Sverige är världens näst mest innovativa land – och det mest flest forskare i världen sett till befolkning. USA och Kina får stryk.
Global rapport: Sverige har flest forskare i världen
Det är Global Innovation Index som nu presenteras för 2026. FN-organet World Intellectual Property Organization mäter länders innovationsförmåga utifrån ungefär 80 olika indikatorer. I WIPO:s rankning jämförs 139 globala ekonomier.
Sverige rankas som världens näst mest innovativa land och har, faktiskt, legat bland de tre främsta länderna hela perioden 2020-2026.
”Detta är en mycket glädjande placering. Sverige är ett starkt innovationsland, men det är en position som vi inte kan ta för given”, säger en nöjd Anna Jardfelt, generaldirektör för PRV, Patent- och registreringsverket.
”Vi fortsätter att ge våra sökanden högsta möjliga kvalitet, samtidigt som vi ökar kunskapen om immateriella tillgångar och rättigheter hos svenska företag och lärosäten. På så sätt bidrar vi till att stärka svensk innovation, tillväxt och konkurrenskraft.”
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Etta på två av sju huvudområden
WIPO:s index har sju huvudområden och Sverige rankas som etta i världen i två av dessa, infrastruktur och näringslivets innovationsförmåga.
Sverige är på femteplats inom humankapital och forskning och fyra när det gäller såväl kunskap- och teknikresultat som i kreativa förmågor.
I det 80-tal delindikatorer som mäts är Sverige global etta på flera punkter. Bland annat är Sverige etta när det gäller antalet forskare i förhållande till befolkningen.
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Högt upp i patenttoppen
Immateriella tillgångar och patent är tydliga delar av Sveriges innovationsstyrka, visar rankningen.
Sverige är etta i världen när det gäller PCT-patent utifrån uppfinnarens ursprung i förhållande till BNP och på åttonde plats för patent med svenskt ursprung.
”PTC” är en internationell patentansökan som gör det möjligt att söka patent i ungefär 160 länder, genom en enda gemensam ansökan på ett språk.
”Att Sverige ligger långt framme inom patent och andra immateriella tillgångar är betydelsefullt. För att innovationer ska kunna skapa värde behöver företag och innovatörer ha kunskap om hur de kan skydda och använda sina immateriella tillgångar strategiskt, det är avgörande för svensk innovationskraft”, påpekar Anna Jardfelt.
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Två kreativa städer också
Inte bara Sverige som nation hissas i den globala rankningen. Våra två största städer finns även med i listan över världens främsta innovationskluster.
Stockholm är på plats 30 globalt, med digital kommunikation som främsta innovativa område.
Göteborg hittar vi på plats 100 bland världens städer, inte oväntat med transport som paradgren och främsta patentområde.
På listan över de tio främsta klustren globalt finns för övrigt endast en europeisk stad, London på en åttondeplats. Övrigt tio-i-topp-kluster återfinns i Asien eller USA.
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Listan/Världens främsta innovationsländer
1. Schweiz
2. Sverige
3. USA
4. Sydkorea
5. Singapore
6. Storbritannien
7. Nederländerna
8. Finland
9. Danmark
10.Kina
(Källa: Global Innovation Index 2026)
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