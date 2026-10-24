EU bör tvinga flygplanstillverkare i Europa att ställa om till elflyg, precis som biltillverkare har fått ställa om, menar forskare.
Forskare: "Om tio år kan Europa ha elflyg på allvar"
Att boka en elflygresa i Europa ligger bara tio år fram i tiden, menar en framstående nederländsk forskare.
Men då behöver EU tvinga flygplanstillverkare att ställa om till eldrift precis som biltillverkare fått göra, menar forskaren Maarten Steinbuch.
Nederländerna driver på utvecklingen mot elflyg mer än de flesta andra europeiska länder.
Ett av världens första batteridrivna passagerarflygplan utvecklas just nu av nederländska Elysian Aircraft.
Svensk flygplats världsledande för elflyg. Dagens PS
Kan fälla vingspetsarna
”Flygplanet kommer att ha sex motorer. Dessutom har det fällbara vingspetsar för att få plats vid flygplatsernas befintliga gater, eftersom vingarna är mycket stora”, förklarar medgrundaren Daniel Jacobson hos Euronews.
Att minska utsläppen från fossila bränslen är en av världens mest akuta utmaningar och flyget står för en inte oväsentlig del av dessa.
”Genom att kunna transportera 90 passagerare, till en början 800 kilometer och på sikt 1 000 kilometer, kan man eliminera utsläppen helt för hälften av världens flygningar”, menar Jacobson.
”Det rör sig om en mycket stor andel av det globala flyget. Dessutom skulle de totala utsläppen från flygsektorn kunna minskas med 20 procent.”
Nu tar svenska Heart flyget till Los Angeles. Dagens PS
Sex procent av global uppvärmning
Flyget står för sex procent av den globala uppvärmningen om man räknar in såväl koldioxid som andra utsläpp.
Det gör elflygets framtid intressant ur klimatperspektiv, konstaterar Martin Steinbuch, professor i maskinteknik i Eindhoven.
Steinbuch menar att EU-kommissionen i dag fokuserar på att hjälpa dagens flyg att bli så hållbart som möjligt – men att man i stället borde sikta på en omställning till eldrivna flygplan.
”Det ägnas ännu inte tillräcklig uppmärksamhet åt att åstadkomma en revolution inom elektrifieringen av luftfarten”, menar professorn som drar paralleller till elbilar.
De skapar framtidens batteri med ny teknologi. Dagens PS
Jämför med elfordonen
Elfordon har slagit igenom i Europa snabbare än vad många förutspådde. Enligt Internationella energiorganet IEA var en av fyra bilar som såldes globalt 2025 en elbil, påpekar Euronews.
I dag är cirka fem procent av den globala bilparken elektrifierad, vilket innebär att 1,2 miljoner fat olja per dag ersatts.
Som Maarten Steinbuch ser det har den utvecklingen skett efter att biltillverkarna satts under politisk press.
Om liknande krav ställdes på flygplanstillverkare skulle vi kunna få se en verklig förändring, tror han.
”Vi behöver lagstiftning som slår fast att en viss del av en flygplansflotta ska vara elektrifierad vid en viss tidpunkt.”
Så kan flyget halvera sina utsläpp – redan i dag. Dagens PS
”EU behöver snabba på”
EU behöver även snabba på certifieringen av nya flygplansmodeller, tillägger Steinbuch.
”Det skulle underlätta om EU lade ner lite mer kraft på att snabba på dessa processer. Det skulle ge utrymme för uppskalning, både när det gäller infrastruktur för elektrifierat flyg och för tillverkare och nystartade företag som utvecklar nya flygplan.”
”Jag tror att vi omkring 2032, alltså inom sex år, kan få se de första elflygplanen med en räckvidd på 500 kilometer med plats för fem personer. Det handlar alltså om en mycket liten skala, men det blir ändå en början.”
Tre år senare, 2035, ”skulle vi kunna se flygplan med plats för nio eller kanske 20 passagerare, med en räckvidd på 500 kilometer. Flygplan med 80 eller 90 platser ligger närmare 2040, eller kanske till och med längre fram”, spekulerar Steinbuch.
Listan: 127 döda – här dog svenskarna av extremvärmen. Dagens PS