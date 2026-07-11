Vill rädda flyget med skattepengar – skyller på Nato

Semester på hemmaplan? Inte i den här stan. Dagens PS

Vill lösa det med skattemedel

Kommunen har skickat en hemställan till regeringen med en begäran om allmän trafikplikt skriver ÖA.

Det skulle innebära att Trafikverket kan upphandla flygtrafik tills en kommersiell lösning finns på plats.

”Vi har mycket internationellt ägd industri och står för fem procent av Sveriges export. Därför behövs flygtrafiken för att man snabbt ska kunna ta sig hit eller ut i världen”, menar kommunstyrelsen ordförande Anna-Britta Åkerlind (C).

Förhoppningen i Ö-vik är att SAS ska vara på väg tillbaka till att trafikera flygplatsen. Men eftersom tidpunkten för vintertidtabellen redan passerats, blir det ändå ett glapp på minst sex månader.

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