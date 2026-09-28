Miljardärens oväntade drag – öser sin förmögenhet över spökstad

Storslagna framtidsplaner

Projektet i Shafter omfattar flera omfattande renoveringar och nybyggnationer. Planerna inkluderar ett resortkomplex och ett levande historiemuseum. Kringpunkterna i det nya samhället blir en återuppbyggd saloon, en lanthandel och ett postkontor. Dessutom planeras ett dussintal adobe-hus som ska göras tillgängliga för övernattningsgäster.

Lokalbefolkningen ser blandat på utvecklingen men behovet av samhällsservice är uppenbart. Närmaste ställe för att handla mat ligger en bra bit bort och det saknas grundläggande infrastruktur. En lokal företrädare betonar att insatserna kan bli en vändpunkt och pekar på vikten av grundläggande förbättringar för att locka tillbaka folk.

En ovanlig filantropisk väg

John Poindexter har byggt sin stora förmögenhet genom hårt arbete och strategiska affärer. Han har en bakgrund som officer med flera tunga utmärkelser från Vietnamkriget och ägnade fjorton år åt finansbranschen innan han grundade sitt tillverkningsbolag J.B. Poindexter and Co år 1985. Bolaget har vuxit kraftigt genom decennierna och tillverkar i dag en stor del av karosserna till välkända leveransbilar i Förenta staterna.

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Stiftelsen kommer på sikt att äga alla hans fastigheter vilket inbegriper den 30 000 tunnland stora ranchen Cibolo Creek Ranch där bland annat USA:s före detta HD-domare Antonin Scalia avled år 2016.

Har inga arvingar till pengarna

Satsningen i Shafter visar hur privat kapital kan få helt nya funktioner när konventionella arvsstrukturer saknas. Istället för att förmögenheten splittras eller stannar på bankkonton byggs en hel spökstad upp på nytt i den stekheta öknen.

Miljardären saknar direkta arvingar till sina tillgångar, men får ändå frågan av Ny Times varför han gör som han gör:

”Jag har aldrig varit gift, jag har inga barn”.

”Jag tror att vi har glömt vårt ursprung. Vi har glömt den enorma skuld vi har till tidigare generationer.”