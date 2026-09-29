Global rapport: Sverige har flest forskare i världen

Sverige rankas som världens näst mest innovativa land och har, faktiskt, legat bland de tre främsta länderna hela perioden 2020-2026.

”Detta är en mycket glädjande placering. Sverige är ett starkt innovationsland, men det är en position som vi inte kan ta för given”, säger en nöjd Anna Jardfelt, generaldirektör för PRV, Patent- och registreringsverket.

”Vi fortsätter att ge våra sökanden högsta möjliga kvalitet, samtidigt som vi ökar kunskapen om immateriella tillgångar och rättigheter hos svenska företag och lärosäten. På så sätt bidrar vi till att stärka svensk innovation, tillväxt och konkurrenskraft.”

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Etta på två av sju huvudområden

WIPO:s index har sju huvudområden och Sverige rankas som etta i världen i två av dessa, infrastruktur och näringslivets innovationsförmåga.

Sverige är på femteplats inom humankapital och forskning och fyra när det gäller såväl kunskap- och teknikresultat som i kreativa förmågor.

I det 80-tal delindikatorer som mäts är Sverige global etta på flera punkter. Bland annat är Sverige etta när det gäller antalet forskare i förhållande till befolkningen.

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