Den 12 oktober dömde det norska Datatilsynet ut en sanktionsavgift på 92 miljoner norska kronor mot annonsbolaget Xandr, i dag en del av Microsoft. Anledningen är att bolaget skickade vidare uppgifter om norska Grindr-användares sexuella läggning till potentiellt tusentals företag.
96 miljoner för Grindr-data: Rekordböter till Microsoft-bolag
Sanktionsavgiften motsvarar cirka 96 miljoner svenska kronor, eller drygt 15 minuters intäkter för Microsoft. Xandr saknade rättslig grund för att behandla uppgifter om norska användare av dejtingappen Grindr. Uppgifterna, bland annat om sexuell läggning, skickades vidare genom realtidsauktioner för riktad reklam, rapporterade VG.
Dagens PS rapporterade 2023 att ett annat Microsoft-bolag, LinkedIn, hotades med miljardböter för riktad reklam.
Försvaret hävdar samtycke
Xandrs försvar var att bolaget trodde att Grindr hade hämtat in samtycke från användarna, men det avvisas. Datatilsynets direktör Line Coll säger enligt Dagens att:
Vårt huvudbudskap är att ansvaret för integritetsskyddet inte kan läggas ut på andra.
Avgiften är den högsta myndigheten har utdömt, och bolaget har tre veckor på sig att överklaga, enligt samma källa.
Ansvaret delas dock. Myndigheten menar att Xandr, liksom Grindr, var ansvarigt för att behandlingen vilade på ett giltigt samtycke, enligt Forbrukerrådet. Varje bolag måste själv kunna bevisa att det får använda uppgifterna, enligt Adresseavisen.
Appen Grindr fick sin avgift utdömd i december 2021, på 65 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 68 miljoner svenska kronor, enligt Datatilsynets beslut.
Microsoft hänvisar till tiden före köpet
Microsoft svarar att saken rör en annan ägarperiod. Bolaget skriver i ett mejl, enligt Kode24 med hänvisning till TV 2 att:
Utredningen och beslutet gäller förhållanden från tiden innan Microsoft köpte Xandr.
Datumen stödjer det påståendet. Överträdelserna pågick från juli 2018 till april 2020, enligt Digi, medan Microsoft slutförde köpet av Xandr från teleoperatören AT&T i juni 2022, enligt MediaPost.
Sverige fick samma fråga 2020
I januari 2020 skrev Sveriges Konsumenter till Datainspektionen, i dag IMY, och uppmanade myndigheten att ”tillsätta en egen utredning” av den digitala annonsindustrin. Skälet var att adtech-bolagen ”med största sannolikhet även behandlar svenska konsumenters persondata”, enligt Sveriges Konsumenter.
Dagens PS har inte funnit något svenskt beslut mot Xandr. Som jämförelse krävdes Spotify på 58 miljoner kronor av IMY för brister i informationen om personuppgifter, rapporterade Realtid i juni 2023.
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