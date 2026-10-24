Forskare: "Om tio år kan Europa ha elflyg på allvar"

Sex procent av global uppvärmning

Flyget står för sex procent av den globala uppvärmningen om man räknar in såväl koldioxid som andra utsläpp.

Det gör elflygets framtid intressant ur klimatperspektiv, konstaterar Martin Steinbuch, professor i maskinteknik i Eindhoven.

Steinbuch menar att EU-kommissionen i dag fokuserar på att hjälpa dagens flyg att bli så hållbart som möjligt – men att man i stället borde sikta på en omställning till eldrivna flygplan.

”Det ägnas ännu inte tillräcklig uppmärksamhet åt att åstadkomma en revolution inom elektrifieringen av luftfarten”, menar professorn som drar paralleller till elbilar.

De skapar framtidens batteri med ny teknologi. Dagens PS

Jämför med elfordonen

Elfordon har slagit igenom i Europa snabbare än vad många förutspådde. Enligt Internationella energiorganet IEA var en av fyra bilar som såldes globalt 2025 en elbil, påpekar Euronews.

I dag är cirka fem procent av den globala bilparken elektrifierad, vilket innebär att 1,2 miljoner fat olja per dag ersatts.

ANNONS

Som Maarten Steinbuch ser det har den utvecklingen skett efter att biltillverkarna satts under politisk press.

Om liknande krav ställdes på flygplanstillverkare skulle vi kunna få se en verklig förändring, tror han.

”Vi behöver lagstiftning som slår fast att en viss del av en flygplansflotta ska vara elektrifierad vid en viss tidpunkt.”

Så kan flyget halvera sina utsläpp – redan i dag. Dagens PS

Robert Lindberg och Skellefteå Airport ligger långt framme och har haft 10 000 starter och landningar med elflyg. Nu kan Europa få elflygplan på allvar. (Foto: Skellefteå Airport)

”EU behöver snabba på”

EU behöver även snabba på certifieringen av nya flygplansmodeller, tillägger Steinbuch.

”Det skulle underlätta om EU lade ner lite mer kraft på att snabba på dessa processer. Det skulle ge utrymme för uppskalning, både när det gäller infrastruktur för elektrifierat flyg och för tillverkare och nystartade företag som utvecklar nya flygplan.”

”Jag tror att vi omkring 2032, alltså inom sex år, kan få se de första elflygplanen med en räckvidd på 500 kilometer med plats för fem personer. Det handlar alltså om en mycket liten skala, men det blir ändå en början.”

ANNONS

Tre år senare, 2035, ”skulle vi kunna se flygplan med plats för nio eller kanske 20 passagerare, med en räckvidd på 500 kilometer. Flygplan med 80 eller 90 platser ligger närmare 2040, eller kanske till och med längre fram”, spekulerar Steinbuch.

Listan: 127 döda – här dog svenskarna av extremvärmen. Dagens PS