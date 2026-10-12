96 miljoner för Grindr-data: Rekordböter till Microsoft-bolag

Dagens PS rapporterade 2023 att ett annat Microsoft-bolag, LinkedIn, hotades med miljardböter för riktad reklam.

Försvaret hävdar samtycke

Xandrs försvar var att bolaget trodde att Grindr hade hämtat in samtycke från användarna, men det avvisas. Datatilsynets direktör Line Coll säger enligt Dagens att:

Vårt huvudbudskap är att ansvaret för integritetsskyddet inte kan läggas ut på andra.

Avgiften är den högsta myndigheten har utdömt, och bolaget har tre veckor på sig att överklaga, enligt samma källa.

Ansvaret delas dock. Myndigheten menar att Xandr, liksom Grindr, var ansvarigt för att behandlingen vilade på ett giltigt samtycke, enligt Forbrukerrådet. Varje bolag måste själv kunna bevisa att det får använda uppgifterna, enligt Adresseavisen.

Appen Grindr fick sin avgift utdömd i december 2021, på 65 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 68 miljoner svenska kronor, enligt Datatilsynets beslut.