Den 81-årige tillverkningsmagnaten och miljardären John Poindexter skänker en växande del av sin gigantiska förmögenhet till en av USA:s mest undanskymda och avfolkade platser.
Miljardärens oväntade drag – öser sin förmögenhet över spökstad
Valet har fallit på Shafter i Texas – en före detta silvergruvstad med ynka cirka 25 invånare. Den amerikanska miljardären saknar naturliga arvtagare och väljer därför att lägga ansenliga summor pengar på det bortglömda samhället.
Från välstånd till ödslighet
Historiskt sett var Shafter en livlig ort som tack vare sin gruvdrift producerade enorma mängder silver under första hälften av 1900-talet. När gruvan stängdes tömdes samhället snabbt på folk och lämnade efter sig en klassisk amerikansk spökstad i Presidio County. Området präglas i dag av sjunkande befolkningstal, låga medianinkomster och stora utmaningar.
Presidio County hade uppskattningsvis 5 433 invånare år 2025, en minskning med 11,4 % sedan 2020 och från 7 818 år 2010, visar data från Census Bureau.
Trots de dystra demografiska siffrorna har John Poindexter satsat stort på orten. Genom sin stiftelse Tidewater and Big Bend Foundation har han sedan slutet av år 2020 tagit emot nästan 67 miljoner dollar i bidrag. Stiftelsens tillgångar har vuxit avsevärt och lejonparten av pengarna används till att omdana spökstaden, berättar New York Times i reportaget.
Storslagna framtidsplaner
Projektet i Shafter omfattar flera omfattande renoveringar och nybyggnationer. Planerna inkluderar ett resortkomplex och ett levande historiemuseum. Kringpunkterna i det nya samhället blir en återuppbyggd saloon, en lanthandel och ett postkontor. Dessutom planeras ett dussintal adobe-hus som ska göras tillgängliga för övernattningsgäster.
Lokalbefolkningen ser blandat på utvecklingen men behovet av samhällsservice är uppenbart. Närmaste ställe för att handla mat ligger en bra bit bort och det saknas grundläggande infrastruktur. En lokal företrädare betonar att insatserna kan bli en vändpunkt och pekar på vikten av grundläggande förbättringar för att locka tillbaka folk.
En ovanlig filantropisk väg
John Poindexter har byggt sin stora förmögenhet genom hårt arbete och strategiska affärer. Han har en bakgrund som officer med flera tunga utmärkelser från Vietnamkriget och ägnade fjorton år åt finansbranschen innan han grundade sitt tillverkningsbolag J.B. Poindexter and Co år 1985. Bolaget har vuxit kraftigt genom decennierna och tillverkar i dag en stor del av karosserna till välkända leveransbilar i Förenta staterna.
Stiftelsen kommer på sikt att äga alla hans fastigheter vilket inbegriper den 30 000 tunnland stora ranchen Cibolo Creek Ranch där bland annat USA:s före detta HD-domare Antonin Scalia avled år 2016.
Har inga arvingar till pengarna
Satsningen i Shafter visar hur privat kapital kan få helt nya funktioner när konventionella arvsstrukturer saknas. Istället för att förmögenheten splittras eller stannar på bankkonton byggs en hel spökstad upp på nytt i den stekheta öknen.
Miljardären saknar direkta arvingar till sina tillgångar, men får ändå frågan av Ny Times varför han gör som han gör:
”Jag har aldrig varit gift, jag har inga barn”.
”Jag tror att vi har glömt vårt ursprung. Vi har glömt den enorma skuld vi har till tidigare generationer.”