En rabatt på 10,7 miljoner som bara tickat på – utan beslut. ”Det är klart att det inte är bra”, konstaterar nu kommunen.
Olaglig rabatt på tio miljoner: "Klart det inte är bra"
Under en vecka i juli strömmar ungdomar, ledare och föräldrar från hela världen till Göteborg för att spela fotboll.
Gothia cup har vuxit till att bli världens största ungdomsturnering och en kassako för arrangören, allsvenska BK Häcken.
Många av deltagarna bor i stadens skolor, vilka förvandlas till tillfälliga sovsalar. Det här har Göteborg ett system för.
Ett regelverk finns för hur mycket arrangörerna ska betala för övernattningarna, men på den prislistan har Gothia cup fått en rabatt på 35 procent.
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Har bara rullat på
Det gav förra året BK Häcken en rabatt på 1,3 miljoner kronor – samtidigt som cupen gav klubben ett överskott på 25,6 miljoner kronor.
Allt började i mars 2014 när idrotts- och föreningsnämnden klubbade rabatten. Sedan har den rullat på, trots att beslutet bara gällde ett år, och genererat en total rabatt till Gothia cup på 10,7 miljoner kronor.
”Det har blivit som en praxis hos oss”, säger Karin Lackéus, avdelningschef på förvaltningen, hos GP.
Nu har man kommit fram till att rabatten kan vara olaglig, enligt kommunallagens princip om likställighet.
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”Uppenbar risk” det är olagligt
Risken att kommunen brutit mot lagen är uppenbar, menar Jakob Jendeby, avdelningschef vid stadsledningskontoret.
”Man har fattat ett beslut om en riktlinje att förhålla sig till, hur avgifterna för övernattning ska se ut, och sen väljer man att ge en förening ett annat pris. Och det blir väldigt konstigt i relation till övriga föreningar”, säger han.
”Alla ska behandlas lika. Man gör ett uppenbart undantag här”, säger Jendeby som menar att det saknas underlag för varför Gothia cup ska betala mindre än andra.
I maj i år valde politikerna att förlänga stödet, trots att förvaltningen varnat för att det kan bryta mot kommunallagen.
Nu vill föreningarna IF Warta och HP Warta, som arrangerar Göteborg cup, ha samma rabatt.
Föreningarna har begärt ekonomisk kompensation motsvarande 35 procent av boendekostnaderna för 2025 och 2026.
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Skickar frågan vidare
Enligt Bettan Andersson (V), ordförande i idrotts- och föreningsnämnden, har de fått nej.
”Vi ger inte några pengar så i efterhand. Utan nu har vi fått till oss att det här är ett sätt som inte kan fortsätta”, säger Bettan Andersson om rabatten allmänt.
Idrotts- och föreningsnämnden skickar nu frågan vidare till kommunstyrelsen och gör det utifrån Gothia cups speciella ställning och hur mycket pengar eventet drar in till staden.
”Gothia cup är unikt på sitt sätt och väldigt viktigt för Göteborg och då tänker jag att man ska ta beslutet utifrån hela staden-perspektivet och inte utifrån en enskild nämnd eller förvaltning”, säger Bettan Andersson.
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