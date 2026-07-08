Ny global rapport: Här är Sverige världsetta

I Norden var vi tvåa efter Island men som helhet fanns definitivt mer att önska.

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Mest kunskapsintensiva ekonomin

Nu presenterar PRV, Patent- och registreringsverket, statistik att luta sig emot för att få tröst.

Sverige är världsetta när det gäller immateriella tillgångar i förhållande till BNP. Sett till BNP är vi den mest kunskapsintensiva ekonomin i världen, enligt Wipo, FN:s organisation för immaterialrätt.

Wipo har i en ny rapport, World Intangible Investment Highlights 2026, undersökt ett 30-tal länder och sätter Sverige som etta.

Våra investeringar i immateriella tillgångar motsvarade 2025 17,4 procent av BNP. I den listan är USA tvåa med 15,6 procent och Frankrike trea på 15,2.

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