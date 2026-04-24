Tufft för försvarsjätten när flyget försvinner

”Fruktansvärt tråkigt”

”Fruktansvärt tråkig nyhet”, säger Hägglunds vd Tommy Gustafsson-Rask hos lokaltidningen ÖA.

”Vi har hela tiden medarbetare som ska till Stockholm eller kanske ut i Europa någonstans”, tillägger han.

Han är bekymrad över att Populair lägger ned trafiken om halvannan månad.

”Det var inte vad jag hade hoppats på. På kort sikt kan vi klara oss hyggligt, men på längre sikt behövs en ny aktör som tar hand om trafiken”, menar försvars-vd:n.

”För vår del på Hägglunds är det inte bara Örnsköldsvik-Stockholm som är grejen. Många av våra anställda startar ju bara här, för att bege sig ut i Europa”, påpekar han.

Tåget är inget alternativ för den som har bråttom från Ö-vik till Stockholm. I stället är det konkurrensen från flyget i Umeå som är ett stort problem. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)

Jobbar intensivt för fortsatt flyg

Hägglunds arbetar intensivt för att få fortsatt trafik från och till Ö-vik.

”Jagskulle säga att vi redan gör vad vi kan. Senast SAS var här köpte vi buntbiljetter, och det kan vi förstås göra igen”, säger Gustafsson-Rask.

”När jag träffar statsråd och ministrar så framför jag mina åsikter. Jag vet inte om det är att lobba, men det är viktigt att fakta lyfts fram.”

Politikerna i Örnsköldsvik och näringslivet arbetar nu för en lösning för att locka ett nytt flygbolag till orten.

”Det handlar främst om att kunna erbjuda ett visst antal passagerare. Till exempel kan olika företag sajna upp sig för att säkra en del trafik”, säger kommunalrådet Anna-Britta Åkerlind (C).

”Tidsfaktorn viktigast”

Hon menar att tidsfaktorn är den viktigaste när det gäller att kunna erbjuda flyg.

”Folk vill komma fram till sin destination direkt, det gäller såväl pendlare som internationella gäster.”, konstaterar hon.

Problemet även för en ny operatör är, förstås, att den berömda marknaden inte anser sig vilja flyga till och från Örnsköldsvik i nog hög utsträckning.

En låg efterfrågan tvingar fram höga biljettpriser och det fåtal som väljer att flyga inrikes har i hög utsträckning röstat med fötterna och flyger i stället från Umeå.

Umeå ligger endast 11 mil från Örnsköldsvik. Med 721 328 passagerare som lyfte eller landade där under 2025 är marknadsförutsättningarna naturligtvis helt andra.

