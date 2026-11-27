Örnsköldsvik har blivit av med sitt flyg till Stockholm. Nu har man flera förslag om ny trafik, men säger nej. Här är förklaringen.
Här säger kommunen nej till ny flyglinje
12 juni i år tackade bolaget Populair för sig i Örnsköldsvik. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att få tillbaka trafiken till Stockholm.
Förhoppningen var att SAS skulle börja flyga från Örnsköldsvik i höst. Så blir det inte – trots sponsorer i form av 100 lokala företag.
Örnsköldsviks kommuns moderbolag Rodret, som samlar de kommunala bolagen, diskuterade med SAS men hann inte i mål.
”Vi hann inte få ihop det”, sade Rodrets vd Pär Lindberg hos ÖA.
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Massiv uppslutning i Ö-vik
Flyglinjens vänner bildades då och fick en massiv uppslutning bakom satsningen på nytt flyg.
”Vi har uppemot hundra företag som gått in med riskkapital. Det bara måste man bli imponerad av”, säger Pär Lindberg. ”Vi arbetar seriöst med frågan. Uppslutningen är enorm.”
Försvarsjätten BAE Systems Hägglund konstaterade att den nedlagda flyglinjen ställde till det för bolaget.
”Fruktansvärt tråkig nyhet”, sade Hägglunds vd Tommy Gustafsson-Rask hos lokaltidningen ÖA.
”Vi har hela tiden medarbetare som ska till Stockholm eller kanske ut i Europa någonstans”, tillade han.
”Behövs på längre sikt”
”På kort sikt kan vi klara oss hyggligt, men på längre sikt behövs en ny aktör som tar hand om trafiken”, slog försvars-vd:n fast.
”För vår del på Hägglunds är det inte bara Örnsköldsvik-Stockholm som är grejen. Många av våra anställda startar ju bara här, för att bege sig ut i Europa”, påpekar han.
Under de senaste månaderna har Flyglinjens vänner i Ö-vik arbetat för att för att flyglinjen ska återupptas.
Förhoppningarna om att få SAS att återuppta trafiken efter Populair har hittills grusats. Tidigare än senare delen av 2027 lär inte SAS vara tillbaka.
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Kan dröja ännu längre
Det är inte säkert att man kommer ens då. De höga bränslepriserna och låga tilltron till passagerarfrekvensen kan hålla bolaget borta längre än så.
Flera mindre flygbolag, har visat intresse för att skapa trafik från Örnsköldsvik men Ö-vik säger nej. Orsaken? Bolagen vill skapa trafik mellan Ö-vik och Bromma.
”Det finns en del mindre aktörer som har visat intresse, men Flyglinjens Vänner har tydligt visat att det är trafik till och från Arlanda som gäller, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind hos ÖA.
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”Inte till Stockholm man vill”
Anledningen till kommunens och företagens nej är att det inte primärt är till Stockholm resenärerna från Ö-vik vill.
De vill till Arlanda för att sedan flyga vidare och därför är en linje till Bromma ingen attraktiv lösning.
”Bromma är inget förstaalternativ för oss. Bromma skulle möjligen kunna bli aktuellt om alla andra möjligheter tömts ut”, säger Åkerlind.
”För oss i Ö-vik är det av mycket stor vikt att man på ett så smidigt sätt som möjligt kan komma vidare ut i världen. Det gör man inte om man landar på Bromma flygplats.”
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