Sverige är världsetta när det gäller investeringar i immateriella värden. Men konkurrensen hårdnar och andra länder närmar sig.
Ny global rapport: Här är Sverige världsetta
Igår presenterade Dagens PS Internationella valutafondens, IMF, siffror kring hur fonden tror tillväxten kommer att utvecklas åren 2027-2031.
Där hade Sverige en genomsnittlig tillväxt på 1,9 procent per år och med den siffran 24 europeiska länder före oss i tillväxtligan.
I Norden var vi tvåa efter Island men som helhet fanns definitivt mer att önska.
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Mest kunskapsintensiva ekonomin
Nu presenterar PRV, Patent- och registreringsverket, statistik att luta sig emot för att få tröst.
Sverige är världsetta när det gäller immateriella tillgångar i förhållande till BNP. Sett till BNP är vi den mest kunskapsintensiva ekonomin i världen, enligt Wipo, FN:s organisation för immaterialrätt.
Wipo har i en ny rapport, World Intangible Investment Highlights 2026, undersökt ett 30-tal länder och sätter Sverige som etta.
Våra investeringar i immateriella tillgångar motsvarade 2025 17,4 procent av BNP. I den listan är USA tvåa med 15,6 procent och Frankrike trea på 15,2.
Ökar mer än fysiska investeringar
Immateriella tillgångar omfattar bland annat forskning och utveckling, programvara, data, varumärken, design och organisatoriskt kunnande.
Svenska företag investerar särskilt mycket i forskning och utveckling samt programvara och databaser.
Mellan 2015–2025 ökade sådana investeringar med 4,1 procent per år, medan investeringar i materiella tillgångar ökade med 2,7 procent.
Rapporten visar samtidigt att flera andra länder ökar sina investeringar snabbare än Sverige.
”Att Sverige ligger i topp är ett styrkebesked. Samtidigt är det ingen position vi kan ta för given”, konstaterar PRV:s generaldirektör Anna Jardfelt.
”När konkurrensen hårdnar blir det ännu viktigare att svenska aktörer arbetar strategiskt med sina immateriella tillgångar och ser till att de skyddas och utvecklas.”
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Växer trots svag konjunktur
Globalt fortsätter investeringarna i immateriella tillgångar att växa snabbare än investeringarna i byggnader, maskiner och annan fysisk utrustning, trots en svagare global konjunktur.
”För många företag är de immateriella tillgångarna den största delen av företagets värde. Den som identifierar, skyddar och använder dem på rätt sätt står bättre rustad för tillväxt och internationell konkurrens”, slår Anna Jardfelt fast.