt, men på längre sikt behövs en ny aktör som tar hand om trafiken”, slog försvars-vd:n fast.

”För vår del på Hägglunds är det inte bara Örnsköldsvik-Stockholm som är grejen. Många av våra anställda startar ju bara här, för att bege sig ut i Europa”, påpekar han.

Under de senaste månaderna har Flyglinjens vänner i Ö-vik arbetat för att för att flyglinjen ska återupptas.

Förhoppningarna om att få SAS att återuppta trafiken efter Populair har hittills grusats. Tidigare än senare delen av 2027 lär inte SAS vara tillbaka.

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Kan dröja ännu längre

Det är inte säkert att man kommer ens då. De höga bränslepriserna och låga tilltron till passagerarfrekvensen kan hålla bolaget borta längre än så.

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Flera mindre flygbolag, har visat intresse för att skapa trafik från Örnsköldsvik men Ö-vik säger nej. Orsaken? Bolagen vill skapa trafik mellan Ö-vik och Bromma.

”Det finns en del mindre aktörer som har visat intresse, men Flyglinjens Vänner har tydligt visat att det är trafik till och från Arlanda som gäller, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind hos ÖA.

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Örnsköldsvik är utan flyg till Stockholm sedan 12 juni och arbetar intensivt för att få tillbaka trafiken – men bara om planen landar på Arlanda. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

”Inte till Stockholm man vill”

Anledningen till kommunens och företagens nej är att det inte primärt är till Stockholm resenärerna från Ö-vik vill.

De vill till Arlanda för att sedan flyga vidare och därför är en linje till Bromma ingen attraktiv lösning.

”Bromma är inget förstaalternativ för oss. Bromma skulle möjligen kunna bli aktuellt om alla andra möjligheter tömts ut”, säger Åkerlind.

”För oss i Ö-vik är det av mycket stor vikt att man på ett så smidigt sätt som möjligt kan komma vidare ut i världen. Det gör man inte om man landar på Bromma flygplats.”

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