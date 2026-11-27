”Uppenbar risk” det är olagligt

Risken att kommunen brutit mot lagen är uppenbar, menar Jakob Jendeby, avdelningschef vid stadsledningskontoret.

”Man har fattat ett beslut om en riktlinje att förhålla sig till, hur avgifterna för övernattning ska se ut, och sen väljer man att ge en förening ett annat pris. Och det blir väldigt konstigt i relation till övriga föreningar”, säger han.

”Alla ska behandlas lika. Man gör ett uppenbart undantag här”, säger Jendeby som menar att det saknas underlag för varför Gothia cup ska betala mindre än andra.

I maj i år valde politikerna att förlänga stödet, trots att förvaltningen varnat för att det kan bryta mot kommunallagen.

Nu vill föreningarna IF Warta och HP Warta, som arrangerar Göteborg cup, ha samma rabatt.

Föreningarna har begärt ekonomisk kompensation motsvarande 35 procent av boendekostnaderna för 2025 och 2026.

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Gothia cup betyder mycket ekonomiskt för Göteborg och turismen. Nu ifrågasätts en rabatt cupen har från kommunen. (Foto: Björn Larsson Rosvall /TT)

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Skickar frågan vidare

Enligt Bettan Andersson (V), ordförande i idrotts- och föreningsnämnden, har de fått nej.

”Vi ger inte några pengar så i efterhand. Utan nu har vi fått till oss att det här är ett sätt som inte kan fortsätta”, säger Bettan Andersson om rabatten allmänt.

Idrotts- och föreningsnämnden skickar nu frågan vidare till kommunstyrelsen och gör det utifrån Gothia cups speciella ställning och hur mycket pengar eventet drar in till staden.

”Gothia cup är unikt på sitt sätt och väldigt viktigt för Göteborg och då tänker jag att man ska ta beslutet utifrån hela staden-perspektivet och inte utifrån en enskild nämnd eller förvaltning”, säger Bettan Andersson.



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