De kommersiella flygen har slutat gå. Nu vill Örnsköldsviks kommun rädda flygplatsen – med hänvisning till Nato.
Vill rädda flyget med skattepengar – skyller på Nato
Örnsköldsviks flygplats är, liksom ett antal andra lokala och regionala flygplatser, ett kommersiellt mörker.
12 juni gick sista flyget från Örnsköldsvik till Arlanda. Sedan den kommersiella flygtrafiken nu upphört, vill kommunen och Region Västernorrland, nu att flygplatsens överlevnad ska säkras med skattebetalarnas pengar.
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Vill lösa det med skattemedel
Kommunen har skickat en hemställan till regeringen med en begäran om allmän trafikplikt skriver ÖA.
Det skulle innebära att Trafikverket kan upphandla flygtrafik tills en kommersiell lösning finns på plats.
”Vi har mycket internationellt ägd industri och står för fem procent av Sveriges export. Därför behövs flygtrafiken för att man snabbt ska kunna ta sig hit eller ut i världen”, menar kommunstyrelsen ordförande Anna-Britta Åkerlind (C).
Förhoppningen i Ö-vik är att SAS ska vara på väg tillbaka till att trafikera flygplatsen. Men eftersom tidpunkten för vintertidtabellen redan passerats, blir det ändå ett glapp på minst sex månader.
”Kan skapa möjligheter”
Det är det glappet Örnsköldsviks kommun nu vill fylla med skattemedel.
”I våras presenterade regeringen en ändringsbudget där 100 miljoner kronor går till insatser i flygtrafiken. Det kan skapa möjligheter för en sådan här upphandling”, säger Anna-Britta Åkerlind.
När man inte kan flyga till och från Örnsköldsvik blir resorna betydligt mer utdragna i tid.
Det menar Anna-Britta Åkerlind kan få betydelse för näringslivet.
”Då väljer företagen att lägga sin verksamhet någon annanstans eller väljer att inte expandera här. Det blir för krångligt helt enkelt.”
Viktigaste frågan obesvarad
Den stora frågan förblir dock obesvarad – den om varför företagen inte flög till och från Örnsköldsvik när möjligheten fanns.
Faktum är ju att den kommersiella trafiken upphörde därför att för få utnyttjade den.
I brevet till regeringen nämns företag som BAE Systems Hägglunds, Dockstavarvet och Clavister. Enligt kommunen är de beroende av fungerande flyg för att kunna leva upp till sina förpliktelser mot Sverige och Nato.
”Vi har väldigt mycket verksamheter och kompetens. Det är en hel bransch som påverkas. Dessa resurser ska inte slösas bort”, säger Anna-Britta Åkerlind hos ÖA.