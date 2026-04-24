Flygplatsen i Örnsköldsvik är hotad. Passagerarna är få och i juni lämnar flygbolaget Populair staden. Det slår mot försvarsjätten Hägglunds.
Tufft för försvarsjätten när flyget försvinner
Den som har lätt för att bli deprimerad ska kanske inte studera Transportstyrelsens statistik för Örnsköldsviks flygplats.
Året har inletts med 6 418 passagerare – på 3 månader. 1 829 i januari, 2 140 i februari och 2 449 i mars.
Siffrorna är på sätt och vis ingen nyhet. De 6 418 passagerarna första kvartalet i år motsvaras av 6 857 första kvartalet i fjol.
Då lyfte eller landade totalt 26 809 passagerare i Örnsköldsvik, 2 234 per månad.
Lämnar Ö-vik i juni
Nu får det konsekvenser. Flygbolaget Populair inser att man inte gör skäl för namnet och lämnar Ö-vik 12 juni i år.
Flygplatsen är dessutom bara beredskapsflygplats till och med 31 december i år.
Det innebär att den efter det datumet inte längre ska vara öppen dygnet runt för militära transporter eller ambulansditon.
Av statistiken ovan framgår att det inte finns så många passagerare som sörjer flygplatsen när trafiken försvinner.
De sörjande finns i stället koncentrerade till två centra – försvarsjätten BAE Systems Hägglund och Örnsköldsviks kommun.
”Fruktansvärt tråkigt”
”Fruktansvärt tråkig nyhet”, säger Hägglunds vd Tommy Gustafsson-Rask hos lokaltidningen ÖA.
”Vi har hela tiden medarbetare som ska till Stockholm eller kanske ut i Europa någonstans”, tillägger han.
Han är bekymrad över att Populair lägger ned trafiken om halvannan månad.
”Det var inte vad jag hade hoppats på. På kort sikt kan vi klara oss hyggligt, men på längre sikt behövs en ny aktör som tar hand om trafiken”, menar försvars-vd:n.
”För vår del på Hägglunds är det inte bara Örnsköldsvik-Stockholm som är grejen. Många av våra anställda startar ju bara här, för att bege sig ut i Europa”, påpekar han.
Jobbar intensivt för fortsatt flyg
Hägglunds arbetar intensivt för att få fortsatt trafik från och till Ö-vik.
”Jagskulle säga att vi redan gör vad vi kan. Senast SAS var här köpte vi buntbiljetter, och det kan vi förstås göra igen”, säger Gustafsson-Rask.
”När jag träffar statsråd och ministrar så framför jag mina åsikter. Jag vet inte om det är att lobba, men det är viktigt att fakta lyfts fram.”
Politikerna i Örnsköldsvik och näringslivet arbetar nu för en lösning för att locka ett nytt flygbolag till orten.
”Det handlar främst om att kunna erbjuda ett visst antal passagerare. Till exempel kan olika företag sajna upp sig för att säkra en del trafik”, säger kommunalrådet Anna-Britta Åkerlind (C).
”Tidsfaktorn viktigast”
Hon menar att tidsfaktorn är den viktigaste när det gäller att kunna erbjuda flyg.
”Folk vill komma fram till sin destination direkt, det gäller såväl pendlare som internationella gäster.”, konstaterar hon.
Problemet även för en ny operatör är, förstås, att den berömda marknaden inte anser sig vilja flyga till och från Örnsköldsvik i nog hög utsträckning.
En låg efterfrågan tvingar fram höga biljettpriser och det fåtal som väljer att flyga inrikes har i hög utsträckning röstat med fötterna och flyger i stället från Umeå.
Umeå ligger endast 11 mil från Örnsköldsvik. Med 721 328 passagerare som lyfte eller landade där under 2025 är marknadsförutsättningarna naturligtvis helt andra.
