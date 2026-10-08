BMW-arvingarna blev av med 31 miljarder kronor

Aktien har haft ett tungt år. Dagens PS rapporterade för ett år sedan att BMW vinstvarnade och föll 7 procent på grund av svag efterfrågan i Kina och på grund av tullar. Vinstvarningen kom mitt i den period som listan mäter.

Kontanterna gick åt andra hållet

Pengarna som verkligen bytte händer ökade samtidigt. BMW höjde utdelningen för 2025 till 4,40 euro per stamaktie från 4,30, och totalt gick 2,654 miljarder euro till aktieägarna efter stämman den 13 maj, enligt Finanzweitblick.

Där blir kontrasten tydlig. Pappersförlusten på 2,8 miljarder euro är större än bolagets hela utdelning. Eftersom syskonen äger mellan 46 och 50 procent, enligt Finanzen.net, fick de själva drygt en miljard euro av den, eller cirka 13 till 15 miljarder kronor.

Topplatserna skiftar

Antalet euromiljardärer i Tyskland nådde under 2026 rekordantalet 257 stycken. Över syskonen ligger ägarfamiljen bakom Boehringer Ingelheim med 66,7 miljarder euro, Lidl-grundaren Dieter Schwarz med 53,7 och familjen Merck med 50,7, enligt MS Aktuell.

Ett och ett halvt Stefan Persson

För svenska mått är summorna svåra att ta in. Forbes listade i mars 51 svenska dollarmiljardärer med Stefan Persson i topp på 24,2 miljarder dollar, rapporterade Dagens PS. Omräknat blir det 243 miljarder kronor mot syskonens 373 miljarder, alltså ungefär 1,5 gånger mer.

Länderna liknar varandra på en punkt. Knappt 70 procent av de svenska miljardärsförmögenheterna kommer från arv, skrev Realtid i maj 2025 med hänvisning till Financial Times. Klatten och Quandt ärvde dock sina innehav i BMW.

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